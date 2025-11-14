Belleğin, kimliğin ve iyiliğin peşinde

Güncelleme Tarihi:
Annemin Uyurgezer Geceleri
Ayfer Tunç
Can Yayınları
Roman
Usta yazar Ayfer Tunç yeni romanı ‘Annemin Uyurgezer Geceleri’nde yalnızca bireysel bir hikâyeyi değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı da ilmek ilmek işliyor. Bir annenin geçmişle hesaplaşması üzerinden ‘kadınlık meselesi’ne ve Türkiye’de kadın olmanın ne anlama geldiğine odaklanan roman, okuru gerçekle düş arasında bir yolculuğa davet ediyor.
Ergenlik Dönemim
Yukio Mişima
Çeviren: Ali Volkan Erdemir
Can Yayınları
Anlatı
Japon romancı ve oyun yazarı Yukio Mişima imzalı ‘Ergenlik Dönemim’, yazarın 1957’de Myojo dergisine dikte ettirdiği anılardan oluşuyor. Mişima’nın 100’üncü doğum yılında yayımlanan kitap 2. Dünya Savaşı’nın birey ve toplum özelinde Japonya’ya etkilerinden, Japon eğitim sisteminden ve sanatla arasındaki bağdan besleniyor.
Anneannemin Söylemediği Şarkılar
Funda Şenol
İletişim Yayınları
Anı
‘Anneanemin Söylemediği Şarkılar’da başta anne ve anneannesi olmak üzere hayatına giren tüm kadınlarla ‘helalleşip hesaplaşıyor’ Funda Şenol. Önce geçmişin izini sürüyor, ardından günümüze dönüyor. Gündelik hayatlarımızın içinden insan hallerini kimi zaman neşeyle, kimi zaman hüzünle kimi zaman sivri diliyle bize anlatıyor.
İki Yol Kitabı
Jodi Picoult
Çeviren: Esra Even
April Yayıncılık
Kurgu
Bindiği uçak düşmek üzeredir ve o anda Dawn Edelstein’ın gözlerinin önünden hayatı geçer… Ama başrolde kocası Brian değil, yıllar önce ayrıldığı ilk aşkı Wyatt vardır. Mucizevi şekilde kazadan kurtulan Dawn, kendini bir seçim noktasında bulur… ‘Empatinin kalemi’ olarak anılan Jodi Picoult ‘İki Yol Kitabı’nda aşk ve mantık arasında kalan bir kadının hikâyesini ustalıkla aktarıyor.