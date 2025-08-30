‘Bir bilgi sizi dünyanın öbür ucuna götürebilir’

Haberin Devamı

İçerik üretici ve şarkıcı Ragıb Narin 1996 doğumlu. Hatay’da doğup büyümüş, şu anda İstanbul’da yaşıyor. Babası Türk, annesi Arap olduğundan iki kültüre de hâkim. Narin’i birçoğumuz tartıcı Haydar Abi’yle (Haydar Kılıç) çektiği Dubai’ye ışınlanma videosuyla tanıdık. Kılıç’ın sokak röportajını görünce ‘Ben o kadar bilgi bilmeden dünyayı gezme şansına sahibim. Bu adamın bu kadar bilgisi var, gezemiyor’ düşüncesi içine oturan Narin, Haydar Abi’yle Dubai’yi gezdi, çöllere gitti, hatta birlikte Lamborghini’ye bindiler... İtiraf edeyim, röportaja giderken aklımda ‘Videolarındaki kadar doğal mı’ sorusu vardı. Günün sonundaysa bu soruma yanıtım ‘Evet’ti.

◊ Çocukluğun nasıldı?

Sokaklarda top oynayarak o gerçek çocukluğu yaşayanlardanım. Futbol, müzik, sanat, okul karışıktı.

◊ Profesyonel futbol hayatın da var...

Hatayspor’da, Mersin İdman Yurdu’nda oynadım. Profesyonel olmuştum ama hayalim global olmaktı. O zamanlar Avrupa’ya giden çok topçumuz yoktu. Altyapıda biraz da kötü olaylarla karşılaştım, adaletsizlikler benzeri şeyler... Sonra dedim ki, hayallerim çok daha büyük, bulunduğum konumda bunu futbolda gerçekleştiremeyeceğim, o zaman küçüklüğümden beri yaptığım ve çok sevdiğim müzikle gerçekleştireyim...

‘YAPABİLECEĞİMİ FARK ETTİM’

◊ Müziğe geçiş nasıl oldu?

Futbolu bırakınca önce Malta’ya gittim, İngilizcemi geliştirdim. O zaman müzik adına bir geçmişim yok... O yüzden kendi paramı kazanmam lazımdı. Babamın işlerine yoğunluğumu arttırdım. 2019’da ilk ‘Sevda Çiçeği’ni çıkardık. Şanslıydım; abim (Rami Narin) oyuncuydu ve oyuncu arkadaşları vardı: Cihangir Ceyhan, Furkan Andıç, Yusuf Çim... Hepsi şarkıyı paylaştı. Bir haftada şarkı 1 milyona ulaştı. Benim için çok güzel bir başarıydı. Yapabileceğimi fark ettim ve üretmeye devam ettim.

◊ ‘Doktor’ şarkına tepkiler nasıl?

İnsanlar müzik yaptığımı bilmiyorlardı. Şarkı çıkarıyordum, “Şarkı mı çıkardın” diyenler oluyordu. ‘Doktor’ çok hızlı şekilde takipçilerime ulaştı ve ‘Abi sen de mi şarkı söylüyordun’dan kurtuldum. Önceki şarkılarımı da keşfetmeye başladılar.

◊ Müziğini nasıl tanımlıyorsun?

Özgün pop olduğunu düşünüyorum. Çok gezdiğim için çok fazla müzik tarzına maruz kaldım. Annem de Arap müziği çok dinliyordu. Yarın benden Latin bir şey de Arabik bir şey de duyabilirsiniz.

‘HAKSIZLIK İÇİME OTURDU’

◊ Sosyal medyada büyümen nasıl oldu?

Uçakta videolar çekerek başladım. İlk kırılma pandemide oldu. Los Angeles’a gittim. Bir canlı yayın açtım, 4-5 bin kişi geldi. Herkes evde olduğundan sosyal medya patlamıştı. Büyümem orada başladı.

◊ İçeriklerinde en çok dikkat ettiğin ne?

Doğallık. Dışarıdan kalabalık bir ekip var gibi gözüküyor, hatta soruyorlar “Ekibin seninle mi geliyor her yere, bu kadar parayı nasıl buluyorsun” diye. Çoğu ışınlama videomu yoldan geçen biri çekmiştir. Bazen kardeşim, kuzenim... Doğal insanlar çekince ortaya doğal bir sonuç çıkıyor.

◊ Tartıcı Haydar Abi’yle Dubai’ye gittiğin video çok izlendi ve kalplere dokundu...

Sokak röportajını görmüş, aşırı etkilenmiştim. Tartıcılık yapan bir insanın, küçümsemek açısından söylemiyorum, tüm dünyayı bilmesini beklemezsiniz. Dedim ki ‘Ben o kadar bilgi bilmeden dünyayı gezme şansına sahibim. Bu adamın bu kadar bilgisi var, gezemiyor, belki Türkiye’yi gezemiyor.’ Bu haksızlık içime oturdu. “Bana bu abiyi bulabilir misiniz” diye bir story paylaştım, Ankara’dan biri “Tanıyorum” diye ulaştı. Önce telefonla konuştuk, sonra tanıştık. İnşallah farklı ülkelere de gideceğiz beraber. Işınlanma içeriğimle de bir şey yaptık; insanlara umut olsun diye. Tartıcılık yaparken bir anda Dubai’de Lamborghini’ye binme ihtimaliniz var, bir bilgi sizi dünyanın öbür ucuna götürebilir...

◊ Bir sponsor var mıydı?

Sponsor girdiği zaman doğallığını kaybediyor. Reklam ayarlayabilirdim, cebimden bir lira harcamazdım ama o zaman ben bunu bir karşılıkla yapmış olacaktım. Kendim yapmış olmayacaktım.

◊ “Hak edenin hak ettiği yerde olduğu bir dünya diliyorum” diyorsun...

Empatik bir insanım, Balık burcuyum. Dünyayı değiştiremeyiz, dünya yüzyıllardır böyle. Dünya yeni kötü olmadı, kız çocukları diri diri gömülüyordu. Dünyada her zaman kötü insanlar yaşadı. Ama bence herkes kendince dünyaya bir ışık yaydığı, evinin önünü temizlediği ve bir insanın kalbine dokunduğu sürece güzel bir şekilde bu dünyadan göçebilir.

‘80’DEN FAZLA ÜLKE GEZDİM’

◊ Bir yorumda “Videolarına bakılırsa uçakta yaşayan kişi” yazıyordu... Kaç ülke gezdin?

Suriye’ye 20, Kuveyt’e 15, Mısır’a 8, Tayland’a 6, Fas’a 7, Japonya’ya 3 kez gittim. Toplamda 80’den fazla ülkeye gittim. Yurtdışına kaç kez gittin dersen 500 olmuştur. Az önce de uçaktan indim.

◊ Sednaya Hapishanesi videon da çok izlenmişti...

Annem Şamlı. Şam’a, kurtulduktan sonra ziyarete gittim. O zamanlar Sednaya olayı patlamıştı, işkenceler bütün dünya basınında konuşuluyordu. Benim Arapçam var, kendi doğal içeriklerimi çekiyorum. Gezen bir insan her zaman gezdiği yerlerin güzel, turistik yerlerini göstermek zorunda değil, farklı olaylarını gösterebilir dedim. Normal bir kamerayla, hazırlıksız gittim Sednaya’ya. Aklınızın ermediği haksızlıklar, işkenceler... Birinci ağızdan dinlediklerimi anlatınca insanlara inanılmaz bir şekilde geçti.