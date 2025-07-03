‘Bebeleri pistten alalım’

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ENERJİ İÇECEĞİ GİBİ…





Bu yaz Melis Fis neşesi olmadan geçmez derken ‘Nazar’ imdadımıza yetişti. Bu enerji depolatan şarkının söz ve müziği genç müzisyenin imzasını taşıyor. Düzenlemesiniyse Utku Ünsal üstlenmiş.

‘Nazar’ (Tekli)

Melis Fis

Sony Music Türkiye

SAHALARA DÖNDÜLER





Türk pop müziğinin iki başarılı yorumcusu, Emre Altuğ ve Mirkelam’ı Latin esintili sıcacık bir yaz şarkısı bir araya getirdi. ‘En Gerçeği’nin sözlerini Gülsen Karatoprak yazmış. Şarkının bestesiyse Volga Tamöz’e ait.

‘En Gerçeği’ (Tekli)

Emre Altuğ, Mirkelam

22 Music Entertainment

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YERİNDE DURAMIYOR





Listelerde adına tezat bir yükseliş grafiği çiziyor ‘Yerinde Dur’ şarkısı. Demet Akalın ve Sefo’nun birlikte seslendirdiği eğlenceli şarkının düzenlemesi Aerro imzalı. Şarkı pop ve rap’i birleştirmekle kalmıyor, iki kuşağı da bir araya getiriyor.

‘Yerinde Dur’ (Tekli)

Demet Akalın, Sefo

Sony Music Türkiye

AŞKA DAİR…





Seda Eylül Tansık ve Tan Taşçı sahnedeki beraberliklerini stüdyoya da taşıdı ve ortaya ‘Toydum’ çıktı. Şarkının sözlerini birlikte yazan ve bestesinde de ortak imzaları olan ikili, aşka dair duygusal ve sade bir çalışma ortaya çıkarmış.

‘Toydum’ (Tekli)

Seda Eylül Tansık, Tan Taşçı

TCTVL

YOLCULUK ZAMANI





Anadolu’nun kadim makamlarını modern seslerle buluşturan Salih Korkut Peker ve etkileyici vokaliyle Hayko Cepkin başarılı bir işbirliği gerçekleştirmiş. Tanıtım metninde ‘Bütün Kabahat Gecede’ için ‘saba makamı üzerine kurulu saykedelik bir yolculuk’ deniyor.

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‘Bütün Kabahat Gecede’ (Tekli)

Salih Korkut Peker, Hayko Cepkin

Gülbaba Records