MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriBaşınızın üzerinde yeri olsun!
GeriHürriyet Cumartesi Başınızın üzerinde yeri olsun!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Neslişah Şatıroğlu / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Başınızın üzerinde yeri olsun!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başınızın üzerinde yeri olsun!
Abone Olgoogle-news

Havanızı bir anda değiştirmek istediğinizde ya da saçlarınızla uğraşmak istemediğiniz günlerin kurtarıcısı olarak... Saç aksesuarları bu yaz hiç olmadıkları kadar popüler. Bandanaları günlük giysilerinizle ve plaj kıyafetlerinizle kullanarak Fransızların çabasız stiline ortak olabilir, kurdelelerle çocukluk yıllarınıza geri dönebilirsiniz. Sezon trendleri arasından seçtik...

BANDANALAR VE FULARLAR

Bu yazın saç aksesuarları arasında bir numaraya şüphesiz bandanalar yerleşiyor. Birçok ünlü isim 1960’lı yılların film karelerinden çıkmış halleriyle Instagram hesaplarında pozlar veriyor. Plaj görünümünüze de çok yakışacak bandanaları yüksek bel jean’iniz, beyaz atletiniz, bir de halka küpelerinizle tamamlayıp günlük stilinizi kolayca havalı bir seviyeye taşıyabilirsiniz.

SCRUNCHIE TOKALAR

Başınızın üzerinde yeri olsun
1980’lerin permalı saçlarıyla hafızalarımıza kazınan rengârenk ve kocaman scrunchie (kumaş lastik) tokalar bu yazın trendleri arasına hızla girdi. Her bütçeye göre, birçok markada karşımıza çıkan bu tokalarla stilinizi renklendirmenin tam vakti. İster yarım toplayın, ister topuz yapıp etrafına dolayın...

İNCİLER

2019 yazının en gözde trendlerinden biriydi inci detaylı saç aksesuarları... Bu yaz popülerliğini biraz kaybetse de moda sahnelerinden silinmiyorlar. ‘İncilere stilimde yer vermek istiyorum, ama fazla romantik kaçıyor’ diyenlerdenseniz daha maskülen ya da sportif bir görünümle bir araya getirmeyi deneyebilirsiniz. Örneğin bol tişört, jean şortla tamamladığınız inci taçla zıtlık yaratabilirsiniz.

TAÇLAR VE RENKLİ SAÇ BANTLARI

Yastıklı, düğümlü ya da düz... Renkli saç bantları ve taçlar bu yazın en güzel tamamlayıcıları olmaya devam ediyor. Bir yaz gününe, beyaz bir bohem elbiseyle tamamlanmış, desenli ve renkli saç bantlarından daha çok ne yakışabilir ki!

GÖSTERİŞLİ BAR TOKALAR

Başınızın üzerinde yeri olsun
En az bir küpe ve gösterişli bir kolye kadar büyük etkiye sahip olan bar tokalar Gucci’den Dior’a, Marc Jacobs’tan Prada’ya kadar birçok dev moda markasını da etkisi altına aldı. Retro bir hava kazandıran bar tokaların en popüler olanlarıysa üzerinde motto taşıyanlar.

KURDELELER

 

İlkokul sıralarıyla vedalaşalı yıllar oldu... Ancak bu, çocuk ruhumuzdan vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Moda dünyası da böyle düşünmüş olacak ki bol renki kurdeleleri bu yaz stilimize geri kazandırdı.

DEKORATİF TOKALAR

Yandan saçımıza iliştirdiğimiz dekoratif tel tokaları bu yaz flamingolar, taşlar, ananaslar ve birçok farklı figür süslüyor. İster birkaç tanesini yan yana takın, ister çapraz geçirin, isterseniz de tek bir tane takarak daha minimal bir görünüm elde edin.

Başınızın üzerinde yeri olsun
Model Hailey Baldwin de dekoratif tel tokalarıyla bu moda akımına uyanlardan...

MANDAL TOKALAR

1990’lı yıllarda bile demode olarak değerlendirebileceğimiz mandal tokaları Bella Hadid ve Hailey Baldwin gibi ünlü yıldızlarda görmeye başlayınca önce şaşırdık ama hemen benimsedik. Etro’dan Alexander Wang’e kadar birçok markanın yaz koleksiyonlarında yer alan mandal tokalar rahat kullanımlarıyla da öne çıkıyor.

Başınızın üzerinde yeri olsun
Agatha Paris’in mandal tokalarına Ametist mağazalarından ulaşabilirsiniz. 190 lira.
Başınızın üzerinde yeri olsun
Zikzak deseniyle dikkatleri çeken saç bandı Beymen Club’dan. 92 lira.
Başınızın üzerinde yeri olsun
Yan yana da takabilirsiniz ayrı ayrı da... Twist, 47.70 lira.
Başınızın üzerinde yeri olsun
Siyah bir kurdele yarım toplanmış saçlarınıza çok yakışacak. Stradivarius’tan... 49.95 TL
Başınızın üzerinde yeri olsun
Türk tasarım markası Gaios’un kumaş lastik tokalarına göz atmaya değer. 95 lira.
Başınızın üzerinde yeri olsun
İster bandana ister fular... H&M’den seçtiğimiz bu model 35.99 lira.
Başınızın üzerinde yeri olsun
Tamamı ipek bu saç tokasına Souq Dükkan üzerinden ulaşabilirsiniz. Darwin’s Botanicals, 69.90 lira.
Başınızın üzerinde yeri olsun
İnci detaylarla romantik tavra bürünmüş bu toka Mango’dan. 119.99 lira.
Başınızın üzerinde yeri olsun
Düğümlü taçlar her saç tipine yakışıyor. Zara mağazalarında bulabilirsiniz. 89.95 lira.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle