Balkon sezonu aÃ§Ä±lÄ±yor hazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±

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Pandemiyle beraber balkonlarÄ±mÄ±zÄ±n kÄ±ymetini daha Ã§ok anladÄ±k. Nefes almak iÃ§in keyifle oturduÄŸumuz, Ã§ay-kahve iÃ§mek iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z balkonlar havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla evin en deÄŸerli kÃ¶ÅŸesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. 2022â€™nin dekorasyon trendlerini uzmanlardan Ã¶ÄŸrendik.

Sizi mutlu edecek objeler seÃ§in

Beysun Mert, mimar

* Balkonun baÅŸrol oyuncularÄ± canlÄ± bitkilerdir. FarklÄ± tÃ¼rdeki bitkilerle yaÅŸayan bir balkon oluÅŸturabilirsiniz.

* AhÅŸap, cam ve hasÄ±r malzemelerle doÄŸal bir ortam yaratÄ±n. Rustik bir stil iÃ§in masa ve sandalyeden aksesuarlara ahÅŸap Ã¼rÃ¼nlerle ilerleyin. Fas veya Hint tarzÄ± da tercih edilebilir.

* Renk seÃ§erken Ã¶zellikle toprak tonlarÄ± gÃ¼zel sonuÃ§lar veriyor. CanlÄ± mavi ve canlÄ± yeÅŸil tonlarÄ± bu yazÄ±n trendlerinden. KÄ±rlent ve minderlerde bu renklerden faydalanabilirsiniz.

* Sizi mutlu edecek objeler ve el yapÄ±mÄ± tasarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerle dekorasyonu tamamlayabilirsiniz.

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KÃ¼pe Ã§iÃ§eÄŸi

Duvara monte edilmiÅŸ raflar

OÄŸuzhan GÃ¼neÅŸ, mimar

*Evden Ã§alÄ±ÅŸanlar balkonun bir kÃ¶ÅŸesinde Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ± yaratabilir.

* Duvara metal Ã§Ä±ta ya da ahÅŸap lambri kaplamasÄ± monte edip bu alan sarmaÅŸÄ±kla kaplanabilir. Duvara monte raflara saksÄ±lar yerleÅŸtirilebilir.

*Duvar tipi aplikler, dar alanlarda etkili olur.

* Sedir tipi saklama alanlarÄ± hem oturma hem depolama imkÃ¢nÄ± sunar.

Buz Ã§iÃ§eÄŸi

Mumlar romantik bir hava saÄŸlar

Belce Aydal, iÃ§mimar

* OrtamÄ± sÄ±caklaÅŸtÄ±rmak iÃ§in paletleri boyayÄ±p Ã¼stÃ¼ne renkli minderler koyabilir, renkli bir kilim serebilirsiniz.

* Bohem bir tarz ortama sÄ±caklÄ±k katar. Duvarlara makromeler asabilirsiniz.

* HoÅŸ ve romantik bir ambiyans yaratmak iÃ§in mum kullanabilirsiniz.

* Kasa veya paletlerden yan sehpa yapabilirsiniz.

* AlanÄ± geniÅŸ gÃ¶stermek iÃ§in aynalar yardÄ±mcÄ± olur.

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Hazeran Ã§iÃ§eÄŸi

Mis gibi koksun diye

Naz Irmak Saf, bitki bakÄ±m uzmanÄ±

* KÃ¼pe Ã§iÃ§eÄŸi: Direkt gÃ¼neÅŸe maruz kalmak istemez. HiÃ§bir koÅŸulda 5 derecenin altÄ±nda kalmamalÄ±. Toprak deÄŸiÅŸimi yÄ±lda bir defa yapÄ±lmalÄ±.

* Buz Ã§iÃ§eÄŸi: HÄ±zla yayÄ±lÄ±r, bu yÃ¼zden minik saksÄ±lara dikilmemeli. GÃ¼neÅŸi sever, soÄŸuÄŸa dayanÄ±klÄ±dÄ±r. IsÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼kÃ§e rengi koyulaÅŸÄ±r. Ä°yi drenaja sahip toprakta yaÅŸayabilir.

* HanÄ±m Ã§antasÄ± Ã§iÃ§eÄŸi: YazÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ±, sarÄ±, turuncu Ã§iÃ§ekler aÃ§ar. Serin, aydÄ±nlÄ±k ama direkt gÃ¼neÅŸ almayan, cereyansÄ±z bir ortam ister.

* Hazeran Ã§iÃ§eÄŸi: Mavi, pembe, beyaz ve mor Ã§iÃ§ekleri vardÄ±r. Nemli, serin yaz gÃ¼nlerini sever ve sÄ±cak, kuru havalarda saÄŸlÄ±klÄ± geliÅŸemezler. Sert rÃ¼zgÃ¢r veya yaÄŸmurdan hoÅŸlanmazlar.

* Ortanca: Bu Ã§iÃ§eÄŸi sabah gÃ¼neÅŸten faydalanÄ±p Ã¶ÄŸleden sonra gÃ¶lgede kalacaÄŸÄ± bir yere dikin. Bu konum genellikle evinizin kuzey veya gÃ¼ney cephesindedir.

* Alisyum Ã§iÃ§eÄŸi: Nemli topraklarÄ± sever. GÃ¼neÅŸe ihtiyaÃ§ duysa da dik aÃ§Ä±yla gÃ¼neÅŸ almamasÄ± en iyisi. SaksÄ±larÄ±n yanlarÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru sarkmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilirsiniz.

* Lobelya Ã§iÃ§eÄŸi: Az bÃ¼yÃ¼r, mavi, mor veya beyaz renkte Ã§iÃ§ek aÃ§ar. Sabah gÃ¼neÅŸini ve Ã¶ÄŸleden sonra gÃ¶lgesini sever.

* Torenya (lades veya salÄ±ncak Ã§iÃ§eÄŸi): Mor, pembe, beyaz Ã§iÃ§ekler aÃ§ar. Ä°lkbahardan sonbahara kadar Ã§iÃ§ekleri kalÄ±r. GÃ¶lgeye veya kÄ±smen gÃ¼neÅŸe ihtiyaÃ§larÄ± vardÄ±r.

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Alisyum Ã§iÃ§eÄŸi

Ã‡ok eÅŸya kullanmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n

AslÄ± ArÄ±kan DayÄ±oÄŸlu, iÃ§mimar

* KÃ¼Ã§Ã¼k balkonlarda korkuluklara veya duvara monte edilen masa veya raflarla yerden tasarruf edebilirsiniz.

*Â Renkli saksÄ±lar, parlak tonlarda minderler, desenli halÄ±lar ortamÄ± canlandÄ±rÄ±r.

* Sade bir tarz benimseyin. Ã‡ok eÅŸya balkonu dar gÃ¶sterir.

* Depolama alanÄ± olan puf, aÃ§Ä±lÄ±r-kapanÄ±r sandalyeler gibi Ã§ok amaÃ§lÄ± Ã¼rÃ¼nler tercih edin.

* ÅžÄ±k bir sarkÄ±t lamba, bÃ¼yÃ¼k mumlar ve gÃ¼neÅŸ enerjisiyle Ã§alÄ±ÅŸan meÅŸaleler balkonu daha gÃ¶steriÅŸli hale getirebilir.