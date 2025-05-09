Bele bağlanan şallar, triko şortlar ve pantolon üstü elbiselerle...

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Parmak arası terliklerin dolgu topuklu olan versiyonları da var.

Sosyal medyada moda sayfalarını ya da stil ikonlarını takip ediyorsanız bu trendleri çoktan fark etmiş olabilirsiniz. Bele bağlanan şallar, stilinize beklenmedik bir hava katan kravatlar, cesur örgü şortlar ve topuklu parmak arası sandaletler... Hepsi sıcak yaz günlerinde hem eğlenceli hem de farklı bir şıklık sunmaya aday. Gelin, bu sezonun en çok dikkat çeken 7 mikro-trendine birlikte göz atalım.

Kemer out, şal in: Fonksiyonel bir parça mı, yoksa estetik bir dokunuş mu? Bu sezon kemerleri bir yana bırakıp şallarımızı pantolon ve elbiselerimizin beline bağlıyoruz. Şallar sade görünümlere katman sağlarken stile enerjik ve bohem bir hava kazandırıyor. Özellikle canlı renkler ve dikkat çekici desenler tercih edildiğinde bu küçük detay büyük bir fark yaratıyor. Stil ikonları şimdiden bu yeni oyunun parçası olmaya başladı bile.

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Boho bluzlar: Danteller, bol kesimler, hacimli kollar ve uçuş uçuş kumaşlar... Bohem bluzlar bu sezon yüksek bel pantolonlar ve mini eteklerle buluşarak yeni nesil bir özgürlük manifestosu yazıyor. Festival havası estiren bu parçalar gardıroplara romantik ama ‘cool’ bir enerji taşıyor. Özellikle Chloe markası bu trendin öncülerinden.

Kravat devrimi: Kış sezonundan beri kadın giyiminde kravatın belirgin bir yer edinmeye başladığını görüyoruz. Gömlekle eşleştirilen klasik bir versiyon mu, yoksa basic bir tişört üzerine spontane bağlanmış bir kravatla modern bir tavır mı? Her ikisinin de havası apayrı!

Mini mini triko şortlar: 2025’in süper mini triko şortları; plajdan sokağa, evden festivale geçişin en havalı yolu olacağa benziyor. Renkli ya da nötr tonlarda, çoğunlukla yüksek belli ve ikinci bir ten hissi veren bu şortlar, sıcak yaz günlerinde konforla iddiayı birlikte sunuyor. Üzerine uzun keten gömlekler ya da bol tişörtler giymek popüler.

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Topuklu parmak arası: Parmak arası terlikler olmadan yaz olmaz, evet ama bu sezon topuklu versiyonlarıyla bu terliklerin tam anlamıyla boyut atladıklarını söylesek, ne dersiniz? Tercihe göre dolgu topuklu olan versiyonları da var, ince topuklu olup şıklığı katlayanları da... Plajda bile topuklu versiyonlarını sıkça görmeye hazır olun.

Pantolon üstü elbiseler: Evet, bu görünüm birçoğumuza fazla iddialı gelebilir. Ama doğru şekilde uygulandığında ne kadar havalı durduğunu da inkâr edemeyiz. Özellikle bahar aylarında, ince elbiselerle ya da asimetrik eteklerle kombinlenen bol pantolonlar sayesinde stilinize beklenmedik bir derinlik kazandırabilirsiniz. Katmanlı silüetler sade görünümlere hareket katarak, modern ve çabasız bir şıklık yaratıyor. Kopenhag Moda Haftası’nda bu tarzın güçlü örneklerine rastlamıştık.

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İpli kolyeler: Bu kolyeleri gördükçe çocukluk yıllarımı anımsıyorum ve bu nostaljik dönüş beni mutlu ediyor. Choker gibi boyna dolanan modeller de var, öylece uzun bırakılanlar da... Metal ya da cam uçlu figürlerle hareketlendirilenler öne çıkıyor.

Como Gölü’ne moda yolculuğu

Ara sezon ve tatil parçalarının olduğu cruise koleksiyonları her zaman ilgimi çeker; çünkü markalar bu dönemde hem koleksiyon dili hem de defile lokasyonlarıyla ezberin dışına çıkma cesaretini gösterir. Nitekim geçen hafta Chanel, Cruise 2025/26 koleksiyonuyla (sezon arasında hazırlanan koleksiyon) bizi Como Gölü’nün büyüsüne, Villa d’Este’nin ihtişamlı atmosferine davet etti.

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Kayıtsız ama...

Sofia Coppola’nın hayal gücünden süzülen kısa filmle başlayan defilede, pastel tonlara bürünen kısa tafta elbiseler, boncuk işlemeli tüvit takımlar ve ışıl ışıl payetlerle bezeli gece görünümleri vardı. Chanel kadını bu kez hem dans pistine hem göl kıyısına hazırlanmıştı: Pembe ve turuncu çizgili tulumlar uzun pelerinlerle tamamlanırken el işçiliği çiçek aplikeleri ve ince danteller koleksiyona romantik bir dokunuş; 70’lerin disko ruhuyla flört eden lurex (metalik kumaş) takımlar da koleksiyona eğlence katmıştı. Aksesuarlardaysa imza parçaları vardı: İnci kolyeler, ipek fularlar, büyük çantalar... Hepsi konfor ve gösteriş vaat eden görünümleri tamamladı.

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Chanel bu koleksiyonla yalnızca yeni sezonun modasını değil, bir yaşam biçimini de anlattı; kayıtsız ama gösterişli, rafine ama içgüdüsel. Bir tatil kaçamağı kadar huzurlu, bir film sahnesi kadar etkileyici.

HER TARZA UYGUN



Denimlerle çok yakışır.

Stradivarius, 1.090 lira

Uzun, beyaz bir elbisenin beline bağlayın.

Paume, 1.980 lira

Triko mini şortlar

çok popüler.

Mango, 1.399 lira



Parmak arası terliklerin topuklu versiyonları

öne çıkıyor.

H&M, 1.399 lira

İpli metal kolyeler 2000’ler modasını anımsatıyor.

Alin Atelier, 2.100 lira