Balık sezonu açıldı... Haydi, rastgele!
15 Nisan’da başlayan av yasağı sona erdi. Özlediğimiz lezzetler taze taze sofralarımıza geliyor artık. Ünlü şeflerden ve deniz mahsulleriyle ünlü restoranlardan tarifler aldık. Prof. Dr. Saadet Karakulak ise hangi balığı, hangi mevsimde yiyebileceğimizi anlattı.
YOĞURTLU BALIK KEBABI
BALIKTAN KEBAP DA OLUR
Ferdi Baba Alaçatı’dan...
NE LAZIM?
- 250 gr fileto trança
- 150 gr şevketibostan
- Taze soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay kaşığı tuz
- 2.5 yemek kaşığı tereyağı
- 2.5 yemek kaşığı zeytinyağı
NASIL YAPARIM?
Şevketibostan, taze soğan ve sarımsağı tavada zeytinyağıyla soteleyin. Bu sırada tuz ilave ederek tabağa alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyin. Trança filetoları birer santimetre kalınlığında jülyen doğrayıp unla kaplayın. Tavada önceden kızdırılmış tereyağıyla pişirip tatlı toz kırmızıbiberle çeşnilendirin. Şevketibostanın üzerine koyun ve servis edin.
TAZE BAHARATLI SARDALYA KUŞU
BÖLGEYE ÖZEL ÜRÜNLERLE
Şef Hakan Açıl’dan...
NE LAZIM?
- 400 gr Çanakkale sardalyası
- 75 gr taze lor
- 75 gr Trakya kaşarı
- Bir tutam taze kekik
- 15 adet çekirdeği alınmış siyah zeytin
- Bir tutam taze biberiy
- Biraz maydanoz
- Biraz taze fesleğen
- 2 adet Çanakkale domatesi
- 2 adet kırmızı soğan
- 1/2 su bardağı sızma zeytinyağı
- Tane karabiber ve tuz
NASIL YAPARIM?
Taze baharatı gelişigüzel doğrayın ve üçte birini bir kaba alın. Lor peynirini aynı kaba ufalayın. Trakya kaşarını rendeleyip kaba alın. Kırmızı soğanı küçük küçük doğrayıp ilave edin. Damak zevkinize göre tuz ve karabiber atın, iki yemek kaşığı zeytinyağıyla karıştırın. Bir sardalyanın içine karışımdan bir kaşık ekleyip üzerini başka bir sardalyayla kapatıp metal ya da tahta şişe geçirin.
Elma dilimi doğranmış domatesi, taze baharatı, maydanozu, yarım ay doğramış soğanı, çekirdeği çıkarılmış siyah zeytinleri fırın tepsisine alın. Zeytinyağını, tuz ve tane karabiberi ekleyip karıştırın. Fırın tepsisine yaydığınız baharatlı domatesli karışımın üzerine şişe takılı sardalyaları koyup 200 derecede ısıtılmış fırında 18 dakika pişirin. Servise hazır.
KILÇIK ÜSTÜ DÜLGER
SAKIN ATMAYIN
Balıkçı Sabahattin’den…
NE LAZIM?
- Dülger
- 150 gr tereyağı
- 4 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı soya sosu
- Ayçiçekyağı
NASIL YAPARIM?
Balığı ayıkladıktan sonra kılçığı atmayın. Ayçiçekyağında jülyen kestiğiniz balığı kılçıkla birlikte kızartın. Ayrı bir tavada tereyağını erittikten sonra balığı buraya aktarın. Sarımsakları ezdikten sonra soya sosuyla beraber tavaya ilave edin. 30 saniye kadar tavada döndürdükten sonra tabağa alın ve kılçıkla birlikte servis edin.
ZAHTERLİ PALAMUT
FARKLI BİR YORUM
Şef Refika Birgül’den…
NE LAZIM?
- 1 adet palamut
- 4 avuç köy ekmeği içi
- 1.5 çorba kaşığı un
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 2 çorba kaşığı zahter
- 1 kahve fincanından biraz az su
- Taze nane yaprakları
- Deniz tuzu
- Zeytinyağı
Sos için:
- 2 adet soğan
- 4 çorba kaşığı tahin
- 2 adet limonun suyu
- 3 çorba kaşığı su
- Zeytinyağı
- Sumak
- Tuz
NASIL YAPARIM?
Balığı takoz şeklinde kestirip temizletin. Dört avuç köy ekmeği içi, 1.5 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı zahter ve ağız tadınıza göre deniz tuzunu karıştırın. Bir çorba kaşığı tereyağını eritip karışıma ilave edin. Biraz yoğurun ve suyu ekleyin. Karışım cıvık, kopuk bir hamur haline gelecek. Palamut dilimlerinin iki tarafına da karışımı yayın ve her iki tarafına da birer nane yaprağı yapıştırın.
Tavaya 2-3 parmak zeytinyağı koyarak kızdırın. Palamutların her iki tarafı da nar gibi oluncaya kadar çevirerek kızartın. Sos için iki limon, dört kaşık tahin ve üç kaşık içme suyunu krema haline gelene kadar karıştırın. Bir kaba alıp üzerine sumak ekleyin. Karamelize soğanla servis edin.
TAZE BALIK SEÇMENİN PÜF NOKTALARI
- Eti sert olmalı
- Pulları parlak olmalı ve kolay kopmamalı
- Gözleri canlı ve parlak olmalı
- Kokusu ağır olmamalı
HANGİ MEVSİMDE, HANGİ BALIK YENİR?
Prof. Dr. Saadet Karakulak (İstanbul Üniversitesi)
Sezon palamutla başlar. Karadeniz’deki palamutlar eylül ayında Marmara ve Ege denizlerine doğru bir beslenme göçüne çıkar. Lüfer de palamuttan sonra, ekimde göç eder. Kasımdan sonra Karadeniz’de hamsi avcılığı başlar. İki-üç ay devam eder. Karadeniz’de 12 ay boyunca mezgit ve barbun, ilkbahardaysa kalkan tüketmek mümkündür. Marmara Denizi’nde eylül-ocak arasında hamsi, istavrit, sardalya avcılığı da yapılır. Nisana kadar karides avcılığı da serbesttir.
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