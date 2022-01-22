Bebeğinizle konsere davetlisiniz

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KONSER

- Yüzyüzeyken Konuşuruz bu akşam Congresium Ankara’da sahneye çıkıyor. Saat 20.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 100-300 lira.

- Ceylan Ertem, bugün saat 21.00’de Dorock XL’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 120 lira.

- Launch Night etkinliği bugün 19.00-23.59 arasında. 42 VENUE’nün açılışı için düzenlenen gecede setin başına geçecek DJ’ler şöyle: Teenage Mutants, Andre Winter, BeeGee, Ugur Project, Procombo, Alan Cutt ve Mehmet Özbek. Gecenin bilet fiyatı 100-250 lira.

- ‘BabyConcerts’ konserleri yarın 11.00’de “Amerika’dan Avrupa’ya Yolculuk”la sürüyor. 0-4 yaş miniklere bu yolculukta G. Bizet, J. Brahms, J. Strauss, S. Jopplin ve Çaykovski gibi ünlü besteciler eşlik ediyor. Zorlu PSM Sky Lounge’da düzenlenen etkinliğin bilet fiyatı 1 yetişkin+2 çocuk 304 lira, 1 yetişkin+1 çocuk 203 lira.

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- Melike Şahin 25 Ocak Salı, 20.00’de IF Performance Hall Ankara’da hayranlarıyla özlem giderecek. Konserin bilet fiyatı 110 lira.

- Hedonutopia, 27 Ocak Perşembe 22.00’de Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 80 lira.

- Altın Gün, 27 Ocak Perşembe günü İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. 21.00’de Volkswagen Arena’da gerçekleşecek bu renkli konserin bilet fiyatı 250 lira.

İbrahim Özal, ‘Kış Masalı’, 2021

SERGİ

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstgüven AŞ bünyesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin çektiği fotoğrafları sergi haline getirdi. ‘4 Mevsimde 100 Karede İstanbul’ adlı sergi 4 Şubat’a kadar Yenikapı Metro İstasyonu’nda görülebilir.

- Bilgi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ‘Öteki Hikâyeler’ başlıklı sergi, 12 ülkeden 50 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. 7 Şubat’a kadar santralistanbul’da ziyaret edilebilir.

BALE





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- Koreograf Uğur Seyrek, ‘C-19’da COVID-19 pandemisi sürecinde insanın iyi ve kötü davranış biçimleri arasındaki gelgitlerini, sevgi ve nefret ikilemi içindeki bocalamalarını işliyor. AKM Tiyatro Salonu’ndaki temsil bu akşam saat 20.00’de, bilet fiyatı 40-60 lira.

ATÖLYE

- Müze Gazhane, yetişkinler için bugün 12.00’de örgü, yarın 12.00’deyse suluboya atölyesi düzenliyor. Kadıköy Hasanpaşa’daki Müze Gazhane’nin her iki atölyesine de katılım ücretsiz.

- Double köfte burger, hamburger köftesi, füme kaburga, kırmızı soğan marmelatı, trüflü ve confit sarımsaklı mayonez, çedar soslu patates cipsi… Kendi fast food yiyeceklerinizi evinizde yapmak artık çok kolay. Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), bugün 16.00’da Burgers&Fries atölyesi düzenliyor. Atölyeye katılım ücreti 390 lira.

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Fast food atölyesi MSA’da.