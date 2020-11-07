Benim yaptığım ortaya karışık yeni bir tarz

Almanya’da yaşayan şarkıcı KADR, hiphop ritmler üzerine türkü formunda söylediği parçalarıyla başarı yakaladı. Özellikle Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder gibi yıldız futbolcuların dilinden düşmeyen şarkıları, TikTok ve müzik platformlarında da dinlenme rekorları kırıyor. YouTube’da ‘Zalim Dünya’ şarkısıyla 55 milyon izlenmeye ulaşan KADR’i Frankfurt’ta yakaladık, hakkında merak edilenleri sorduk.

Müzik maceranız ne zaman, nasıl ve nerede başladı?

Küçüklüğümden beri hayalini kurduğum en önemli şeydi müzik. Bugünlere gelebilmek için çok çalıştım. 2009’da ailemin yanından ayrıldım ve başka bir şehre, Frankfurt’a yerleştim. Burada birçok müzisyenle tanışma fırsatı yakaladım. Bir zaman sonra yönetmenlik de yaptım ve bu işle birlikte müzik piyasasının içine tam anlamıyla girmiş oldum.

Müzik piyasasına girmeden önce Almanya’da hayat nasıldı sizin için?

1996’da babamın iş için Almanya’ya gitmesi gerekti. Bu nedenle ailemle birlikte Almanya’da yaşama kararı aldık. Macera tam olarak yedi yaşımda başladı. Kendimi bildiğimden beri birçok alanda çalışma fırsatım oldu. Tarımla ilgili her alanda çalıştım, dönercilik yaptım, ailemin sahip olduğu restoranda çalıştım, hatta kısa bir süre taksicilik de yaptım. Okulumu bitirdikten sonra Volkswagen’da 10 sene kadar çalıştım.

Almanya’da mı Türkiye’de mi daha çok hayranınız var?

Bu işe ilk başladığımda Avrupa benim sesimi duydu. Bana ve şarkılarıma yoğun ilgi gösterdiler. Ancak ‘Zalim Dünya’ şarkısından sonra Türk hayranlarımın sayısı da epeyce arttı. Artık her yerde bir KADR var. Daha çok neresi olduğunu inanın ben de bilmiyorum.

Sizin için arabeskçi diyen de var, rap’çi diyen de... Yaptığınız müziği nasıl tanımlıyorsunuz?

Ben bu işe başladığımdan beri hiç olmayan bir şeyi üretmeye çalışıyorum. Benim müziğimin bir adı yok, içimden ne geliyorsa ve ortaya ne çıkıyorsa... Kısaca ortaya karışık, yeni tarz diyelim...

Peki KADR hangi şarkıcıları dinleyerek büyüdü?

Çocukluğumda en çok İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Azer Bülbül ve Emrah dinlerdim. Emrah’ın filmleriyle büyüdüm. O zamanlar yedi yaşımdaydım. O dönemde onun filmlerini izlemeyen ve şarkılarını dinlemeyen sanırım yoktur. İbrahim Tatlıses aynı şekilde çok değerli bir ses ve yönetmen. Kendi içlerinde her birinin müziğe verdiği duygu bambaşka. Arabeski çok seviyorum.

‘Zalim Dünya’ şarkısının bir hikâyesi var mı? Hangi duygularla kime ithafen yazıldı?

Daha önce hiç açıklamadım; ‘Zalim Dünya’ şarkısı ‘Çukur’ dizisinden esinlenerek ortaya çıktı. Şarkı yaşanılan hayatlarla ilgili, herkes adına yapılmış bir yorumlamaydı. Herkesin sesi olmak istedim ve çok sevildi. Bu beni inanılmaz mutlu etti. Herkes kendi hayatından bir anlam yükledi şarkıya. Hatta o kadar çok sevildi ki bir hayranım dövmesini bile yaptırdı. Demek ki şarkı derinden hissedilmiş... Dinleyicilere bu duyguları verebildiysem ne mutlu bana.

Futbolcuya özel şarkı

Futbolcularla samimiyetiniz nereden geliyor bu arada?

Milli Takım oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu (Ayrıca AC Milan oyuncusu)sosyal medya hesaplarından birçok şarkımı paylaşarak bana destek verdi. Bu ilgi karşısında ona teşekkürlerimi özel olarak iletmek istedim ve içimden gelerek kendisine özel bir şarkı yaptım: ‘International Lady’. Şarkının sözlerinde onun da ismine yer verdim. Hatta beni kırmayıp şarkının klibinde yer aldı. Kendisi çok değerli bir insan, desteği çok büyük. Birbirinden değerli Türk Milli Futbol Takımı oyuncuları da beni hiç yalnız bırakmadı. Sürekli şarkılarımı paylaştılar ve severek dinlediler. Hepsine ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ederim.

Peki TikTok fenomenlerinin popüler olmanızda etkisi var mı?

Ben popüler olduğum zaman TikTok bu kadar yaygın değildi. TikTok’u kullanmaya başladığımızda üzerimize dikkatleri daha da çektik ancak popüler olmamın tek nedeni TikTok değil.

Karantinada baktım olmuyor, stüdyoyu eve taşıdım

Frankfurt’ta karantina nasıl geçti?

Ben bu süreci biraz avantaja çevirdim diyebilirim. Yoğun bir tempoda çalışıyorduk ve bazı şeylere maalesef vakit kalmıyordu. Aileme daha fazla vakit ayırma imkânı buldum. Bu süreçte hep bir aradaydık, çok kıymetliydi. Kendimi dinledim ve baktım yine duramıyorum stüdyoyu eve taşıdım, yeni şarkılarım üzerine çalışmaya başladım. ‘Asla’ şarkımı da bu süreçte hazırladım ve çekimleri de kendi oturduğum yerde yaptım. Bu süreci olabildiğince verimli bir şekilde geçirdim.

Sosyal medyada hayranlarınız en çok Instagram hesabınızı neden kapattığınızı merak ediyor...

Instagram hesabıma kısa süreliğine ara verdim. Yapmak istediğim değişik fikirlerim var. Kendime, zaman anlamında biraz fırsat vermek istedim diyelim. Müziği bırakmadım. Tüm sevenlerimin karşısına yeni ve güçlü şarkılarla çıkmak için çok çalışıyorum.