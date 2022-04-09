‘Bazıları yağmuru hisseder diğerleri sadece ıslanır’

Su geçirmeyen kumaşları sayesinde yağışlı günlerin kurtarıcısı olan yağmurlukları genelde işlevsel oldukları için tercih ediyoruz. Oysa yağmurluğumuzu tarzımızın parçası haline getirebiliriz. O halde işe sezon trendlerini inceleyerek başlayalım.
Canlı ve pastel renkler bu sezon yağmurlukları da ele geçirdi. Siz de klasikleri bir yana bırakıp sarı, mor, yeşil ya da turuncunun enerjisine kendinizi bırakabilirsiniz. ‘Klasikten şaşmam’ diyenlerdenseniz mecburen siyah ve hâki olanlara yöneleceksiniz. Düz yerine desenli modellere de şans verebilirsiniz. Batik desenli, çiçekli ya da kareli olanlarsa baharın canlı ruhuna eşlik edebilir.
Başınızı ve boynunuzu koruyan, rahat ve mümkünse ayarlanabilir bir kapüşona sahip olması önemli.
Kumaşı test edin
Yağmurluk seçimi yaparken önceliğiniz elbette kumaşın su geçirip geçirmediğini test etmek olmalı. Başınızı ve boynunuzu koruyan, rahat ve mümkünse ayarlanabilir bir kapüşona sahip olması da önemli. Cepli, fermuarlı ya da düğmeli olması gibi özellikleriyse yağmurluğunuzdan ne beklediğinize bağlı olarak öncelik sıranıza alabilirsiniz.
KISA KISA
Moda ve sanat buluşması
Uluslararası konuk sanatçı programı Gate 27’yle sanatçılara üretimlerine odaklanabilecekleri bir alan sağlayan Melisa Tapan ve giyim markası Machka ortak bir koleksiyona imza attı. İlhamını 70’lerin ışıltısından alan koleksiyonda, sınırlı sayıda ve el işçiliğiyle üretilen 5 couture elbise var. Swarovski taşlarla işlenen elbiselerden oluşan koleksiyonu Gate 27’de yapılan basın lansmanında görme şansım oldu. Binanın sanat dolu atmosferiyle uyumluydu.