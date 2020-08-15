Başınızın üzerinde yeri olsun!

BANDANALAR VE FULARLAR

Bu yazın saç aksesuarları arasında bir numaraya şüphesiz bandanalar yerleşiyor. Birçok ünlü isim 1960’lı yılların film karelerinden çıkmış halleriyle Instagram hesaplarında pozlar veriyor. Plaj görünümünüze de çok yakışacak bandanaları yüksek bel jean’iniz, beyaz atletiniz, bir de halka küpelerinizle tamamlayıp günlük stilinizi kolayca havalı bir seviyeye taşıyabilirsiniz.

SCRUNCHIE TOKALAR 1980’lerin permalı saçlarıyla hafızalarımıza kazınan rengârenk ve kocaman scrunchie (kumaş lastik) tokalar bu yazın trendleri arasına hızla girdi. Her bütçeye göre, birçok markada karşımıza çıkan bu tokalarla stilinizi renklendirmenin tam vakti. İster yarım toplayın, ister topuz yapıp etrafına dolayın...

İNCİLER

2019 yazının en gözde trendlerinden biriydi inci detaylı saç aksesuarları... Bu yaz popülerliğini biraz kaybetse de moda sahnelerinden silinmiyorlar. ‘İncilere stilimde yer vermek istiyorum, ama fazla romantik kaçıyor’ diyenlerdenseniz daha maskülen ya da sportif bir görünümle bir araya getirmeyi deneyebilirsiniz. Örneğin bol tişört, jean şortla tamamladığınız inci taçla zıtlık yaratabilirsiniz.

TAÇLAR VE RENKLİ SAÇ BANTLARI

Yastıklı, düğümlü ya da düz... Renkli saç bantları ve taçlar bu yazın en güzel tamamlayıcıları olmaya devam ediyor. Bir yaz gününe, beyaz bir bohem elbiseyle tamamlanmış, desenli ve renkli saç bantlarından daha çok ne yakışabilir ki!

GÖSTERİŞLİ BAR TOKALAR En az bir küpe ve gösterişli bir kolye kadar büyük etkiye sahip olan bar tokalar Gucci’den Dior’a, Marc Jacobs’tan Prada’ya kadar birçok dev moda markasını da etkisi altına aldı. Retro bir hava kazandıran bar tokaların en popüler olanlarıysa üzerinde motto taşıyanlar.

KURDELELER

İlkokul sıralarıyla vedalaşalı yıllar oldu... Ancak bu, çocuk ruhumuzdan vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Moda dünyası da böyle düşünmüş olacak ki bol renki kurdeleleri bu yaz stilimize geri kazandırdı.

DEKORATİF TOKALAR

Yandan saçımıza iliştirdiğimiz dekoratif tel tokaları bu yaz flamingolar, taşlar, ananaslar ve birçok farklı figür süslüyor. İster birkaç tanesini yan yana takın, ister çapraz geçirin, isterseniz de tek bir tane takarak daha minimal bir görünüm elde edin. Model Hailey Baldwin de dekoratif tel tokalarıyla bu moda akımına uyanlardan...

MANDAL TOKALAR

1990’lı yıllarda bile demode olarak değerlendirebileceğimiz mandal tokaları Bella Hadid ve Hailey Baldwin gibi ünlü yıldızlarda görmeye başlayınca önce şaşırdık ama hemen benimsedik. Etro’dan Alexander Wang’e kadar birçok markanın yaz koleksiyonlarında yer alan mandal tokalar rahat kullanımlarıyla da öne çıkıyor. Agatha Paris’in mandal tokalarına Ametist mağazalarından ulaşabilirsiniz. 190 lira. Zikzak deseniyle dikkatleri çeken saç bandı Beymen Club’dan. 92 lira.

Yan yana da takabilirsiniz ayrı ayrı da... Twist, 47.70 lira.

Siyah bir kurdele yarım toplanmış saçlarınıza çok yakışacak. Stradivarius’tan... 49.95 TL

Türk tasarım markası Gaios’un kumaş lastik tokalarına göz atmaya değer. 95 lira.

İster bandana ister fular... H&M’den seçtiğimiz bu model 35.99 lira.

Tamamı ipek bu saç tokasına Souq Dükkan üzerinden ulaşabilirsiniz. Darwin’s Botanicals, 69.90 lira.

İnci detaylarla romantik tavra bürünmüş bu toka Mango’dan. 119.99 lira.

Düğümlü taçlar her saç tipine yakışıyor. Zara mağazalarında bulabilirsiniz. 89.95 lira.