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Bavullar kolumuzda...

#Çanta#Stil#Tarz
Bavullar kolumuzda...

YalnÄ±zca bir rujun ve kredi kartÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸabileceÄŸi mikro boy çantalarÄ± bir kenara kaldÄ±ralÄ±m. Çünkü bu sezon moda dünyasÄ± XXL boyuttaki çantalarla ihtiyacÄ±mÄ±z olan hemen her ÅŸeyi yanÄ±mÄ±zda taÅŸÄ±mamÄ±za imkân veriyor.

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Jacquemusâ€™Ã¼n kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k boyutuyla ÅŸaÅŸÄ±rtan â€˜Le Chiquitosâ€™ Ã§antalarÄ± trend haline gelmiÅŸ ve modaseverlerin favori parÃ§alarÄ±ndan biri olmuÅŸtu. Bu kÄ±ÅŸ sezonun en popÃ¼ler Ã§anta modeliyse bu trendin tam zÄ±ddÄ±. GÃ¼ndelik stillerde kullanÄ±lan bu bÃ¼yÃ¼k Ã§antalarÄ±n her biri mini bir valiz boyutunda...

Genellikle kol Ã§antasÄ± olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan devasa boyuttaki Ã§antalarÄ±n Ã§apraz ya da â€˜bucketâ€™ modelinde tasarlananlarÄ± da var. Ã–rneÄŸin; Valentino kocaman, turuncu ve zÄ±mbalÄ± bir kol Ã§antasÄ±yla trende uyum saÄŸlarken Salvatore Ferragamoâ€™nun Ã§apraz takÄ±labilen â€˜bucketâ€™ Ã§antasÄ±, tarzÄ±yla fark yaratmayÄ± sevenlerin dikkatini Ã§ekebilir. Givenchyâ€™nin ÅŸÄ±k parÃ§alarla bir araya getirdiÄŸi ve adeta bir valizi andÄ±ran XL siyah deri Ã§antasÄ±ysa bÃ¼yÃ¼k Ã§antalarÄ±n gÃ¼ndÃ¼zden geceye de geÃ§iÅŸ yapabileceÄŸinin bir Ã¶rneÄŸi...

2020â€™nin ÅŸubatÄ±nda Instagramâ€™dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla, bu trendin ilk sinyallerini veren markalardan biri Coach olmuÅŸtu. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Jennifer Lopez markayla birlikte tasarladÄ±klarÄ± koleksiyonun parÃ§asÄ± olan â€˜The Pillow Tabbyâ€™ Ã§antanÄ±n devasa boyuttaki versiyonunu tutarak bir poz vermiÅŸti. Ã‡antanÄ±n her ne kadar yalnÄ±zca normal boyuttaki versiyonlarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ksa da, bu devasa Ã§antayla olan fotoÄŸraf sosyal medyada uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu.

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Bavullar kolumuzda...

KISA KISA

â€˜Ä°ntikam elbisesiâ€™ yine gÃ¼ndemde

YÄ±l 1994. 11 yÄ±llÄ±k mutsuz bir evliliÄŸin ardÄ±ndan Leydi Diana, Vanity Fair dergisinin Londraâ€™daki bir etkinliÄŸine katÄ±lacaktÄ±r. AynÄ± akÅŸam
Prens Charles eÅŸini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ulusal basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla itiraf edecektir. Diana, o akÅŸam iÃ§in Christina Stambolian tasarÄ±mÄ± bir elbise tercih eder.

Bavullar kolumuzda...

Bu dÃ¼ÅŸÃ¼k omuzlu siyah elbise ertesi gÃ¼n manÅŸetlerde â€˜intikam elbisesiâ€™ olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±r. Netflixâ€™te yayÄ±mlanan â€˜The Crownâ€™ setinden geÃ§en hafta sÄ±zan bir kare iÅŸte bu ikonik elbiseyi yeniden hatÄ±rlattÄ±. Leydi Dianaâ€™ya hayat veren oyuncu Elizabeth Debicki o unutulmaz akÅŸamdan fÄ±rlamÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Dizinin yeni sezonunda bu anlarÄ± keÅŸfetmeyi sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum!

Bavullar kolumuzda...

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