Bakmazsan daÄŸ, bakarsan balkon olur

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Eda Demir, YouTube kanalÄ± Daireâ€™nin yapÄ±mcÄ±sÄ±

Balkonum kÃ¼Ã§Ã¼k demeyin, atÄ±l bÄ±rakÄ±p, depo olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z o minik alan evdeki cennetiniz olabilir. KomÅŸu balkona Ã§ok yakÄ±nsa ya da manzaraya veya yeÅŸile bakmÄ±yorsa kendinize Ã¶zel alan yaratmak iÃ§in paravanlardan yardÄ±m alÄ±n. Bambu, hasÄ±r veya ahÅŸap basit bir paravan dÄ±ÅŸarÄ±yla olan baÄŸÄ±nÄ±zÄ± kesip nefes almanÄ±zÄ± saÄŸlayabilir. Bu paravanÄ± sarmaÅŸÄ±klarla sÃ¼sleyebilir, yeÅŸillendirebilirsiniz.

Bambu kilimler serin

Balkonunuz kapalÄ±ysa Ã¼zÃ¼lmeyin! KapalÄ± balkonunuzda mobilyalarÄ±, halÄ±larÄ±, eÅŸyalarÄ± daha rahat kullanarak evin konforuyla dÃ¶ÅŸeyebilirsiniz. Ãœstelik halÄ± sermek balkonunuzu daha bÃ¼yÃ¼k gÃ¶sterecek.

Zemini ahÅŸap gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ plastikle kaplayabilirsiniz. BÃ¶ylece hem iÃ§ mekan sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda olur hem de kolay temizlenir. Ã‡im halÄ±larÄ± yarattÄ±ÄŸÄ± yapay gÃ¶rÃ¼ntÃ¼den dolayÄ± Ã¶nermiyorum. Bir diÄŸer seÃ§enek de bambu kilimler... TemizliÄŸi kolay, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ÅŸÄ±k ve pratik. Renkli polyester ve hasÄ±r karÄ±ÅŸÄ±mÄ± kilimler de balkonlara eklektik ve bohem bir stil kazandÄ±rÄ±yor.

Paletlerden faydalanÄ±n. DoÄŸru saatte giderseniz sÃ¼permarketlerden Ã¼cretsiz alabilirsiniz. Bu paletlerle Ã§ok kolay balkon, bahÃ§e mobilyasÄ± yapÄ±labilir. ÃœstÃ¼ne minderler attÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda dÄ±ÅŸ mekÃ¢n mobilyanÄ±z hazÄ±r!

YÃ¼ksek ama eni dar raflar tercih edin ve saksÄ±larla doldurun. Yeriniz yoksa duvarÄ±nÄ±za askÄ± sistemi yaparak saksÄ±larÄ± orada kullanabilirsiniz.

Hafif ve taÅŸÄ±nabilir eÅŸya...

Evinizdekilere gÃ¶re nispeten kÃ¼Ã§Ã¼k, hafif ve taÅŸÄ±nabilir sandalye ve masalar seÃ§in. Hem yerden kazanÄ±rsÄ±nÄ±z hem de yaÄŸmur durumunda iÃ§eri taÅŸÄ±mak kolaylaÅŸÄ±r.Â

Balkonunuzu LEDâ€™li Ä±ÅŸÄ±klar ya da gÃ¼neÅŸ enerjisiyle Ã§alÄ±ÅŸan lambalarla aydÄ±nlatabilirsiniz.

ÃœÅŸenmeyin! Balkonu dekore ettiÄŸinizde en az iki mevsim tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karabilirsiniz. Ä°klim bakÄ±mÄ±ndan avantajlÄ± bir Ã¼lkedeyiz. BirkaÃ§ yaÄŸmurda eÅŸya taÅŸÄ±ma korkusuyla balkonunuzu atÄ±l bÄ±rakmayÄ±n.

TATSIZ BÄ°R DUVARI NEÅžELENDÄ°RMEK Ä°Ã‡Ä°N HER DEM YEÅžÄ°L KALAN HANIMELÄ°

Fem GÃ¼Ã§lÃ¼tÃ¼rk, bitki uzmanÄ±, YouTube kanalÄ± Labofemâ€™in kurucusu





Balkonda yetiÅŸen saksÄ± bitkileri genellikle daha sÄ±k sulanmak ister. SaksÄ±larÄ±n altÄ±nÄ±n delik olmasÄ± Ã¶nemli. BÃ¶ylece yatay yaÄŸan yaÄŸmurlarda dibine su birikmesi ve bu suyun kÃ¶kleri Ã§Ã¼rÃ¼tmesi Ã¶nlenir.

Sabah erken saatlerde ya da keskin gÃ¼neÅŸ gittikten sonra bitkileri sulayabilirsiniz. BÃ¶ylece bitkiler gÃ¼n boyu suyu kullanabilir.Â

Toprak saksÄ±lar suyu emer. Bu nedenleÂ plastik, beton gibi emici olmayan saksÄ±lara kÄ±yasla daha sÄ±k sulama ister.

Balkonda dev aÄŸaÃ§lar hariÃ§ hemen her ÅŸey yetiÅŸebilir. Ã–nemli olan balkonun konumu, rÃ¼zgÃ¢ra ve kuzey soÄŸuÄŸuna aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±... KÄ±ÅŸ dÃ¶nemindeki en dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±caklÄ±k, don ve kar miktarÄ±, balkonun gÃ¼neÅŸ alÄ±ÅŸ zamanÄ±, sÃ¼resi ve geniÅŸliÄŸi de belirleyici.

Bitkileri gÃ¼neÅŸ ya da gÃ¶lge sevenler olarak ayÄ±rmak doÄŸru olacaktÄ±r. Boylanan aÄŸaÃ§Ã§Ä±klar bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e bir boy bÃ¼yÃ¼k saksÄ±ya geÃ§irecek yerinizin olmasÄ±na dikkat etmelisiniz. En bÃ¼yÃ¼k boya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda da budanarak o boyda kalmasÄ± saÄŸlanabilir.

Kumquat, zeytin, limon, kaymak aÄŸacÄ± gibi meyvesi ya da Ã§iÃ§eÄŸi yenebilen aÄŸaÃ§Ã§Ä±klar yetiÅŸtirilebilir. Her dem yeÅŸil kalarak tatsÄ±z bir duvarÄ± neÅŸelendirebilen hanÄ±meli, Ä°ngiliz sarmaÅŸÄ±ÄŸÄ± seÃ§ilebilir. SoÄŸuÄŸa dayanÄ±klÄ± bazÄ± yaseminler, bahar mÃ¼jdecisi mor salkÄ±m, katmerli ve mor, pembe, beyaz seÃ§enekleriyle yaban asmasÄ±; mor, pembe, beyaz ve mavimsi Ã§iÃ§ek seÃ§enekleriyle arsÄ±z kahkaha Ã§iÃ§eÄŸi de olabilir.Â



Ã‡it amaÃ§lÄ± olarak defne, leylandi, porsuk aÄŸacÄ±, kamelya seÃ§ilebilir. YÄ±llÄ±k Ã§iÃ§eklilerden petunya veya Ã§ok yÄ±llÄ±k sardunyalar; ÅŸakayÄ±k, gÃ¼neÅŸ ÅŸapkasÄ±, lavanta, kÃ¼pe Ã§iÃ§eÄŸi, cam gÃ¼zeli ve gazanya gÃ¶ze ve gÃ¶nle hoÅŸ gelenlerden...

GÃ¼neÅŸ alan balkonlarda kaktÃ¼sler ve sukulentler yetiÅŸtirilebilir. SÄ±caklÄ±k 7-8 dereceye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nde iÃ§eride aydÄ±nlÄ±k bir kÃ¶ÅŸeye almalÄ±sÄ±nÄ±z.

GÃ¼neÅŸli balkonlar iÃ§in yasemin, sardunya, gazanya, zinya, sarÄ± Ã§alÄ± papatyasÄ±, lavanta, ÅŸefkat Ã§iÃ§eÄŸi; biraz daha gÃ¶lge alan balkonlar iÃ§in Ä±tÄ±r, ortanca, kÃ¼pe Ã§iÃ§eÄŸi...Â

SeÃ§imlerde tonlarÄ±n birbirine uyumu, dokularÄ±n tezatlÄ±ÄŸÄ± da Ã¶nemli. Mesela iri ve geniÅŸ yapraklÄ± bir tÃ¼rÃ¼n yanÄ±na daha ince yapraklÄ±lar, dibine sarkan bir tÃ¼r veya alaca bir sarmaÅŸÄ±k gibi doku, renk, koku ve form farklarÄ± kullanmak ilgi Ã§ekici olabilir.

BALKONDAN VAZGEÃ‡MENÄ°N YANLIÅž KARAR OLDUÄžU ANLAÅžILDI

Yeditepe Ãœniversitesi Sosyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. G. Demet LÃ¼kÃ¼slÃ¼

Balkon hem evin Ã¶zel alanÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde olup hem de dÄ±ÅŸarÄ±ya aÃ§Ä±lan, sadece â€˜havaâ€™ almaya deÄŸil dÄ±ÅŸarÄ±sÄ±yla etkileÅŸimde bulunmaya da imkÃ¢n saÄŸlayan bir alan. Bu sebeple kent sosyolojisi alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§in olduÄŸu kadar benim gibi gÃ¼ndelik hayat sosyolojisine kafa yormaya Ã§alÄ±ÅŸan sosyologlar aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli.

DeÄŸerini evin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamanlarda daha iyi anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu alan bazÄ± insanlar iÃ§in elzem olmayan, vazgeÃ§ilebilecek bir alandÄ±. Balkonu kapatÄ±p dÃ¶rt mevsim kullanÄ±labilecek bir yer haline getirmeler, balkonu salonun ya da odalarÄ±n iÃ§ine katma gibi pratikler gÃ¶rÃ¼lÃ¼r oldu. Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projeleriyle beraber Ã¶zellikle evin metrekaresinin dÃ¼ÅŸmesiyle ilk vazgeÃ§ilen alan balkonlar oldu. Åžimdi bu kararÄ±n ne kadar yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Karantina sÃ¼recinde evden Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in balkon Ã¶nem kazandÄ±.

YEM VE SUYLA KUÅžLARI DA Ã‡EKEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

Ali BarÄ±ÅŸ Ã–ndÃ¼l, mimar





HÃ¢kim rÃ¼zgÃ¢r ve gÃ¼neÅŸ yÃ¶nÃ¼ne gÃ¶re gÃ¼neÅŸ kÄ±rÄ±cÄ±, jaluzi ya da aÃ§Ä±lÄ±r-kapanÄ±r sistemler yardÄ±mÄ±yla bitkilerimizi balkon ya da terasÄ±mÄ±za yerleÅŸtirebiliriz.

Her daim canlÄ±lÄ±k iÃ§in sadece bahar deÄŸil sonbahar bitkilerine de yer verin.

BÃ¶ceklere karÅŸÄ± ÅŸifalÄ± otlar

Evin iÃ§indeki tropikal esintiye sahip salon bitkilerinizi don tehlikesi geÃ§tikten sonra gÃ¼neÅŸten zarar gÃ¶rmeyecekleri ÅŸekilde kademeli olarak balkona Ã§Ä±karabilirsiniz.

YerleÅŸtirdiÄŸiniz yemlik ve su kaplarÄ±yla kuÅŸlarÄ± balkona Ã§ekebilirsiniz.

Mis kokulu baharat ve ÅŸifalÄ± otlarÄ± dengeli bir ÅŸekilde diÄŸer bitkilerinizin aralarÄ±na yerleÅŸtirerek bÃ¶cek problemlerinizi azaltabilirsiniz.

Su kaybÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in saksÄ±lardaki deliklerden akan suyun birikebileceÄŸi tabaklar ya da tepsiler kullanabilirsiniz. BÃ¶ylece daha dÃ¼zenli bitki kÃ¼meleri oluÅŸturabilirsiniz. GÃ¶zenekli lav taÅŸlarÄ± kullanarak saksÄ±larÄ±n su iÃ§erisine oturmasÄ±nÄ± engeller, nem oranÄ±nÄ± dengelemiÅŸ olursunuz.

TopraÄŸÄ±n uÃ§uÅŸmasÄ±nÄ± ve saksÄ±da yabancÄ± ot bÃ¼rÃ¼mesini azaltmak iÃ§in toprak yÃ¼zeyini kapatÄ±n.

YÄ±kanabilir doÄŸal tekstil Ã¼rÃ¼nleriyle balkonunuzu dekore edin. GÃ¼neÅŸten koruyamayacaÄŸÄ±nÄ±z alanlarda aÄŸarabilecek doku ve renkleri tercih etmeyin.

KomÅŸulara da saygÄ±lÄ± olmak lazÄ±m

Åžiddetli rÃ¼zgÃ¢rlarda saksÄ±larÄ±n devrilmesini engellemek iÃ§in jÃ¼t ipi ya da plastik kelepÃ§elerden yardÄ±m alÄ±n.

KomÅŸularÄ±nÄ±zÄ± rahatsÄ±z etmemek iÃ§in balkonunuzda yetiÅŸtirdiÄŸiniz bitkilerin boylarÄ±nÄ± kontrol edin. KomÅŸularÄ±nÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ alanlarÄ±nÄ± engellemediÄŸinizden emin olun.

KESÄ°NLÄ°KLE MUTLULUKLA BÄ°R Ä°LGÄ°SÄ° VAR

TuÄŸÃ§e IsÄ±yel, psikoterapist-yazar

Bir balkona hayat vermenin ve orayÄ± yaÅŸam alanÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak kabul etmenin de insanÄ±n kendisiyle ve dÄ±ÅŸ dÃ¼nyayla kurduÄŸu iliÅŸkinin keyifli oluÅŸundan ileri geldiÄŸine inanÄ±yorum. Yani bana gÃ¶re balkonlarÄ±n kesinlikle mutlulukla bir ilgisi var. Balkon dÄ±ÅŸarÄ±yla iliÅŸki kurmamÄ±zÄ± saÄŸlayan, iÃ§eriden dÄ±ÅŸarÄ±ya aÃ§Ä±lan Ã¶nemli bir baÄŸlantÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±da olup biteni gÃ¶ren, dÄ±ÅŸarÄ±nÄ±n hallerini izleyen ancak mÃ¼dahale imkÃ¢nÄ±nÄ±n oldukÃ§a kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ±ndan mÃ¼tevellit gÃ¶rdÃ¼klerini biraz kendisine saklayan hatta sÄ±r tutabilen bir yerdir. Evin iÃ§ini dÄ±ÅŸarÄ±nÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nden, olasÄ± darbelerinden koruyan bir yerdir.

SÃ¶zgelimi dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen herhangi bir etki evin iÃ§ine ulaÅŸmadan Ã¶nce balkona uÄŸrar, balkondan geÃ§er ve belki evin iÃ§ine bile ulaÅŸmadan balkonda kalÄ±r. Balkon sayesinde evlerimiz daha Ã§ok gÃ¼neÅŸ alÄ±r. Ä°talyaâ€™da insanlarÄ±n balkonlardan mÃ¼zik yaptÄ±ÄŸÄ± ve bu sayede uzaktan da olsa sosyalleÅŸtikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ne kadar etkileyiciydi. Ä°nsanÄ±n insana her daim ihtiyacÄ± var. Sanat da ancak insanla, iliÅŸkiyle anlamlanÄ±yor. SonuÃ§ta herkes mÃ¼ziÄŸini iÃ§eride kendi kendine de yapabilirdi, muhtemelen yapmÄ±ÅŸtÄ±r da ama onun yetmediÄŸi yerde balkonlarda buluÅŸuldu, mÃ¼zik Ã¶tekine sunuldu. Balkonlara bu denli ihtiyaÃ§ duyabileceÄŸimiz mimarlarÄ±n, mÃ¼teahhitlerin ve elbette balkonsuz evleri tercih eden ya da etmek zorunda bÄ±rakÄ±lan ahalinin aklÄ±na belki de hiÃ§ gelmezdi. Peki ya var olan balkonunu kapatanlara, orayÄ± bir depo olarak kullananlara ne demeli? DÃ¼nya deÄŸiÅŸip dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken umarÄ±m mimari de bundan nasibini alÄ±r veÂ balkonlu evler hayatÄ±mÄ±za yeniden girer.

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