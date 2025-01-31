Bazı şeylerin de yapayı güzel

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Gerçek kürk giymek eskiden bir statü sembolüydü. Çok şükür ki artan doğa-hayvan sevgisi ve bilinciyle birçok lüks marka gerçek kürkten vazgeçti. Versace’den Gucci’ye, Prada’dan Ralph Lauren’e kadar farklı markalar uzun zamandır koleksiyonlarında gerçek kürk kullanmıyor. Ancak ne yazık ki hâlâ kürkten vazgeçmeyen moda markalarının sayısı da hiç az değil. Artan tüketici bilincinin seneler içinde gerçek kürk tüketimini tamamen bitireceğini umuyoruz. Zira artık kürk gibi görünen birçok sürdürülebilir alternatif de var.

Yapay kürkler de zengin, güçlü ve şık bir görünüm sağlıyor. Çünkü bu malzemenin tek başına, iddialı ve gösterişli bir tavrı var. 2024-25 Sonbahar/Kış koleksiyonlarına baktığımızda birçok farklı renk, uzunluk ve tasarımda yapay kürklere rastlıyoruz. Balenciaga, Gucci, Saint Laurent ve Acne Studios, koleksiyonlarında yapay kürkleri kullanan markalardan bazıları. Üstelik sadece kadın değil, yüksek modanın erkek koleksiyonlarında da yapay kürkleri görüyoruz. Erkeklerin de ilham almak için özellikle Gucci ve Dolce &Gabbana markalarının koleksiyonlarına göz atmalarını öneririm.

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DENİMDEN YAPILAN DA VAR

Sürdürülebilirlik söz konusuysa, neyin daha etik ve çevre dostu olduğu her zaman tartışmalı bir konu. Çünkü gerçek kürkün alternatifi olarak üretilen, özellikle hızlı moda markalarının tercih ettiği genellikle polyester ve plastik gibi malzemeler içeren yapay kürklerin sayısı az değil. Aynı materyallerin geri dönüştürülmüş versiyonları kullanıldığındaysa ortaya çok daha sürdürülebilir bir tablo çıkıyor. Bir diğer yandan biyo bazlı materyallerle üretilen yapay kürkler de var, ki en ideali onlar. Bu yapay kürkler bitkisel yağlar ve Hindistan cevizi yağı kullanılarak elde ediliyor. Bir de son yıllarda görmeye başladığımız, tamamen geri dönüştürülmüş denimlerden elde edilen yapay kürkler var. Tam bir kürk görünümü yaratmasa da farklı ve dikkat çekici bir görünüm sunduğu aşikâr.

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NASIL GİYERİM DİYENLERE TÜYOLAR

◊ Yapay kürkler hem gündüz hem gece görünümlerine uyarlanabilir.

◊ Uzun versiyonları daha dramatik ve iddialı bir görünüm yaratırken, kısa olanlar daha gündelik kullanılabilir.

◊ Pembe, turuncu ve yeşil gibi canlı renklerde olanlar fazla yapay ve ‘ucuz’ görünebilir. Kahverengi, bej, ekru, siyah, gri tonlarından şaşmamanızı öneririm.

◊ Vintage mağazalarda farklı ve daha kaliteli yapay kürk alternatifleri bulabilirsiniz. Küf Vintage, Vintage By Nzn ve Bal Vintage Store benim favorilerim arasında.

◊ Yapay kürkleri, denim pantolon, kazak ve bir botla kullanarak sade ama şık bir görünüm yaratabilirsiniz.

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◊ Soğuk havalarda katıldığınız parti ve davet stillerinin de en kurtarıcı parçalarından biri yapay kürkler olabilir.

HER TARZA UYGUN





Kısa ve siyah olanlar zamansız modellerden biri. DeFacto, 1.359 lira





Oldukça tarz bir yapay kürk ceket. İpekyol, 11.200 lira





70’lerin bohem stillerini anımsatıyor. Mango, 3.999 lira





Kışın da beyazdan vazgeçemeyenler için… Suud Collection, 3.450 lira





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Desenli olanları da var. Zara, 4.290 lira





DİCE KAYEK’İN DÜNYA MÜZELERİNE YOLCULUĞU

2009’da Paris Moda Haftası döneminde Ritz Bar’da ilk kez cansız mankenler üzerinde sunulan İstanbul Contrast Koleksiyonu, Türkiye’de doğup Avrupa’da büyüyen Fransız-Türk markası Dice Kayek’in hikâyesinde bir dönüm noktası olmuştu. Ayşe ve Ece Ege kardeşlerin kurduğu markanın aynı koleksiyonu önce Türk Mevsimi kapsamında Le Musée des Arts Décoratifs’de, tasarımcı Arik Levy’nin özel olarak tasarladığı LogForest enstalasyonuyla İstanbul Modern’de, sonra da Amsterdam Müzesi’nde sergilenmişti.

2013’te Victoria&Albert Museum’da Jameel Prize’ın final listesine alınmış ve ödül alarak dünya otoritelerine kendini kanıtlamıştı. 2024’te İstanbul Contrast ve Couture koleksiyonlarından 6 parça Palais Alliera’ya, 7 parça Musée des Arts Décoratifs’e, 4 tasarım sa Denver Art Museum’un kalıcı koleksiyonuna girdi. Aynı yıl The Museum at FIT, markanın couture parçalarından birini koleksiyonuna dahil ederek Amerikan modaseverlerle buluşturdu. Yakın zamandaysa İstanbul Contrast Koleksiyonu’ndan 4 Topkapı tasarımı Hermitage Müzesi-St. Petersburg’un kalıcı koleksiyonuna giriyor. Marka koleksiyonundan ürünler gitmeden önce bu yolculuğun başlangıcı olan İstanbul’da son bir veda için buluştu ve bu parçaları İstanbul mağazasında sergiledi.