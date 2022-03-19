Binyılın hatası şimdinin modası

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Şöyle biraz geçmişe gidelim, 90’ların sonuna, 2000’lerin başlarına... Düşük belli pantolonlara baskılı crop tişörtlerin eşlik ettiği, baget çantaların elimizden düşmediği, renkli aksesuarların altın çağını yaşadığı, milenyum heyecanının hüküm sürdüğü dönemlere... Bunlar size çok eskilerde kalmış gibi gelmediyse Y2K modasına pek de uzak sayılmazsınız.

Y2K modasını incelemeden önce neden bu isimle anıldığını hatırlayalım. Şaşırtıcı ama bu ismin modayla hiçbir alakası yok. Hatırlayanlar vardır, yeni milenyuma girdiğimiz an, yani 1 Ocak 2000 günü 00.00’da bilgisayarlarda tarih ve zamanla ilgili yazılımla ilgili bir hata yaşanacağı öngörülmüştü. Buna Year2K (Yıl 2000) kısaltması üzerinden

‘Y2K problemi’, ‘milenyum hatası’ gibi isimler verilmişti. Bu hatanın banka ve devlet kurumlarında ciddi sorunlara yol açacağı düşünülmüştü. Neyse ki bunlar olmadı. Ancak bu olası yazılım hatası, dönemin stiline adını verdi.

Y2K modası en basit tanımıyla 2000’lerin başlarında gördüğümüz trendleri ifade ediyor. Henüz sosyal medyanın hayatımızda olmadığı o günlerde trendlere dünyada popüler kültürün yıldızları olan Destiny’s Child, Britney Spears, Christina Aguilera gibi ünlü şarkıcılar yön veriyordu. ‘Mean Girls’, ‘Legally Blonde’ gibi ikonik filmler de dönemin stilini şekillendirmede etkili oldu. Y2K ile özdeşleşen isimlerden bir diğeri de Paris Hilton’du. Sosyetik yıldızın ‘Juicy Couture’ marka kadife eşofmanları, baştan aşağı pembe giysileri ve düşük belli mini etekleri hâlâ hafızalarımızda...



Miu Miu, Loewe sahiplendi

Trendler her zaman belli periyotlarla kendini tekrar ediyor, evet. Ancak Y2K modanın pek de sevilmeyen dönemlerinden biriydi. Bu kadar etkili bir dönüş yapabilmesinin sebebiyse 2000 sonrası doğan neslin, o yıllara duyduğu merak ve tutku oldu. Artık video paylaşım platformu TikTok’ta yalnızca bu yıllara ait stiller değil, kültürel öğeler, estetik değerler ve müzikler de çok paylaşılıyor.

Sık sık bu yılları anımsatan görünümlerle karşımıza çıkan Bella Hadid, Kendall Jenner ve Dua Lipa gibi dünyaca ünlü ikonların Y2K stilinin dönüşünde katkıları büyük. Modaya yön veren Loewe, Versace ve Miu Miu gibi markalar bu akımı sahiplenerek koleksiyonlarına Y2K modasına gönderme yapan parçaları ekledi.

Özellikle düşük bel, bol paçalı jean, baskılı crop tişört, kova şapka ve baget çantayla tam bir Y2K görünümü yaratma formülü... Dar kesimli hırkalar da bu stilin kilit parçalarından. Göbeği açıkta bırakacak şekilde düğmeleri açıp kargo pantolon ya da mini etekle tamamlayabilirsiniz. Son olarak Paris Hilton ilhamlı, pembe kadife bir eşofman takımıyla bu modaya uyum sağlayabilirsiniz.



Dua Lipa (solda), Bella Hadid, Kendall Jenner gibi dünyaca ünlü ikonların Y2K stilinin dönüşünde katkıları büyük...