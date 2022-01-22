Bebeğinizle konsere davetlisiniz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
İsrail ile yeni dönem... 13 yıl sonra sürpriz telefonİsrail ile yeni dönem... 13 yıl sonra sürpriz telefon#Türkiye
Galatasaray kulislerini sallayan iddia Buluştular, Terim 5 isimle geliyorGalatasaray kulislerini sallayan iddia! Buluştular, Terim 5 isimle geliyor#Galatasaray
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET#Omicron
1987 kışı gibi olur mu Uzmanlar kara kışı yorumladı1987 kışı gibi olur mu? Uzmanlar kara kışı yorumladı#Kar
Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmakKüçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak#Davutoğlu
Yine o haritaYine o harita#Nadine Maenza
Genç hostesin Gazapizm davasında sıra eski nişanlıdaGenç hostesin 'Gazapizm davası'nda sıra eski nişanlıda#Selin Sinem Dalkılıç
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesiSinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!#Marilyn Monroe
Hipoglisemiyi ciddiye alınHipoglisemiyi ciddiye alın#Hipoglisemi
Öğrenci evi davalık oldu Evimi pansiyon gibi kullanıyorlar...Öğrenci evi davalık oldu! 'Evimi pansiyon gibi kullanıyorlar...'#Ev Sahibi
Mario Balotelliye milli takım müjdesi ve transfer iddiası Gidiyor muMario Balotelli'ye milli takım müjdesi ve transfer iddiası! Gidiyor mu?#Mario Balotelli
İlk dizisinde kardeşiyle oynadıİlk dizisinde kardeşiyle oynadı#Burak Demir
Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor... Aşk mı büyüktür, yüzük müHadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor... Aşk mı büyüktür, yüzük mü?#Hadise
ABDli milyarder koleksiyoncu çalmıştı... Hepsi geri alındı Türkiyede sergilenecekABD'li milyarder koleksiyoncu çalmıştı... Hepsi geri alındı! Türkiye'de sergilenecek#Tarihi Eser
KKTCli Bakan Ataoğlu hastaneye kaldırıldıKKTC'li Bakan Ataoğlu hastaneye kaldırıldı!#Fikri Ataoğlu
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Bebeğinizle konsere davetlisiniz

#Konser#Bale#Atölye
Bebeğinizle konsere davetlisiniz

Yine farklı türlerde konserler, sergiler ve atölyelerle dolu bir hafta sanatseverleri bekliyor. Bu sabah bebeğinizle birlikte Çaykovski dinlemeye ne dersiniz? Yanıtınız ‘evet’se sizi Zorlu PSM Sky Lounge’a alalım. Bale tutkunlarına önerimizse AKM’deki ‘C-19’ temsili.

Haberin Devamı

KONSER

Yüzyüzeyken Konuşuruz bu akşam Congresium Ankara’da sahneye çıkıyor. Saat 20.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 100-300 lira.

Ceylan Ertem, bugün saat 21.00’de Dorock XL’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 120 lira.

- Launch Night etkinliği bugün 19.00-23.59 arasında. 42 VENUE’nün açılışı için düzenlenen gecede setin başına geçecek DJ’ler şöyle: Teenage Mutants, Andre Winter, BeeGee, Ugur Project, Procombo, Alan Cutt ve Mehmet Özbek. Gecenin bilet fiyatı 100-250 lira. 

‘BabyConcerts’ konserleri yarın 11.00’de “Amerika’dan Avrupa’ya Yolculuk”la sürüyor. 0-4 yaş miniklere bu yolculukta G. Bizet, J. Brahms, J. Strauss, S. Jopplin ve Çaykovski gibi ünlü besteciler eşlik ediyor. Zorlu PSM Sky Lounge’da düzenlenen etkinliğin bilet fiyatı 1 yetişkin+2 çocuk 304 lira, 1 yetişkin+1 çocuk 203 lira.

Haberin Devamı

Bebeğinizle konsere davetlisiniz

Melike Şahin 25 Ocak Salı, 20.00’de IF Performance Hall Ankara’da hayranlarıyla özlem giderecek. Konserin bilet fiyatı 110 lira.

Hedonutopia, 27 Ocak Perşembe 22.00’de Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 80 lira.

Altın Gün, 27 Ocak Perşembe günü İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. 21.00’de Volkswagen Arena’da gerçekleşecek bu renkli konserin bilet fiyatı 250 lira.

Bebeğinizle konsere davetlisiniz
İbrahim Özal, ‘Kış Masalı’, 2021

SERGİ

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstgüven AŞ bünyesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin çektiği fotoğrafları sergi haline getirdi. ‘4 Mevsimde 100 Karede İstanbul’ adlı sergi 4 Şubat’a kadar Yenikapı Metro İstasyonu’nda görülebilir.

- Bilgi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ‘Öteki Hikâyeler’ başlıklı sergi, 12 ülkeden 50 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. 7 Şubat’a kadar santralistanbul’da ziyaret edilebilir.

BALE

Bebeğinizle konsere davetlisiniz

Haberin Devamı

- Koreograf Uğur Seyrek, ‘C-19’da COVID-19 pandemisi sürecinde insanın iyi ve kötü davranış biçimleri arasındaki gelgitlerini, sevgi ve nefret ikilemi içindeki bocalamalarını işliyor. AKM Tiyatro Salonu’ndaki temsil bu akşam saat 20.00’de,  bilet fiyatı 40-60 lira.

ATÖLYE

- Müze Gazhane, yetişkinler için bugün 12.00’de örgü, yarın 12.00’deyse suluboya atölyesi düzenliyor. Kadıköy Hasanpaşa’daki Müze Gazhane’nin her iki atölyesine de katılım ücretsiz.

- Double köfte burger, hamburger köftesi, füme kaburga, kırmızı soğan marmelatı, trüflü ve confit sarımsaklı mayonez, çedar soslu patates cipsi… Kendi fast food yiyeceklerinizi evinizde yapmak artık çok kolay. Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), bugün 16.00’da Burgers&Fries atölyesi düzenliyor. Atölyeye katılım ücreti 390 lira.

Haberin Devamı

Bebeğinizle konsere davetlisiniz
Fast food atölyesi MSA’da.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konser#Bale#Atölye

BAKMADAN GEÇME!

Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray