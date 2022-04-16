Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYAT
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Bir elin nesi var, iki elin sesi var

#Oscar Anton#Anıl Piyancı#Keişan
Bir elin nesi var, iki elin sesi var

Müzisyen işbirlikleri son dönemde daha sık karşımıza çıkar oldu. Sadece aynı tarzda müzik yapanlar değil, farklı türlerin temsilcilerinin müzikal flörtü dinlemesi zevkli işlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu haftanın dikkat çeken beraberliklerini bir araya getirdik.

Haberin Devamı

İstanbul’dan sevgilerle

Fransız müzisyen Oscar Anton bir süredir düzenli olarak her ayın ilk cuma günü farklı bir ülkenin sanatçısıyla şarkı kaydediyor. Geçen ay İstanbul’da konser veren sanatçı, bu kez Nilipek’le stüdyoya girdi ve ortaya ‘Castles’ çıktı. Aynı EP’deki ‘Postcard from İstanbul’ adlı kayıttaysa Anton, şarkının ortaya çıkış sürecini anlatıyor. ‘Castles’ın sözleri Nilipek ve Oscar Anton’a ait. Prodüktör de Oscar Anton...

‘Postcard from Istanbul’ (Tekli)
Oscar Anton-Nilipek
OA Records/Filature Recordings

Rap gücü

Rap müziğin kolektif üretime dayalı ruhu ortak çalışmaların da daha nitelikli olmasını sağlıyor. Anıl Piyancı ve Keişan ‘Pare Pare’den sonra bir kez daha birlikte stüdyoya girdi ve ortaya ‘Kuşku’ çıktı. Şarkının iki rap’çinin imzasını taşıyan sözlerinde hayata ve ilişkilere dair hissedilen kuşkular sorgulanıyor. Şarkının düzenlemesi Berkay Duman’a ait.

Haberin Devamı

‘Kuşku’ (Tekli)
Anıl Piyancı-Keişan
Sony Music Türkiye

Kuşaklar arası dayanışma

Bir televizyon kanalında yayımlanan ses yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Semicenk, geçen yıl ‘Sen Kaldın’, ‘Kalbim Usandı’ ve Düşer Aklıma’ adlı şarkıları çıkarmıştı. Şarkı sözü yazarı ve besteci olarak da gelecek vaat eden bir isim olan Semicenk, yeni teklisi ‘Al Sevgilim’iyse Funda Arar’la birlikte seslendirdi. Funda Arar gibi tecrübeli bir ismin genç bir sanatçıya verdiği bu destek elbette çok önemli.

‘Al Sevgilim’ (Tekli)
Semicenk-Funda Arar
Eva Records

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oscar Anton#Anıl Piyancı#Keişan

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

 #Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk