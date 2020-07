Baştan ayağa 90’lar

Bu yaz sezonunda ilhamını 1990’lar modasından alan birçok popüler parça var... Balıkçı şapkaları 1990’ların hip-hop kültüründen sıyrılıp plaj stillerimize kadar sızdı; slip (saten, ince askılı, düz) elbiseler artık yalnızca gece değil, gündelik stillerimize de eşlik etmeye başladı. Ve şimdi de kare burunlu ayakkabılar da yeniden karşımıza çıktı.

Bu trendle özdeşleşen ilk marka ve isim Bottega Veneta ve markanın kreatif direktörü Daniel Lee olsa da Bevza, A.W.A.K.E, The Row, By Far, Gianvito Rossi ve Manu Atelier gibi dinamik yüksek moda markaları da kare burunlu ayakkabı tasarımlarıyla cezbetti. Elsa Hosk, Pernille Teisbaek, Rihanna gibi dünyaca ünlü stil ikonlarıysa farklı tarzlardaki kare burunlu ayakkabılarıyla tamamladıkları görünümleriyle poz verdi.

Topuklu, ince bantlı ve tam anlamıyla 1990’lara gönderme yapan sandalet ve terlikler kare burun trendinin en gözde parçaları olsa da düz ve parmak arası modeller de oldukça popüler. Babet ve loafer gibi modellerde kare burunlu ayakkabıları giymekse biraz daha cesaret istiyor... Kare burun modasını kışın da bot ve çizme modellerinde görmeye devam edeceğiz. Lutvelizade

En klasik görünümlerin bile havasını değiştirir. Markanın internet sitesinde. 139.90 lira



Elle Shoes

Ahşap görünümlü bu ayakkabı bohem yaz görünümlerinizin tamamlayıcısı. 199.92 lira



Nine West

‘Siyah olsun, klasik olsun, şık olsun’ diyorsanız.. 194.66 lira

Aldo

Dore rengi, kare burunlu bu düz sandalet Aldo’dan... 279.50 lira



Trendyolmilla

İşyeri stilinize ve özellikle jean pantolon ve şortlarla uyum sağlayacak... 99.99 lira

Hotiç

Bu yılın en popüler renklerinden turuncu, kare burun trendiyle bir arada. 104.30 lira



Zara

Bu kahverengi sandalet yaz kombinlerine çok uygun.399.95 lira



Stradivarius

Bilekten bağlamalı bu model farklılık arayanlar için. 199.95 lira

Mango

Hem topuğu hem de tabanı kare olan bu model Mango’dan... 199.99 lira Bershka

Bottega Veneta tasarımlarını andıran kapitone desenli bir model... 159.95 lira

Stil ikonu Jeanette Madsen da bu ayakkabı modelleriyle poz verdi.