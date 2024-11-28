‘Bir kez daha dinleyelim…’

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SELİN DURMUYOR

Üç yıl önce yaptığımız sohbette müzik yolculuğunun planladığı gibi gitmesinden dolayı mutlu ve heyecanlıydı Selin. O günden bugüne çok mesafe kat etti. 6 Aralık Cuma günüyse söz ve müziği Mabel Matiz imzalı şarkısıyla karşımıza gelecek. Matiz’e şarkının geri vokalinde de rastlıyoruz. Alaca’nın prodüktörlüğünü üstlendiği ‘ŞIP’ enerjik bir pop şarkısı.

‘ŞIP’ (Tekli)

Selin

Warner Music Türkiye

YENİ HİT Mİ?

“Ağır yaralı yüreğim darda/Vuruldu kuytuda bi’ yalanla…” Söz ve müziği Kubilay Karça’ya ait ‘Defoluyorum Kalbinden’ için son Gülben Ergen hiti diyebiliriz. Yeni albüm hazırlıkları süren sanatçı, Karça ile ‘Seni Kırmışlar’ şarkısında da beraber çalışmıştı. Şarkının düzenlemesiyse Taşkın Sabah ve Berk Sabah imzalı.

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‘Defoluyorum Kalbinden’ (Tekli)

Gülben Ergen

Ergen Müzik Yapım

ÖNCE ŞARKICI…

Her ne kadar şu sıralar ilk kez rol aldığı dizideki oyunculuğu tartışılsa da Hadise kuşkusuz iyi bir ses ve yorumcu. Dizi için de özel şarkılar hazırlamış. ‘Baksana Bana’ onlardan biri. Yıllar önce Işıl German’dan dinlediğimiz parçayı Çağlar Haznedaroğlu aranjesiyle söylüyor. Şarkı aslında Santiana’nın ‘Miss America’sının Türkçe uyarlaması.

‘Baksana Bana’ (Tekli)

Hadise

Pasaj Müzik

YAZDAN KALMA SÜRPRİZ

Rock müziğin güçlü kadın seslerinden Fatma Turgut, geçen temmuz ayında Van’da verdiği konserde Sezen Aksu klasiklerinden ‘Hata’yı da söylemişti. Bu yorum o kadar beğenildi ki sanatçı sonunda şarkının canlı performans kaydını yayımlama kararı aldı. ‘Hata’yı Turgut’un dokunaklı sesinden dinlemek isteyenlere…

‘Hata’ (Tekli)

Fatma Turgut

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Avrupa Müzik

ROBBİE’Lİ GÜNLER GELİYOR

İngiliz müzisyen Robbie Williams’ın müzikal biyografisi ‘Better Man’in İngiltere’deki gösterim tarihi 26 Aralık olarak açıklandı. Filmdeki ‘Forbidden Road’ şarkısıysa yayımlandı. Williams’ın Freddy Wexler ve Sacha Skarbek ile birlikte yazdığı parça filmin kapanış şarkısı olacak. 'Better Man (Original Motion Picture Soundtrack)' albümü 27 Aralık'ta yayımlanacak.

‘Forbidden Road’ (Tekli)

Robbie Williams

Sony Music Türkiye