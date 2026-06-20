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Burak Çelik yeni projesi için sette. İlk izin gününde buluşmak üzere sözleşiyoruz. Kusursuza yakın bir fiziğe sahip. Babalık duygusunun ve yeni bebeğin yolda oluşunun verdiği heyecan keskin mavi gözlerinden hemen okunuyor. Başlıyoruz sohbete...

◊ En son dört sene önce görüşmüştük. Bu zaman içinde evlendin, baba oldun, yeni bir bebek daha yolda. Hayatında değişimler çok...

Evet, 2024 Aralık’ta evlendik, ağustos ayında oğlumuzu kucağımıza aldık. Eylül ayında da kızımız olacak inşallah.

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◊ Oğlunuz Aslan 10 aylık. Baba olacağının haberini nasıl aldın?

Karavanda oturuyordum. Eşim aradı; “Yalnız mısın” dedi ve ağlamaya başladı. O an hissettim, resmen içime doğdu. “Hamileyim” dediğinde çok mutlu oldum.

◊ İlk kucağına aldığında ne hissettin?

Anneler rahme düştüğü andan itibaren bebekle artık birlikteler, bütünleşiyorlar. Adeta bluetooth’la birbirlerine bağlı gibiler, çocuğun bir ihtiyacı olduğunda direkt hissediyorlar. Biz erkekler biraz sonradan hissediyoruz. Bende de öyle oldu. Ama ilk kucağıma aldığım an bambaşkaydı, onu tarif edemem, zaten doğumada girmiştim. Benim için dünya, zaman durdu. 6 aylık falan olup tepkiler vermeye başladığında da başka bir şey başlıyor ve sevgi adeta katlanıyor.

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◊ Baba olmak sana ne öğretti?

Uykudan fedakârlık yapmayı ve sabrı öğretti.

◊ İkinci bebek geliyor....

Evet, biz kalabalık aileyi seviyoruz. O da kız olacak.

◊ Onlara hayatla ilgili vereceğin en büyük öğüt ne olur?

Merhametli ve dürüst olsunlar yeter.

◊ Eşin Ece’yle evliliğine gelirsek... İnsan karşısındakinin evleneceği kişi olduğunu nasıl anlar?

‘İlk görüşte aşk’ derler ya, benim öyle olmadı. Ben eşimi tanıdıkça çok daha fazla sevdim, âşık oldum ve her geçen gün daha da âşık oluyorum.

◊ Sence evlilik aşkı dönüştürüyor mu, büyütüyor mu?

Aşkı kalıplara sığdıramazsın. Herkes için farklıdır. Bu nasıl yaşadığınla alakalı, bizim aşkımız her geçen gün artarak devam ediyor, tutkumuz kaybolmuyor.

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◊ Nasıl evlilik teklif ettin?

Hiçbir prodüksiyonum yoktu. Bodrum’da tatildeydik. Yemek yerken “Benimle evlenmeye ne dersin” dedim. Başta anlamadı, “Benimle evlenir misin” dedim. “Evet” dedi ve ağlamaya başladı.

◊ Eskiden oyuncular hayranlarımı kaybederim diye evlenmekten korkardı. Senin öyle tereddütlerin oldu mu?

Hayır, bu biraz hayata bakışımla alakalı sanırım. Çünkü oyunculuk benim mesleğim, hayatımı bunun üzerine kurmuyorum. ‘Oyunculuğum biterse ben biterim’ gibi bir şeyim yok. O yüzden hiç öyle bir tereddüt yaşamadım.

◊ Eşin Ece’nin bir önceki evliliğinden de bir kız çocuğu var. Onu da sosyal medya hesabında görüyorum. Onunla nasıl bir ilişkin var?

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Evet, adı Ecem, çok güzel bir ilişkimiz var, çok eğleniyoruz. Çok seviyorum ve benim için kıymetli. O da bana Allah’ın bir emaneti. Çocuklarımdan hiçbir farkı yok.

O da kardeşini çok seviyor. Araları iyi, çok mutluyuz.

◊ Böyle cıvıl cıvıl bir evde nasıl bir Burak var?

Baba Burak sabah 5.00’te güne Aslan’la başlıyor. Annemiz gece çok uyandığı için sabahları nöbeti ben devralıyorum. Sonra Ecem dahil oluyor ekibe. İki saat oyunlar oynuyoruz. Ecem’i okula bırakıyorum, sonra ben işe gidiyorum.

◊ Bu senin baba olarak ilk Babalar Günü’n... Planlar var mı?

Onlar benim için bir plan yapmış olabilir.

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‘TEK KIRMIZI ÇİZGİM AİLEM’

◊ Senin hikâyenin başladığı yer neresi?

İstanbul, Eyüp’te doğdum. Babam Kafkaslar’dan Ordu’ya gitmiş, annemlerde göçmen Kırklareli’ne gitmişler. İstanbul’da tanışmışlar. Babam müteahhit, annem ev hanımı. Bir kız kardeşim var. O da evli, iki çocuğu var. Bir de benden 16 yaş küçük erkek kardeşim var. O yıllara dair hatırladıklarım, okulun bahçesinde yaptığımız maçlar, içtiğimiz kolalar, yediğimiz dondurmalar...

◊ Sen hep yakışıklı mıydın?

Ergenliğimde hiç yakışıklı değildim. Çok zayıf bir çocuktum. Boyum yine 1.90’dı ama 60 kilo falandım.

◊ Sonra ne oldu?

Bir sene falan eve kapanıp sadece spor yaptım, çok düzenli yaşadım. 75 kilolara çok zor çıktım. Sonra fiziksel değişimim başladı. Spora devam ettim, o sırada ‘Best Model’a davet edildim ve birinci oldum. O dönem o yarışma oyunculuğa dikey geçiş gibiydi. Direkt yapımcıların dikkatini çekiyordun, ben de denemek istedim.

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◊ Sporu gerçekten sağlık için mi yapıyorsun, yoksa aynaya baktığında güzel bir vücut görmek için mi?

Sadece sağlık için yapmıyorum tabii; aynaya baktığımda görmeye alıştığım bir vücut var ve onu görmek istiyorum. Ama takıntım yok.

◊ Bir rol için 150 kilo olman gerekse bu formunu yıkar mısın?

Keşke gelse. Risk almayı sevmeyen bir sektörümüz var. Bir karakteri oynadıktan sonra seneye kesin onun benzeri bir teklifle geliyorlar. Bu değiştirmemiz gereken bir şey. Ben formumu bozmaya çok açığım.

◊ Hayatta seni neler kızdırır?

Benim tek kırmızı çizgim ailem. Benimle alakalı herkes her yorumu yapabilir. Hiç önemsemem, saygı duyarım. Ama ailemle ilgili yapılan yorumlarda çok farklı reaksiyonlarım olabilir.

◊ Arkadaşlarının sende en çok değiştirmek istediği özellik ne?

Sabırsızım. Bir şeyi kafaya koyunca onu yapmam lazım. Aklıma geldiği an başlamalıyım. Bunu da değiştirmek istemiyorum aslında çünkü bu beni ben yapıyor.

‘HERKES KENDİ EKMEĞİNİ YER, AZİMLİYİM AMA HIRSLI DEĞİLİM’

◊ 13 sene sonunda bu meslek sana ne ifade ediyor?

Mesleğimi çok seviyorum çünkü çok değişken; bugün başka, yarın başka bir karakteri oynuyorsun.

13 sene başka bir işte sabit kalarak yapamayabilirdim. İkincisi, farklı hikâye anlatmak, insanlara dokunabilmek hoşuma gidiyor.

◊ Bu 13 yılın seni en zorlayan yanları nelerdi?

Büyük zorluklar yaşadım diyemem. 2013 yılında Antep’te ‘Karagül’ setinde işe başladım. Dizi 125 bölüm sürdü ve benim için bayağı okul gibi oldu. Orada set adabını öğrendim, oyunculukla alakalı kamerayı tanımaya başladım. Yönetmenlerim çok tatlıydı, şanslıydım. Sonrada hep farklı farklı projelerde yer almaya özen gösterdim. Ama ilk dönüşümümü ‘Kuruluş Osman’da yaşadım. Çünkü at binmek, aksiyon sahneleri, diğer projelere göre daha zorlayıcıydı, orası beni çok daha geliştirdi.

◊ Yakışıklı oyuncu etiketi senin için bir avantaj mı dezavantaj mı oldu?

Başta bu avantaj gibi görünüyor ama sonra dezavantaj oluyor. Çünkü seni etiketliyor, sadece buradan görmeye çalışıyorlar. Bence bir süre sonra bu bir dezavantaja dönüşüyor.

◊ Şöhretin en sevdiğin ve en zorlayıcı yanları neler oldu?

Hiç tanımadığın insanlardan sevgi görmek çok güzel. En zorlayıcı tarafı da, mesela keyfin yerinde değil, modunda değilsin ama biri yanına geldiğinde senin ruh halini bilmiyor, seni hep ekranda gördüğü gibi o enerjiyle görmek istiyor.

◊ Tanındıkça savrulduğun zamanlar oldu mu?

Dediğim gibi ben hayatımı sadece oyunculuk üzerine kurmadığım için ayaklarım hep yere sağlam basarak ilerledim. İşimi yaptım, evime geldim. Ekrandaki adamı dışarıya taşıyıp onunla yaşamadım. O yüzden beni çok sarsacak bir şey yaşamadım.

◊ Arkadan gelen yeni nesil seni korkutuyor mu?

Hiç öyle bir derdim yok. Herkes kendi ekmeğini yer. Azimliyimdir ama hırslı değilimdir.