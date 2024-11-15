Bebeköy’de artık salılar sallanıyor

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Çeşme’nin en popüler plajlarından The Beach of Momo, 2019’dan beri İstanbul’da da hizmet veriyor. Ben Momo’nun şehre geleceğini duyduğumda ‘Nasıl olur acaba’ diye düşünüyordum ama mekân kendini öyle sevdirdi, öyle benimsetti ki yıllardır İstanbul’un en popüler sosyalleşme alanlarından oldu. Gündüz restoran, akşamları da iç kısmı bir bara dönüşüyor. Şimdilerde şehrin en havalı salı geceleri olan ‘Momo Tuesday’ başladı, içerisi tıklım tıklım... Artık öyle hafta içi eğlenmek biraz zor, malum fiyatlar aldı başını gidiyor. Eğlenceden çok insanlar ödedikleri hesabı konuşuyor ama ben şahidim, mekânda salı gecesi ne boş masa vardı ne de yürüyebilecek alan.

Haftanın 6 günü açık Momo, pazartesi günleri kapalı. Şehirde yeni sezonla beraber başlayan Momo Tuesday gecelerinde konuk DJ’ler oluyor ama rezervasyonları sınırlı kapasitede. Misal dünyaca ünlü Valeron geçen salı setin başındaydı.

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Akşam yemeği servisi

19.00 itibariyle başlıyor, müzik 22.00 gibi yükseliyor. Kapalı bahçedeki sohbet, yerini iç tarafta eğlenceye bırakıyor. Masadakiler yavaştan DJ kabininin etrafına doluşuyor. Erken davranan yerini garantiliyor. 23.00 itibariyle artık mekân iyice kalabalıklaşıyor. Cuma, cumartesi günlerinden farksız bir eğlence gece 2.00’ye kadar sürüyor. Bu arada Momo’nun en sevdiğim taraflarından biri içerideki eğlenceden dışarıda otursanız bile nasipleniyorsunuz. İçeriden gelen müzik dış alana da yetiyor.

Salıların haricinde de eğlence tam gaz Momo’da. Programlarını haftalık sosyal medya hesapları üzerinden yayımlıyorlar (@momo.bebekoy). Tankut Karakurt, Berk Büyükakın, Cem O., Ece Yılmaz gibi iyi isimler setin başına geçiyor. Bu arada içerisi ‘full magazin’. Özge Özpirinççi, Sedef Avcı, Başak Dizer, Fırat Çelik gibi ünlü isimlere rastlayabilirsiniz.

White guy&black truffle pizza (ortadaki)Pazar günleri brunch’ları da başladı.(sondaki)

Menü mevsimsel değişiyor

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Eğlencesi garanti de peki lezzeti? Momo mutfak tarafına çok önem veriyor. Mesela Çeşme’deki plaja sadece yemek yemek için bile gidilir. İstanbul’da da durum çok farklı değil. Mutfağın başında yine şef Mert Şeran var. Menü mevsimsel yenileniyor. Soğuk başlangıçlar 590-1.350, sıcak başlangıçlar 520-2.850, salatalar 510-940, pizzalar 720-1.150, makarnalar 820-1.250, ana yemekler 860-1.850 lira arasında. Evet, fiyatlar ortalamanın üzerinde ama porsiyonlar büyük ve ortaya paylaşımlı sipariş edilebilir. Kalamar tempura (810 lira), dry aged beef gyoza (Dinlendirilmiş biftekle Çin mantısı-690 lira), pizzalardan white guy&black truffle (Türüflü pizza-1.150 lira) tavsiyemdir. Kokteyllerin tamamı 695 lira. Ben imza kokteyllerinden cin bazlı beyaz çay ve şeftaliyle hazırlanan white peach’i tercih ettim.

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Bebeköy manzarasına karşı eğlenebilirsiniz. (sağdaki)İç kısım akşamları bara dönüşüyor. (soldaki)

Pazar günleri Momo’nun meşhur brunch’ları da başladı. Açık büfe kahvaltı 10.30’da servis ediliyor, 15.30’a kadar sürüyor. Kişi başı 2.250 lira. Eğer kahvaltıya gitmiyorsanız 14.00’te ‘Sunday Menu’, yani pazar menüsü var. Bu arada unutmadan hatırlatayım, Momo’nun mutfağına misafir restoranlar da geliyor. Mesela geçen pazartesi Çeşme’nin iyi balıkçılarından Horasan’ı ağırladılar, restoranın menüsünden yemekler Bebeköy’de pişirildi. Sezon boyu böyle işbirlikleri olacakmış.

Momo’ya neden mi gidilir? Salı gecelerini sallamaya, partilemeye, güzel yemek yemeye, nefis bir pazar kahvaltısı yapmaya... Giyim kuşama gelirsek... Momo’nun ambiyansı öyle aşırı şıkırtıyı kaldırmaz, spor şıklık sizi kurtarır.

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Chalet Garden

Bahçesi kapandı, şöminesi alevlendi

Swissôtel The Bosphorus İstanbul’un bahçesindeki Chalet Garden’da yaz boyu konserler ve festivaller düzenlendi. Ben kış insanıyım, belki ondandır ama bana göre otelin alameti farikası bahçesindeki kütük evi Chalet’dir. Yaz boyu kapalı olan mekân pazartesi günü yeniden açıldı. Burası kendinizi İsviçre Alperi’nde hissedeceğiniz bir restoran. Havalar soğumaya başlamışken içerideki şöminenin başında keyif yapabilir veya bahçesindeki igloları romantik bir akşam yemeği için tercih edebilirsiniz.

Ah geceler



◊ Rober Hatemo bu gece 23.30’da Sahne İstanbul’da.

(0212) 280 33 33

◊ Özlem Başar bu gece 23.00’te Oda By Venge sahnesinde.

(0554) 198 05 12

◊ Cafer Palamut bu gece 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de

setin başında olacak. (0530) 251 92 50

◊ Sakiler yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. (Rezervasyon için: @risenfallsuadiye)

◊ Güven Yüreyi yarın gece 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

◊ Yaşar 20 Kasım Çarşamba 23.00’te Kuruçeşme

Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Kaan Yorulmaz 20 Kasım 23.30’da Aztek’te setin başında. (0212) 247 59 01

◊ Selami Şahin ve Alya 22 Kasım Cuma 22.00’de

İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Gülşen 22 Kasım 23.00’te Cahide Palazzo’da.

(0212) 706 78 90

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

7/24 yetmez

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◊ Fişekhane’de kültür-sanat sezonu açıldı. Geçen hafta itibariyle sahnesinde sezonun iddialı oyunları sergilenmeye başladı. Programı takip etmekte fayda var. Tiyatro öncesi güzel bir akşam yemeği yiyip arkasından oyun seyretmek iyi bir fikir olabilir. Bugün 20.30’da ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’,

26 Kasım Salı 20.30’da ‘Üç Eksi Bir’ sahnelenecek. Program için: fisekhane.com

◊ Beca kasım programını açıkladı. 19 Kasım Salı akşamı Living Room’da müzisyen Volkan Önol gitarıyla kendi bestelerini çalacak. Şömine başında gerçekleşecek etkinlik 21.00’de başlayacak. @beca.istanbul

◊ Nişantaşı’ndaki Komedi Kulüp by Brothers’ta bu gece İbrahim Selim ile Quiz Night etkinliği var. 20 Kasım Çarşamba Lesli Karavil’in stand-up şovu, 22 Kasım Cuma Nükhet Duru konseri, 29 Kasım Cuma akşamı Melikşah Altuntaş’ın stand-up şovu gerçekleşecek. @komedikulupbybrothers