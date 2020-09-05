Balık sezonu açıldı... Haydi, rastgele!

YOĞURTLU BALIK KEBABI

BALIKTAN KEBAP DA OLUR

Ferdi Baba Alaçatı’dan...

NE LAZIM?

250 gr fileto trança

150 gr şevketibostan

Taze soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

2.5 yemek kaşığı tereyağı

2.5 yemek kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

Şevketibostan, taze soğan ve sarımsağı tavada zeytinyağıyla soteleyin. Bu sırada tuz ilave ederek tabağa alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyin. Trança filetoları birer santimetre kalınlığında jülyen doğrayıp unla kaplayın. Tavada önceden kızdırılmış tereyağıyla pişirip tatlı toz kırmızıbiberle çeşnilendirin. Şevketibostanın üzerine koyun ve servis edin.

TAZE BAHARATLI SARDALYA KUŞU

BÖLGEYE ÖZEL ÜRÜNLERLE

Şef Hakan Açıl’dan...

NE LAZIM?

400 gr Çanakkale sardalyası

75 gr taze lor

75 gr Trakya kaşarı

Bir tutam taze kekik

15 adet çekirdeği alınmış siyah zeytin

Bir tutam taze biberiy

Biraz maydanoz

Biraz taze fesleğen

2 adet Çanakkale domatesi

2 adet kırmızı soğan

1/2 su bardağı sızma zeytinyağı

Tane karabiber ve tuz

NASIL YAPARIM?

Taze baharatı gelişigüzel doğrayın ve üçte birini bir kaba alın. Lor peynirini aynı kaba ufalayın. Trakya kaşarını rendeleyip kaba alın. Kırmızı soğanı küçük küçük doğrayıp ilave edin. Damak zevkinize göre tuz ve karabiber atın, iki yemek kaşığı zeytinyağıyla karıştırın. Bir sardalyanın içine karışımdan bir kaşık ekleyip üzerini başka bir sardalyayla kapatıp metal ya da tahta şişe geçirin.

Elma dilimi doğranmış domatesi, taze baharatı, maydanozu, yarım ay doğramış soğanı, çekirdeği çıkarılmış siyah zeytinleri fırın tepsisine alın. Zeytinyağını, tuz ve tane karabiberi ekleyip karıştırın. Fırın tepsisine yaydığınız baharatlı domatesli karışımın üzerine şişe takılı sardalyaları koyup 200 derecede ısıtılmış fırında 18 dakika pişirin. Servise hazır.

KILÇIK ÜSTÜ DÜLGER

SAKIN ATMAYIN

Balıkçı Sabahattin’den…

NE LAZIM?

Dülger

150 gr tereyağı

4 diş sarımsak

3 yemek kaşığı soya sosu

Ayçiçekyağı

NASIL YAPARIM?

Balığı ayıkladıktan sonra kılçığı atmayın. Ayçiçekyağında jülyen kestiğiniz balığı kılçıkla birlikte kızartın. Ayrı bir tavada tereyağını erittikten sonra balığı buraya aktarın. Sarımsakları ezdikten sonra soya sosuyla beraber tavaya ilave edin. 30 saniye kadar tavada döndürdükten sonra tabağa alın ve kılçıkla birlikte servis edin.

ZAHTERLİ PALAMUT

FARKLI BİR YORUM

Şef Refika Birgül’den…

NE LAZIM?

1 adet palamut

4 avuç köy ekmeği içi

1.5 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zahter

1 kahve fincanından biraz az su

Taze nane yaprakları

Deniz tuzu

Zeytinyağı

Sos için:

2 adet soğan

4 çorba kaşığı tahin

2 adet limonun suyu

3 çorba kaşığı su

Zeytinyağı

Sumak

Tuz

NASIL YAPARIM?

Balığı takoz şeklinde kestirip temizletin. Dört avuç köy ekmeği içi, 1.5 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı zahter ve ağız tadınıza göre deniz tuzunu karıştırın. Bir çorba kaşığı tereyağını eritip karışıma ilave edin. Biraz yoğurun ve suyu ekleyin. Karışım cıvık, kopuk bir hamur haline gelecek. Palamut dilimlerinin iki tarafına da karışımı yayın ve her iki tarafına da birer nane yaprağı yapıştırın.

Tavaya 2-3 parmak zeytinyağı koyarak kızdırın. Palamutların her iki tarafı da nar gibi oluncaya kadar çevirerek kızartın. Sos için iki limon, dört kaşık tahin ve üç kaşık içme suyunu krema haline gelene kadar karıştırın. Bir kaba alıp üzerine sumak ekleyin. Karamelize soğanla servis edin.

TAZE BALIK SEÇMENİN PÜF NOKTALARI

- Eti sert olmalı

- Pulları parlak olmalı ve kolay kopmamalı

- Gözleri canlı ve parlak olmalı

- Kokusu ağır olmamalı

HANGİ MEVSİMDE, HANGİ BALIK YENİR?

Prof. Dr. Saadet Karakulak (İstanbul Üniversitesi)

Sezon palamutla başlar. Karadeniz’deki palamutlar eylül ayında Marmara ve Ege denizlerine doğru bir beslenme göçüne çıkar. Lüfer de palamuttan sonra, ekimde göç eder. Kasımdan sonra Karadeniz’de hamsi avcılığı başlar. İki-üç ay devam eder. Karadeniz’de 12 ay boyunca mezgit ve barbun, ilkbahardaysa kalkan tüketmek mümkündür. Marmara Denizi’nde eylül-ocak arasında hamsi, istavrit, sardalya avcılığı da yapılır. Nisana kadar karides avcılığı da serbesttir.