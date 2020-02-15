‘Bir bebek’ten daha fazlası

Barbie’nin üreticisi Mattel, geçen hafta bir açıklama yaptı ve yıllar önce piyasaya sürülen ve kısa süre sonra kaldırılan tekerlekli sandalyeli Barbie’nin tekrar üretildiğini duyurdu. Bu ‘yeni bir’ başlangıç; saçı olmayan, protez bacaklı ve vitiligolu (bir cilt hastalığı) modeller de yakında piyasada olacak.

Bir diğer yenilikse ‘wellness’ odaklı seri: Sağlıklı yaşam ve kişisel bakım konularında farkındalık yaratmayı hedefleyen Barbie serisinde yedi farklı meditasyon temalı bebek var. Mattel, popüler meditasyon uygulaması Headspace ile de anlaşma sağladı. Bu sayede; pozitif düşünmek, sakin kalmak ve rahatlamak gibi konu başlıkları altında çeşitli programlar da Headspace’de yer alacak. Üstelik bu çılgınlık YouTube’a da sıçradı! Şirketin başkan yardımcısı Lisa

McKnight yeni misyonlarını, “Barbie, kızlara, her şeyi yapabileceklerini göstererek yeni roller denemelerine izin veriyor. National Geographic ile ortaklığımız sayesinde, kızlar kendilerini astrofizikçi, kutup deniz biyoloğu ve daha fazlası olarak hayal edebiliyor. Bu çabalarımız, çocukların farklı kariyer alanlarını keşfetmelerini sağlayacak” sözleriyle anlatıyor.

Mattel’in tüm bu hamlelerinin bir karşılığı oluyor tabii. 2016’da Rio’da gerçekleşen Paralimpik Oyunlar’da şampiyon olan İngiliz atlet Hannah Cockroft, The Telegraph’taki röportajında çocukluğunda bu bebeğin kendisine nasıl ilham verdiğini şöyle anlatmıştı: “Beş yaşımdayken tekerlekli sandalyeden nefret ediyordum. Annem sadece ABD’de satılan Gülümse Becky’nin reklamını bir dergide görmüş.

Oradaki oyuncak firmasına mektup yazarak engelli ama özgür ruhlu olduğumu, tekerlekli sandalyeye alışmam için yardım gerektiğini anlatmış. Bebeği bana doğum günü hediyesi olarak gönderdiler. Barbie tekerlekli sandalyeye oturuyorsa ben de oturabilirim diye düşündüm.”





