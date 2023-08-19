Beklenen oldu, kapri geri döndü

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Kapri pantolonlara karşı birçok kadının önyargılı olduğunun farkındayım. Ben de kaprinin popüler olduğu dönem çekilen fotoğraflarıma bakıp “Bunu neden giymişim” derken buluyorum kendimi. Ancak 2000’ler modasını ifade eden Y2K’nın popülerliğiyle kapri pantolonların dönüşü de kaçınılmazdı. Bu dönüş algımı değiştirdi açıkçası, şu anda ben de gardırobuma kapri eklemek istiyorum. Doğru bir eşleştirmeyle rahat, stil sahibi ve her ortama uyarlanacak bir giysi olduğu fikrine ikna oldum. Stil ikonları ve yüksek moda bana bu konuda ilham verdi. Ayrıca düşük belli pantolon ya da uzun etek gibi aynı döneme ait parçaların da popüler olduğunu düşünürsek kaprileri onlara kıyasla daha konforlu ve çokyönlü buluyorum.



ZAMANSIZLIĞA OYNUYOR



Moda dünyası belli aralıklarla kendini tekrar eder ve ilhamını geçmişten alarak yenilenir. Kapri pantolonların dönüşü de böyle bir durum. Bu modelin 2023 versiyonlarının bir kısmı bacakları sarıyor ve neredeyse bir tayt görüntüsü oluşturuyor, böylece 2000’lerdeki versiyonlarından ayrışıyor. Hatta bu haliyle 50’li yıllardaki Marilyn Monroe ve Audrey Hepburn gibi Hollywood yıldızlarının stillerini andırarak zamansız olmaya oynuyor.



Kapriler sosyal medyada da dikkat çekmeye başladı. Gösterilen ilgi satışlara çoktan yansımış. Finansal teknoloji uygulaması Afterpay tarafından toplanan verilere göre kapri satışları global olarak son aylarda yüzde 22 artmış. Satışların yüzde 52’sinin X Kuşağı, yüzde 43’ününse Z Kuşağı’ndan geldiği gözleniyor. Yani ilgi farklı kuşaklara yayılmış. Bu bile kaprilerin farklı nesiller tarafından stillere rahatça uyarlanabildiğini gösteriyor.



Geçmişten gelen bir trendi günümüze uyarlamak için keskin kurallar sıralamak yanlış olur. Ancak bu modelle ilgili en büyük soru işareti bacakları ortadan kestiği için bacağı olduğundan kısa gösterme ihtimalidir. O nedenle bu pantolonları, topuklu ayakkabılarla giymek garanti bir tercih olur. Özellikle dolgu topuklularla çok yakıştığını söylemeden geçmeyelim. Yine de balerin babetleriyle de nostaljik bir havaya sahip oluyorlar. Nasıl iyi hissediyorsanız onu seçin, karar sizin.

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BOL PAÇALI YA DA OVERSİZE

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Farklı kumaş tiplerinden, farklı model kapriler yapılıyor. 50’lerden Hollywood yıldızlarının stillerini andıran dar olanları kısa kollu bluzlar ve babetlerle tamamlayıp döneme gönderme yapabilirsiniz.



Bol paçalı olanlar da oldukça seviliyor. Proporsiyonda denge yakalamak için dar bir bluzla tamamlayabilirsiniz. Vücuda hiç oturmayan ve birkaç beden büyük gibi olan ‘oversize’ modeller de var. Böyle bir kapriyi topuklu ayakkabılarla giyebilirsiniz.

Düz bir tişört ve topuklularla kullanın. Mango, 999,99 lira.





Gündelik olarak rahatlıkla kullanılabilir. Pierre Cardin, 695,95 lira.



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Kısa, dar bir üstle tamamlayın. Sisters, 2.065 lira.





50’ler stiline gönderme yapıyor. Benetton, 749,99 lira.





Bol bir beyaz gömlekle işe uyarlayabilirsiniz. Massimo Dutti, 2.499 lira.