‘Bazıları yağmuru hisseder diğerleri sadece ıslanır’

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Su geçirmeyen kumaşları sayesinde yağışlı günlerin kurtarıcısı olan yağmurlukları genelde işlevsel oldukları için tercih ediyoruz. Oysa yağmurluğumuzu tarzımızın parçası haline getirebiliriz. O halde işe sezon trendlerini inceleyerek başlayalım.



Canlı ve pastel renkler bu sezon yağmurlukları da ele geçirdi. Siz de klasikleri bir yana bırakıp sarı, mor, yeşil ya da turuncunun enerjisine kendinizi bırakabilirsiniz. ‘Klasikten şaşmam’ diyenlerdenseniz mecburen siyah ve hâki olanlara yöneleceksiniz. Düz yerine desenli modellere de şans verebilirsiniz. Batik desenli, çiçekli ya da kareli olanlarsa baharın canlı ruhuna eşlik edebilir.

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Başınızı ve boynunuzu koruyan, rahat ve mümkünse ayarlanabilir bir kapüşona sahip olması önemli.

Uzun, kısa, sportif, şık, ince ya da içi polarlı... Farklı tarzdaki yağmurlukları kıyafetlerinizle eşleştirmek oldukça kolay. Örneğin, ceket-pantolon takımların üzerine giyeceğiniz oversize (bol kesim) bir yağmurluk sizi havalı gösterir. Ya da elbiselerinizi belden kemerli şık bir modelle tamamlarsanız hem yağmurdan korunur hem de stil sahibi olursunuz. Sportif modelleriyse yalnızca spor kıyafetlerinizle değerlendirmeyin; denim pantolon, bol kesim gömlek ve bir botla tamamlayıp sokak stilinizi daha dikkat çekici hale getirebilirsiniz.

Kumaşı test edin



Yağmurluk seçimi yaparken önceliğiniz elbette kumaşın su geçirip geçirmediğini test etmek olmalı. Başınızı ve boynunuzu koruyan, rahat ve mümkünse ayarlanabilir bir kapüşona sahip olması da önemli. Cepli, fermuarlı ya da düğmeli olması gibi özellikleriyse yağmurluğunuzdan ne beklediğinize bağlı olarak öncelik sıranıza alabilirsiniz.

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Erkekler için de şık bir yağmurluğun gardırobun demirbaşlarından olduğunu düşünüyorum. Yağmurluk seçimi yapılırken işlevsellik ve kalite yine ön planda olmalı. Erkek yağmurluklarında nötr tonların yanında, yeşil, sarı ve mavi gibi canlı renkler dikkat çekiyor. Alexander McQueen’in canlı yeşil tonlarında erkekler için tasarladığı yağmurluk bu sezon favorilerimden mesela.

Kadınlar elbiselerini belden kemerli şık bir yağmurlukla tamamlayabilir. Erkekler yağmurluk seçiminde canlı renklerde bir model tercih edebilir.

KISA KISA

Moda ve sanat buluşması

Uluslararası konuk sanatçı programı Gate 27’yle sanatçılara üretimlerine odaklanabilecekleri bir alan sağlayan Melisa Tapan ve giyim markası Machka ortak bir koleksiyona imza attı. İlhamını 70’lerin ışıltısından alan koleksiyonda, sınırlı sayıda ve el işçiliğiyle üretilen 5 couture elbise var. Swarovski taşlarla işlenen elbiselerden oluşan koleksiyonu Gate 27’de yapılan basın lansmanında görme şansım oldu. Binanın sanat dolu atmosferiyle uyumluydu.

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