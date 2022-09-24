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Bir de onlardan dinleyin

Güncelleme Tarihi:

#Nilüfer Yanya#İbrahim Tatlıses#Birsen Tezer
Bir de onlardan dinleyin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 07:00

Nilüfer Yanya, bir PJ Harvey klasiği olan ‘Rid of Me’yi yorumlarken İstanbul Arabesque Project, İbrahim Tatlıses’ten dinlemeye alıştığımız ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’i söylüyor. Birsen Tezer’se güçlü bir şarkı ve yorumla bu hafta karşımızda...

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‘Asi, acayip ve çarpık’
‘Rid of Me’ (Tekli)
Nilüfer Yanya
ATO Records-GRGDN

Bir de onlardan dinleyin
Babası Türkiyeli, Londra doğumlu müzisyen Nilüfer Yanya, alternatif rock’ın ikonik isimlerinden PJ Harvey’nin ‘Rid of Me’ şarkısını cover’ladı. İngiliz medyasında ‘neslinin gerçek yıldızlarından biri’ olarak gösterilen Yanya, neden bu şarkıyı seçtiğini şöyle anlatıyor: “Rid of Me’yi ilk duyduğumdan beri zihnime musallat oldu ama iyi anlamda. Asi, acayip ve çarpık bir edası olmasına rağmen mükemmel bir beste olduğunu düşünüyorum.”

O bir klasik
‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ (Tekli)
İstanbul Arabesque Project
Bayar Müzik

Bir de onlardan dinleyin
İstanbul Arabesque Project, arabesk müziğin yedi hit parçasını akustik yorumlayacağı bir projeyi hayata geçirdi. Yayımladığı ilk şarkı da ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ oldu. Sözleri Fethi Demir’e, müziği Burhan Bayar’a ait olan, İbrahim Tatlıses’le tanıdığımız parçanın bu farklı yorumunu da beğeneceksiniz.

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Ustalık eseri
‘Kadın’ (Tekli)
Birsen Tezer
Sony Music Türkiye

Bir de onlardan dinleyin
Birsen Tezer, yaz başından beri yeni şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Yeni teklisi ‘Kadın’ son dönemde yayımladığı en güçlü şarkı. Şarkıyı dinlerken müzisyenin yorumculuğundaki ustalığı çok açık bir şekilde görüyorsunuz. Şarkının sözü ve bestesi de kendisine ait.

Kral geldi
‘Kral’
Critical
Universal Music Türkiye

Bir de onlardan dinleyin
Rap müziğin öne çıkan isimlerinden Critical’ın yeni teklisi ‘Kral’ drill türünün iddialı örneklerinden. İçinde barındırdığı enerjisi, patlamaya hazır öfkesi ve kafa tutuşuyla bu şarkı, türün sevenlerine ilaç gibi gelecek. Critical ‘Kral’ı Muti ve Levo ile kaydetmiş.

 

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#Nilüfer Yanya#İbrahim Tatlıses#Birsen Tezer

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