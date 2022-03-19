Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYAT
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Binyılın hatası şimdinin modası

#Y2K#Moda#Dice Kayek
Binyılın hatası şimdinin modası

Şu sıralar TikTok ve Instagram’da Y2K modası çokça karşımıza çıkıyor. Aslında 1999 bitip de yeni milenyuma girerken bilgisayarlarda yaşanması beklenen hatanın adı olan Y2K daha sonra 2000’li yılların düşük belli, bol paçalı, crop tişörtlü, kadife eşofmanlı tarzını tanımlamak için kullanıldı. Bugünlerdeyse yeni jenerasyonun etkisiyle yüksek modanın dahi radarına tekrar girmeyi başardı.

Haberin Devamı

Şöyle biraz geçmişe gidelim, 90’ların sonuna, 2000’lerin başlarına... Düşük belli pantolonlara baskılı crop tişörtlerin eşlik ettiği, baget çantaların elimizden düşmediği, renkli aksesuarların altın çağını yaşadığı, milenyum heyecanının hüküm sürdüğü dönemlere... Bunlar size çok eskilerde kalmış gibi gelmediyse Y2K modasına pek de uzak sayılmazsınız.
Y2K modasını incelemeden önce neden bu isimle anıldığını hatırlayalım. Şaşırtıcı ama bu ismin modayla hiçbir alakası yok. Hatırlayanlar vardır, yeni milenyuma girdiğimiz an, yani 1 Ocak 2000 günü 00.00’da bilgisayarlarda tarih ve zamanla ilgili yazılımla ilgili bir hata yaşanacağı öngörülmüştü. Buna Year2K (Yıl 2000) kısaltması üzerinden
‘Y2K problemi’, ‘milenyum hatası’ gibi isimler verilmişti. Bu hatanın banka ve devlet kurumlarında ciddi sorunlara yol açacağı düşünülmüştü. Neyse ki bunlar olmadı. Ancak bu olası yazılım hatası, dönemin stiline adını verdi.
Y2K modası en basit tanımıyla 2000’lerin başlarında gördüğümüz trendleri ifade ediyor. Henüz sosyal medyanın hayatımızda olmadığı o günlerde trendlere dünyada popüler kültürün yıldızları olan Destiny’s Child, Britney Spears, Christina Aguilera gibi ünlü şarkıcılar yön veriyordu. ‘Mean Girls’, ‘Legally Blonde’ gibi ikonik filmler de dönemin stilini şekillendirmede etkili oldu. Y2K ile özdeşleşen isimlerden bir diğeri de Paris Hilton’du. Sosyetik yıldızın ‘Juicy Couture’ marka kadife eşofmanları, baştan aşağı pembe giysileri ve düşük belli mini etekleri hâlâ hafızalarımızda...

Miu Miu, Loewe sahiplendi
Trendler her zaman belli periyotlarla kendini tekrar ediyor, evet. Ancak Y2K modanın pek de sevilmeyen dönemlerinden biriydi. Bu kadar etkili bir dönüş yapabilmesinin sebebiyse 2000 sonrası doğan neslin, o yıllara duyduğu merak ve tutku oldu. Artık video paylaşım platformu TikTok’ta yalnızca bu yıllara ait stiller değil, kültürel öğeler, estetik değerler ve müzikler de çok paylaşılıyor.
Sık sık bu yılları anımsatan görünümlerle karşımıza çıkan Bella Hadid, Kendall Jenner ve Dua Lipa gibi dünyaca ünlü ikonların Y2K stilinin dönüşünde katkıları büyük. Modaya yön veren Loewe, Versace ve Miu Miu gibi markalar bu akımı sahiplenerek koleksiyonlarına Y2K modasına gönderme yapan parçaları ekledi.
Özellikle düşük bel, bol paçalı jean, baskılı crop tişört, kova şapka ve baget çantayla tam bir Y2K görünümü yaratma formülü... Dar kesimli hırkalar da bu stilin kilit parçalarından. Göbeği açıkta bırakacak şekilde düğmeleri açıp kargo pantolon ya da mini etekle tamamlayabilirsiniz. Son olarak Paris Hilton ilhamlı, pembe kadife bir eşofman takımıyla bu modaya uyum sağlayabilirsiniz.

Binyılın hatası şimdinin modası

Dua Lipa (solda), Bella Hadid, Kendall Jenner gibi dünyaca ünlü ikonların Y2K stilinin dönüşünde katkıları büyük...

Bütün görkemiyle geri döndü
İstanbul Moda Haftası iki senelik dijital aranın ardından, geçen hafta hibrit bir yapıda geri döndü. Açılışı Soho House İstanbul’da yapılan moda haftasında DB Berdan, Dice Kayek, Murat Aytulum, Ceren Ocak, Niyazi Erdoğan, Emre Erdemoğlu ve Selen Akyüz gibi birçok başarılı tasarımcı koleksiyonlarını sergiledi. Çoğu tasarımcı defilesi için Soho House’u tercih ederken Gökay Gündoğdu’nun markası TAGG’ın, ilhamını Osmanlı saraylarından alan koleksiyonu Galataport’ta yeni açılan mağazasında tanıtıldı. QR kodlar aracılığıyla her bir kıyafetin mankenin üstünde duruşunu deneyimleyebildik. Sudi Etuz ise bizi Dalyan’ın Akdeniz kıyılarına götüren yeni koleksiyonunun gösterimini Beyoğlu’ndaki Kırım Kilisesi’nde gerçekleştirdi.
Binyılın hatası şimdinin modası


 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Y2K#Moda#Dice Kayek

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı