Bir de onlardan dinleyin

Haberin Devamı

‘Asi, acayip ve çarpık’

‘Rid of Me’ (Tekli)

Nilüfer Yanya

ATO Records-GRGDN Babası Türkiyeli, Londra doğumlu müzisyen Nilüfer Yanya, alternatif rock’ın ikonik isimlerinden PJ Harvey’nin ‘Rid of Me’ şarkısını cover’ladı. İngiliz medyasında ‘neslinin gerçek yıldızlarından biri’ olarak gösterilen Yanya, neden bu şarkıyı seçtiğini şöyle anlatıyor: “Rid of Me’yi ilk duyduğumdan beri zihnime musallat oldu ama iyi anlamda. Asi, acayip ve çarpık bir edası olmasına rağmen mükemmel bir beste olduğunu düşünüyorum.”

O bir klasik

‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ (Tekli)

İstanbul Arabesque Project

Bayar Müzik İstanbul Arabesque Project, arabesk müziğin yedi hit parçasını akustik yorumlayacağı bir projeyi hayata geçirdi. Yayımladığı ilk şarkı da ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ oldu. Sözleri Fethi Demir’e, müziği Burhan Bayar’a ait olan, İbrahim Tatlıses’le tanıdığımız parçanın bu farklı yorumunu da beğeneceksiniz.

Haberin Devamı

Ustalık eseri

‘Kadın’ (Tekli)

Birsen Tezer

Sony Music Türkiye Birsen Tezer, yaz başından beri yeni şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Yeni teklisi ‘Kadın’ son dönemde yayımladığı en güçlü şarkı. Şarkıyı dinlerken müzisyenin yorumculuğundaki ustalığı çok açık bir şekilde görüyorsunuz. Şarkının sözü ve bestesi de kendisine ait.

Kral geldi

‘Kral’

Critical

Universal Music Türkiye

Rap müziğin öne çıkan isimlerinden Critical’ın yeni teklisi ‘Kral’ drill türünün iddialı örneklerinden. İçinde barındırdığı enerjisi, patlamaya hazır öfkesi ve kafa tutuşuyla bu şarkı, türün sevenlerine ilaç gibi gelecek. Critical ‘Kral’ı Muti ve Levo ile kaydetmiş.