Bir elin nesi var, iki elin sesi var

Haberin Devamı

İstanbul’dan sevgilerle



Fransız müzisyen Oscar Anton bir süredir düzenli olarak her ayın ilk cuma günü farklı bir ülkenin sanatçısıyla şarkı kaydediyor. Geçen ay İstanbul’da konser veren sanatçı, bu kez Nilipek’le stüdyoya girdi ve ortaya ‘Castles’ çıktı. Aynı EP’deki ‘Postcard from İstanbul’ adlı kayıttaysa Anton, şarkının ortaya çıkış sürecini anlatıyor. ‘Castles’ın sözleri Nilipek ve Oscar Anton’a ait. Prodüktör de Oscar Anton...

‘Postcard from Istanbul’ (Tekli)

Oscar Anton-Nilipek

OA Records/Filature Recordings

Rap gücü



Rap müziğin kolektif üretime dayalı ruhu ortak çalışmaların da daha nitelikli olmasını sağlıyor. Anıl Piyancı ve Keişan ‘Pare Pare’den sonra bir kez daha birlikte stüdyoya girdi ve ortaya ‘Kuşku’ çıktı. Şarkının iki rap’çinin imzasını taşıyan sözlerinde hayata ve ilişkilere dair hissedilen kuşkular sorgulanıyor. Şarkının düzenlemesi Berkay Duman’a ait.

Haberin Devamı

‘Kuşku’ (Tekli)

Anıl Piyancı-Keişan

Sony Music Türkiye

Kuşaklar arası dayanışma



Bir televizyon kanalında yayımlanan ses yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Semicenk, geçen yıl ‘Sen Kaldın’, ‘Kalbim Usandı’ ve Düşer Aklıma’ adlı şarkıları çıkarmıştı. Şarkı sözü yazarı ve besteci olarak da gelecek vaat eden bir isim olan Semicenk, yeni teklisi ‘Al Sevgilim’iyse Funda Arar’la birlikte seslendirdi. Funda Arar gibi tecrübeli bir ismin genç bir sanatçıya verdiği bu destek elbette çok önemli.

‘Al Sevgilim’ (Tekli)

Semicenk-Funda Arar

Eva Records