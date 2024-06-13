Bayram şekeri tadında…

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KONSER

-Rafet El Roman 15 Haziran Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.140 ila 16.500 (4 kişilik loca) lira.

-Koray Avcı 15 Haziran 21.00’de Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnede. Bilet fiyatı 1.710 ila 2.280 lira.-İrem Derici 15 Haziran 21.00’de Jolly Joker Bursa’da olacak. Bilet fiyatı 1.140 ila 15.000 (4 kişilik loca) lira.

-Onur Özdemir’in ‘Sakin Tribute’ konseri 15 Haziran 22.00’de Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 360 lira.

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-Nazan Öncel’in konserini 16 Haziran Pazar 21.15’te Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 1.710 ila 3.420 lira.

-Melek Mosso 16 Haziran 21.15’te İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 456 ila 1.710 lira.

-Cem Adrian 17 Haziran Pazartesi 21.00’de Bodrum Antik Tiyatro’da konser verecek. 440 ila 2.750 lira.

-Sertab Erener 18 Haziran Salı 21.15’te İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 570 ila 2.565 lira.

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-Kenan Doğulu 18 Haziran 22.00’de Jolly Joker Private Alaçatı’nın açılış partisinde sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 3.420 ila 5.500 lira.

-Buray’ı sevenler 20 Haziran Perşembe 21.00’de Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşuyor. Bilet fiyatı 912 ila 1.806 lira.

-Buena Vista Social Club’ın yaşayan üyeleri Barbarito Torres, Demetrio Muñiz ve topluluğun unutulmaz solisti Ibrahim Ferrer‘in oğlu Ibrahim Ferrer Jr. ‘Havana'da Bir Gece Gösterisi’yle 21 Haziran Cuma 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda. Bilet fiyatı 1.200 ila 1.450 lira.

GECE



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-Hande Ünsal 15 Haziran Cumartesi 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da.

-Berk Sunal 15 Haziran 23.00’te Alaçatı Boop’ta.

-Özcan Deniz 15 Haziran 23.00’te Cahide Alaçatı’da.

-Bengü Beker 15 Haziran 00.00’da Lineup Suadiye’de.

-Begüm Obiz 15 Haziran 00.30’da Korto İstanbul’da.

-Melsum 15 Haziran 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de.

-Serra Erkoç 16 Haziran Pazar 00.00’da Barınak Türkbükü’nde.

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-Serdar Ortaç 18 Haziran Salı 22.30’da Şerefe Alaçatı’da.

-Mahsun Kırmızıgül 19 Haziran Çarşamba 22.00’de Çeşme Günay’da.

-Ebru Yaşar 19 Haziran Çarşamba 23.00’te Alaçatı Jolly Joker’de.

FESTİVAL



Burgazada Cennet Bahçesi’nde 15 Haziran Cumartesi Byzantion Fest başlıyor. Alternatif grupların konser vereceği festival yedi gün sürecek. Festival 15-16 ve 21 ila 23 Haziran’da Cennet Bahçesi’nde, 19-20 Haziran’daysa Kadıköy Dorock XL’da gerçekleşecek. Festival kapsamında dövme ve seramik atölyeleri, fotoğraf sergisi, tasarım ve fanzin satışları da olacak. Kapı açılışı 17.00’de. İlk gün bilet fiyatı 250 lira.

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SERGİ



-Şırnak’tan Tekirdağ’a Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 45 sanatçı adayının 80 eseri Taksim Sanat’ta sergileniyor. Küratörlüğünü Meriç Aktaş’ın üstlendiği sergide sanatçılar farklı malzemeler kullanarak ürettikleri eserlerde toplumsal değerlere değiniyor ve hayatla ilgili kaygılarını dile getiriyorlar. ‘Genç Buluşmalar’ sergisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat’ta 21 Temmuz’a kadar açık.

-Tuğçe Diri'nin ‘Taşların Ardında; An ve Arşiv’ adlı kişisel sergisi 30 Haziran’a kadar Anna Laudel İstanbul’da devam ediyor. Seriyi ‘yok olan çevresel ve kültürel mirası hatırlatma çabası’ olarak tanımlayan Diri, eserlerinde iktidar ve mimari, hatırlama ve yitirme gibi ilişkilerdeki dengeyi yeniden keşfediyor.

DJ



-Kadebostany DJ setiyle 16 Haziran Pazar Galia Bodrum’da. 19.00’da başlayacak performansın bilet fiyatı 1.000 ve 5.000 lira.

-Avangart Tabldot’u 17 Haziran Pazartesi 22.00’de Alaçatı’daki Sommer Klein’da dinleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 600 lira.

-Deborah De Luca 19 Haziran Çarşamba 1.00’de Çeşme Aya Yorgi Koyu’ndaki Mano Del Sol’da DJ setinin başına geçecek.

-Yaşayan efsane Roger Sanchez 21 Haziran Cuma 20.30’da Klein Phönix’te olacak. Bilet fiyatı 500 lira.

TİYATRO

Statü farkı



-‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ zamanın Rusya’sında sosyal statü farkını eleştirel bir dille ele alıyor. Nikolay Gogol’ün ünlü oyununu Elif Esra Yıldız uyarlamış. Sahnede Onur Yıldız’ı izliyoruz. 15 Haziran Cumartesi 18.00’de Akasya Kültür Sanat’ta. Bilet fiyatı 100 (öğrenci) ve 120 lira.

Edebiyattan sahneye

-Pray Tiyatro, Tolstoy’un ünlü romanını tiyatro sahnesine taşıyor. Tek kişilik oyunda Dilara Esen rol alıyor. 16 Haziran Pazar 16.00’da Şişli Adt sahne’de. Bilet fiyatı 150 (öğrenci), 200 lira.

Bu nasıl ‘Hamlet’?

-İki cüretkâr oyuncu Shakespeare’in başyapıtı ‘Hamlet’i sahnelemeye karar verir. Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur bir ‘Hamlet’ düşlerler ama ortaya çıkan saçmalık ‘Bir Baba Hamlet’e dönüşür. Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun rol aldığı oyunu 21 Haziran Cuma 20.30’da Kadıköy Baba Sahne’de izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 600 lira.