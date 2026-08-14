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Günlerden salı, saat 20.00 suları... İstanbul’da o gün için yazın en sıcak ve nem oranının en yüksek gecelerinden birinin yaşanacağı uyarısı veriliyor. Bu önemli bir detay çünkü tüm şehir gece boyu sıcak ve nemle boğuşurken bense Upperist’te üzerime şal istemek zorunda kalıyorum...

Bilenler için özet geçeyim, bilmeyenler içinse biraz anlatayım... Burası The Marmara Oteli’nin 21’inci katındaki Upperist. Açılalı üç sene oldu, artık şehrin klasiklerinden sayılıyor, pek de seviliyor. Hani ilk açıldığı vakitler birden popüler olan, sonradan esamesi okunmayan yerlerden değil. Ben pek müdavimi sayılmam; ilk açıldığı zaman uğramıştım, o günden bugüne toplasanız 3-4 kere gitmişimdir. Ama her gittiğimde de “Neden buraya daha sık gelmiyorum” diye hayıflanıyorum.

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Şahane bir İstanbul manzarasıyla karşılaşıyorsunuz öncelikle; 360 derece şehri görebiliyorsunuz... Kız Kulesi, Tarihi Yarımada, İstanbul Boğazı, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, hepsi karşınızda... Yani uzun lafın kısası, burada başrolde İstanbul var.

Yazının başında söylediğim gibi salı olmasına rağmen mekân dolu ve hareketli. Kadın kadına eğlenmeye, bir şeyler içmeye giden de var, yabancı turist de. Günbatımını yakalarsanız tam fotoğraflık bir manzara çıkıyor karşınıza. Zaten her köşede birisi İstanbul’u arkasına alıp ‘havalı’ pozlar veriyor. Bu arada mini bir uyarı; mekân epey rüzgârlı. Yanınıza mutlaka ince bir gömlek ya da ceket alın, çantanıza bir toka atın derim.

Upperist yazın en hareketli mekânlarından. Salıdan pazara açık, akşamları DJ performansı var. Bana göre gitmek için en ideal saat 19.30 sonrası... Güneş tepede değil, İstanbul resmen kartpostal gibi. Geçen arkadaşım hafta sonu uğramış, “Seyir terası gibiydi” diyor. Evet, gün batarken mekân resmen seyir terasına dönüşüyor, herkes kenarlara dizilmiş, ellerinde içecekleri, İstanbul’u seyrediyor.

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Spelta’nın organik unlu pizzası

Burası kendini sürekli yeniler, müdavimlerini şaşırtmayı sever. Bu yaz bir süredir pizzacı Spelta’yla işbirliği yapıyor. İstiklal’i gören kısmına masalar yerleştirilmiş; ön kısmına kıyasla daha az esiyor diyebilirim. Ön taraftan gelen müzik sohbeti engellemiyor, tatlı tatlı yerinizde kımıldatıyor, sohbetinize eşlik ediyor. Spelta salı-pazar 20.00-23.00 arasında servis veriyor.

Paylaşımlık tabaklar

Menü iki bölümden oluşuyor. İlk bölümdeki paylaşımlık tabaklarda Okra’dan bildiğimiz şef Mert Yalçıner’in imzası var. Başlangıçlarda bardacık inciri ve broccolini pestolu burrata, Yedikule marullu Sezar salata, dana carpaccio, artizan peynir tabağı, enginar ve kuşkonmaz; ara sıcaklardaysa tarator soslu çıtır patlıcan ve dana yanaklı arancini seçenekler arasında. Başlangıçlar 1.100-1.850 lira, ara sıcaklar 700-1.500 lira. Sıcaklardan çıtır patlıcan (700 lira) bizim masanın favorisiydi.

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Gelelim menünün asıl alameti farikası pizzalara, yani ikinci kısmına... Spelta’nın asıl uzmanlık alanı pizza. Fırının başında markanın yaratıcısı Anıl Özuyguz var. Hamur tamamen organik, yerli atalık buğday unu ve kendi hazırladıkları yüzde 100 ekşi mayayla yapılıyor; endüstriyel maya ve rafine tuz kullanılmıyor. Pamuk gibi. Menüde 7 çeşit pizza var, fiyatları 1.500-2.250 lira. Biz shiitake mantarlı, Bergama tulum peynirli, yanık tereyağlı ‘Shiitake Spell’i (1.800 lira) söyledik. Masadaki herkes çok beğendi. Tabii Upperist’in kokteyl menüsü burada da servis ediliyor; fiyatlar 850-980 lira.

Biraz müzik dinleyip bir şeyler atıştırayım derseniz Upperist aklınızda olsun. ‘Yaz bitiyor’ diye de düşünmeyin; geçen sene aralık ortasına kadar açıkmış...

Deha Bilimlier

Ah geceler

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◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Deha Bilimlier bu gece 23.30’da Mumlu Alaçatı’da olacak. (0532) 493 00 06

◊ Elif Serkek yarın 00.30’da Perde Arkası Etiler sahnesinde. (0538) 413 49 40

◊ Yunan sanatçı Konstantinos Argiros 21 Ağustos Cuma 22.30’da Günay Bodrum’da.

(0532) 443 33 33

◊ Begüm Obiz 21 Ağustos 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de olacak. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ İrem Derici bu gece 23.00’te Şerefe Alaçatı sahnesinde. (0533) 671 45 08 Om Paparazzi Beach



7/24 yetmez

◊ En popüler ocakbaşı mekânlarından Armutlu’daki Kebapçı Beko Göktürk’ten sonra üçüncü şubesini 20 Ağustos’ta Kadıköy’deki Terminal’de açıyor...

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◊ Çeşme, Aya Yorgi Koyu’ndaki Om Paparazzi Beach’te cumartesi akşamları şahane yaz konserleri oluyor. Misal bu gece Emre Altuğ sahnede, 22 Ağustos’ta Nil Karaibrahimgil şarkılarını söyleyecek.

◊ Swissôtel The Bosphorus’un bahçesindeki Chalet Garden şehrin en sevdiğim bahçelerinden; bu ayki programı da yine dolu dolu. Bu akşam Fatih Erkoç, 21 Ağustos’ta Bora Öztoprak, 22 Ağustos’ta Ersay Üner, 23 Ağustos’ta Sufle ve 28 Ağustos’ta Özgün sahnede olacak. 19 ve 26 Ağustos’ta gerçekleşecek 90’lar Gecesi de takvimin öne çıkanlarından.