Barselona’da doğdu, İstanbullu oldu

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Elektronik müzik denince akla ilk gelen festivallerden biri Sónar. Onu benzerlerinden ayıran özelliği elektronik müziği geniş bir yelpazede değerlendirip bir yandan da yaratıcılık ve yeniliklerle zenginleştirmesi. Barselona’dan çıktı, dünyanın dört bir köşesine yayıldı, 2017’den bu yana da İstanbul’da gerçekleşiyor. 9’uncu edisyonu 9-10 Mayıs’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek festivalin programı bu yıl da heyecan verici. İşte o programdan seçtiklerimiz...

Yeraltı kulüplerine selam

Richie Hawtin: Elektronik müzik ve teknoloji arasında merak ve yaratıcılık temelli ilişki kuran az sayıda müzisyenden biri. Yeni canlı performansı DEX EFX XOX’in Avrupa prömiyerini geçen yıl Sónar Barcelona’da yapmıştı. Abartılı görsellerin ve dev ekranların kullanıldığı performansını şimdi de İstanbul’a taşıyor. Bir dönemin yeraltı kulüplerinin atmosferini ve kültürünü sahneye yansıtan DEX EFX XOX’le Hawtin, techno müziğin köklerine bir saygı duruşunda bulunuyor.

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Hipnotize ediyor

The Chemical Brothers: Grammy ödüllü ikili ne zaman çalmaya başlasa kendinizi sahnenin önünde bulursunuz. Hipnotize edici bir gücü vardır yaptıkları müziğin. Dünyanın çığır açan elektronik müzik ikililerinden olan The Chemical Brothers, DJ setiyle İstanbul’a geliyor. Tom Rowlands ve Ed Simons’tan oluşan bu efsanevi ikili ‘Hey Girl Hey Boy’, ‘Block Rockin’ Beats’ gibi hitleriyle 30 yılı aşkın süredir hayranlarını baş döndürücü müzikal yolculuklara çıkarıyor.

Hüzün ve mutluluk

Jamie xx: Uzun zamandır beklenen, Honey Dijon’dan Robyn’e kadar konuk yıldızlarla dolu ikinci albümü ‘In Waves’i bu yıl çıkaran Jamie xx, her çalışmasıyla dans pistine bağlılığını derinleştiriyor. Ünlü The xx grubunun kurucu üyelerinden olan prodüktörün parçalarıyla melankoli ve mutluluğu bir arada hissedip gerçek dünyadan bir süreliğine uzaklaşmaya var mısınız?

Kanser oldu, hayatını değiştirdi

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U: Bir yaşayan efsane de Japonya’dan geliyor. Techno’dan ambient’e türlerarası ustalıklı geçişleriyle tanınıyor. Japon DJ’in hayat hikâyesi hayli ilgi çekici. 2016’da inşaat sektöründe çalıştığı dönemde beyin kanserine yakalanıyor ve iyileştikten sonra mesleğini bırakıp DJ oluyor.

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Sesine dikkat!

Marie Davidson: Montreal, Kanada çıkışlı sanatçı yenilikçi prodüksiyonlarıyla tanınıyor. Kendine has vokal tarzı ve etkileyici sesiyle çarpıcı performanslara imza atıyor. Soulwax’in şarkılarına yaptığı remikslerle elektronik müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Davidson’ın dinamik performansı festivalin de heyecanla beklenenlerinden.