Beş program

2-Yemek programı: Şef Jamie Oliver’ın ‘The Naked Chef’ ile ekranlara gelmesinin üzerinden tam 20 yıl geçmiş. Bu süreçte yaşananlar, mutfaklardaki radikal değişimler eşliğinde ‘Jamie Oliver ile Mutfakta 20 Yıl’ programında bir bir anlatılıyor. (24Kitchen, pazar, 20.00)

3-Polisiye dizi: Renkli New Orleans’ın karanlık sokaklarındaki

suçluların peşinden giden Pride ve ekibinin hikâyesinde yeni sezon. ‘NCIS: New Orleans’ta bu sezon ekibin yeni bir lider adayı var. (Foxcrime, çarşamba, 20.30)

4-Doğa programı: Evcil ve egzotik hayvanların hayatlarını kurtarmaya çalışan bir grup veterinerin yaşadığı deneyimleri konu alan ‘Bondi Veterineri’ dizi izler gibi heyecanla seyredilen belgesellerden.

(Nat Geo People, çarşamba, 21.30)



5-Yeni dizi: ‘Sıfır Bir’in yaratıcılarından yeni bir adalet hikâyesi. ‘Sokağın Çocukları’, yaşadıkları zorlu dünyalarında hayata tutunma ve kendilerini var etme mücadelesi veren, zorluklarla savaşarak büyümeye çalışan gençleri anlatıyor. (BluTV, perşembe)



2 FİLM

Hep yeniler, en son gelenler izleniyor ya, bu kez tarihleri yeni olmasa da anıları canlı iki Türk filmi önerelim. İlki 2004’den ‘Mustafa Hakkında Her Şey’. Senaryo ve yönetim Çağan Irmak. Müzik Mor ve Ötesi. Oyuncular Nejat İşler, Fikret Kuşkan, Şerif Sezer, Başak Köklükaya, Ferit Aktuğ. Basit bir polis soruşturmasından yola çıkıp hayatı ve ilişkileri sorgulatan film yönetmeninin de en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bakalım eskimiş mi?

(MovieSmart Türk, pazar, 23.20)





İkinci film de 2017’den ‘Sarı Sıcak’. 36. İstanbul Film Festivali’nin ulusal yarışma bölümünde en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu ödüllerinin sahibi ve yönetmeni Fikret Reyhan’ın ilk uzun metrajlı filmi. Endüstrileşmeye direnerek, geleneksel tarım yöntemleriyle hayatta kalmaya çalışan bir aile hikâyesi. Ödüllü oyuncu Aytaç Uşun’u ‘Çukur’un Meke’si olarak hatırlarsınız. (MovieSmart Türk, perşembe, 23.20)





Yeni sezon çok komik başlıyor. Larry David her zamanki huysuz ihtiyar, günlük hadiselerden ömürlük sonuçlar çıkarmaya devam ediyor. Bu sezon arka planda devam eden hikâyelerde ise Larry'nin #metoo dönemi ile imtihanı, kafe açma macerası ve Cheryl ile yeniden birlikte olup olmayacağı konusu var.