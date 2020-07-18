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Hürriyet
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Hürriyet Cumartesi
Neslişah Şatıroğlu / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Baştan ayağa 90’lar

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Baştan ayağa 90’lar
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1990’lı yılların favori trendlerinden kare burun/taban ayakkabılar yuvarlak ve sivri burunluların pabucunu bu sezon dama attı. Yaklaşık 30 yıl sonra, tıpkı balıkçı şapkaları gibi yeniden moda oldular.

Bu yaz sezonunda ilhamını 1990’lar modasından alan birçok popüler parça var... Balıkçı şapkaları 1990’ların hip-hop kültüründen sıyrılıp plaj stillerimize kadar sızdı; slip (saten, ince askılı, düz) elbiseler artık yalnızca gece değil, gündelik stillerimize de eşlik etmeye başladı. Ve şimdi de kare burunlu ayakkabılar da yeniden  karşımıza çıktı.

Bu trendle özdeşleşen ilk marka ve isim Bottega Veneta ve markanın kreatif direktörü Daniel Lee olsa da Bevza, A.W.A.K.E, The Row, By Far, Gianvito Rossi ve Manu Atelier gibi dinamik yüksek moda markaları da kare burunlu ayakkabı tasarımlarıyla cezbetti. Elsa Hosk, Pernille Teisbaek, Rihanna gibi dünyaca ünlü stil ikonlarıysa farklı tarzlardaki kare burunlu ayakkabılarıyla tamamladıkları görünümleriyle poz verdi.

Topuklu, ince bantlı ve tam anlamıyla  1990’lara gönderme yapan sandalet ve terlikler kare burun trendinin en gözde parçaları olsa da düz ve parmak arası modeller de oldukça popüler. Babet ve loafer gibi modellerde kare burunlu ayakkabıları giymekse biraz daha cesaret istiyor... Kare burun modasını kışın da bot ve çizme modellerinde görmeye devam edeceğiz.

Baştan ayağa 90’lar
Lutvelizade
En klasik görünümlerin bile havasını değiştirir. Markanın internet sitesinde. 139.90 lira


Baştan ayağa 90’lar
Elle Shoes
Ahşap görünümlü bu ayakkabı bohem yaz görünümlerinizin tamamlayıcısı. 199.92 lira


Baştan ayağa 90’lar
Nine West
‘Siyah olsun, klasik olsun, şık olsun’ diyorsanız.. 194.66 lira

Baştan ayağa 90’lar
Aldo
Dore rengi, kare burunlu bu düz sandalet Aldo’dan... 279.50 lira


Baştan ayağa 90’lar
Trendyolmilla
İşyeri stilinize ve özellikle jean pantolon ve şortlarla uyum sağlayacak... 99.99 lira
Baştan ayağa 90’lar
Hotiç
Bu yılın en popüler renklerinden turuncu, kare burun trendiyle bir arada. 104.30 lira


Baştan ayağa 90’lar
Zara
Bu kahverengi sandalet yaz kombinlerine çok uygun.399.95 lira


Baştan ayağa 90’lar
Stradivarius
Bilekten bağlamalı bu model farklılık arayanlar için. 199.95 lira
Baştan ayağa 90’lar
Mango
Hem topuğu hem de tabanı kare olan bu model Mango’dan... 199.99 lira
Baştan ayağa 90’lar
Bershka
Bottega Veneta tasarımlarını andıran kapitone desenli bir model... 159.95 lira
Baştan ayağa 90’lar
Stil ikonu Jeanette Madsen da bu ayakkabı modelleriyle poz verdi.

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