Benim ‘eşsiz’ spor ayakkabım!

Haberin Devamı

Özellikle pandemide birçoğumuz hareketsiz kalmamak için bol bol yürüyüş yapınca spor ayakkabı giymeye de daha fazla alıştık. Neyse ki artık spor ayakkabılar gece, gündüz fark etmeden her tarzla rahatlıkla eşleşebiliyor. Spor ayakkabıları rengârenk boyatıp kişiye özel hale getirmekse şu sıralar trend. House of SuperStep, mağazalarında bu hizmeti düzenli olarak veren markalardan. İlk olarak Ortaköy şubesinde bir aylık ayakkabı boyama atölyesi yapmışlar. Bu atölye yoğun ilgi görünce 6 şubede her gün 10.00’dan 20.00’ye kadar yapmaya karar vermişler. Mağazadan satın aldığınız ayakkabıya ekstra ücret ödemeden dilediğiniz tasarımı yaptırabiliyorsunuz. Bu akıma 7’den 70’e her yaştan ilgi olduğunu söyleyen tasarımcı Bilge Yıldız Abur “Her yaş grubu kendine uygun tasarım fikirleriyle geliyor ve mutlu ayrılıyor” diyor. En çok hangi tasarımların tercih edildiğiniyse yine House of SuperStep tasarım ekibinden Zeynep Gamze Günay şöyle anlatıyor: “Çocuklar daha çok çizgi film karakterlerini tercih ederken yetişkinler kendi hayatlarından, anılarından esinleniyor. Turistlerse Türkiye’den ve İstanbul’dan bir hatıra olsun istiyor.” Bilge Yıldız Abur da çeşitli fontlarla isim yazdırmanın popüler olduğundan bahsediyor: “Ünlü tablolardan çizgi film karakterlerine, sevilen spor takımlarından evcil hayvanlara kadar yelpaze geniş. Hemen her yaştan, cinsiyetten ve milletten insanın en çok tercih ettiği tasarımlarsa genelde çeşitli fontlarla yazılmış isimler.”



Haberin Devamı

BUNLAR DA VAR...

Instagram üzerinden tasarım yapan hesapların bazılarıysa şöyle:

◊ @yarenwcolor: Yaren With Color’da tasarlanan ayakkabıların fikri size ait. Dilediğiniz çizimi istediğiniz renklerde hazırlıyorlar. Fiyatlar ayakkabı dahil 340 liradan başlıyor.

◊ @yaskarakaya: Yasemin Karakaya Yılmaz imzalı tasarımların fiyatı istediğiniz çizime göre değişiyor. Çantaları da renklendiriyor.

◊ @evokicks: Evren Aktekin sadece spor ayakkabılarla çalışmıyor. Kumaş ve dokunun uygunluğuna göre kot ceketlere, şapkalara, terliklere ve hatta boks eldivenlerine de

tasarım yapıyor. Fiyatları istenen çizime ve tasarıma göre değişiyor.