Belleğin, kimliğin ve iyiliğin peşinde

Annemin Uyurgezer Geceleri

Ayfer Tunç

Can Yayınları

Roman

Usta yazar Ayfer Tunç yeni romanı ‘Annemin Uyurgezer Geceleri’nde yalnızca bireysel bir hikâyeyi değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı da ilmek ilmek işliyor. Bir annenin geçmişle hesaplaşması üzerinden ‘kadınlık meselesi’ne ve Türkiye’de kadın olmanın ne anlama geldiğine odaklanan roman, okuru gerçekle düş arasında bir yolculuğa davet ediyor.

Ergenlik Dönemim

Yukio Mişima

Çeviren: Ali Volkan Erdemir

Can Yayınları

Anlatı

Japon romancı ve oyun yazarı Yukio Mişima imzalı ‘Ergenlik Dönemim’, yazarın 1957’de Myojo dergisine dikte ettirdiği anılardan oluşuyor. Mişima’nın 100’üncü doğum yılında yayımlanan kitap 2. Dünya Savaşı’nın birey ve toplum özelinde Japonya’ya etkilerinden, Japon eğitim sisteminden ve sanatla arasındaki bağdan besleniyor.

Anneannemin Söylemediği Şarkılar

Funda Şenol

İletişim Yayınları

Anı

‘Anneanemin Söylemediği Şarkılar’da başta anne ve anneannesi olmak üzere hayatına giren tüm kadınlarla ‘helalleşip hesaplaşıyor’ Funda Şenol. Önce geçmişin izini sürüyor, ardından günümüze dönüyor. Gündelik hayatlarımızın içinden insan hallerini kimi zaman neşeyle, kimi zaman hüzünle kimi zaman sivri diliyle bize anlatıyor.

İki Yol Kitabı

Jodi Picoult

Çeviren: Esra Even

April Yayıncılık

Kurgu

Bindiği uçak düşmek üzeredir ve o anda Dawn Edelstein’ın gözlerinin önünden hayatı geçer… Ama başrolde kocası Brian değil, yıllar önce ayrıldığı ilk aşkı Wyatt vardır. Mucizevi şekilde kazadan kurtulan Dawn, kendini bir seçim noktasında bulur… ‘Empatinin kalemi’ olarak anılan Jodi Picoult ‘İki Yol Kitabı’nda aşk ve mantık arasında kalan bir kadının hikâyesini ustalıkla aktarıyor.