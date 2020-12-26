Bakalım en çok nelere tıkladık?

KENDİNE DİKKAT EDENLERE

Sağlıklı yaşam uygulamaları (25.01.2020)

JÜRİ

Dilara Koçak - Diyetisyen

Dr. Ender Saraç - Beslenme ve diyet uzmanı

Erdal Kaplanseren - Teknoloji yazarı

Mehmet Ali Bakır - Kişisel spor antrenörü

Metin Uyar - Milliyet sağlık yazarı

Pınar Mumcu - Koşucu, Rundamental kurucularından

Şah Yaycı - Influencer

1. Aldığınız kaloriyi hesaplıyor

MYFITNESSPAL



Yediklerinizi, kilonuzu ve yaptığınız egzersizleri kaydederek hedefinize ulaşmanız için size yol gösteriyor. Uygulamanın kalori hesaplama bölümünde Türk mutfağından yemeklere de yer verilmiş. (Android, iOS)

2. Tatlı tatlı uyandırıyor

SLEEPY CYCLE ALARMLI SAAT

Ender Saraç’a göre, 2020 gündemine oturan konulardan biri de kaliteli uyku… Bu uygulama, uykunuzla ilgili istatistik ve analizler sunuyor; alarmı da rahat uyanmanız için hafif uyku periyodunuzda çalıyor. (iOS)

3.Kendi ağırlığınızla çalışın

NIKE TRAINING CLUB (Android, iOS)



4. İster gün içinde, ister uyku öncesi

MEDİTASYON

Türkçe dil seçeneği de sunan bu meditasyon uygulamasında her ihtiyaca uygun program mevcut. Uyku öncesi, güne başlarken, gün içinde, stresli bir toplantıya hazırlanırken yardımını alabilirsiniz. (Android, iOS)

5.Harekete teşvik ediyor

APPLE HEALTH

(iOS)

OYUNSUZ YAPAMAYANLARA

En iyi dijital oyunlar (17.10.2020)

JÜRİ

Ayça Zaman - Oyun ve teknoloji danışmanı

Erdal Kaplanseren - Teknoloji yazarı

Koray Durkal - Hürriyet spor yazarı

Merthan Yalçın - Multiplayer Medya Platformları kurucusu

Selim Öztürk - Hürriyet.com.tr teknoloji yazarı

Volkan Biçer - AdColony Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika Gn. Md.

1. Uçuşa hazır mısınız?

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

2. Gerilim sevenlere

AMONG US

Uzaydasınız ve amacınız ekibin içindeki haini bulmak... Çevrimiçi bir sosyal çıkarım oyunu olan Among Us, en az dört, en fazla 10 kişiyle oynanıyor. Android emülatörleriyle (platform dönüştürücü) ücretsiz erişilebiliyor.

3. Distopik bir gelecek

MOSAIC

Oyun, distopik bir gelecekte geçiyor. Sıradan bir hayat süren ana karakter, bir anda kendini ilginç bir bilmecenin içinde buluyor. Mosaic, insanların yalnızlığına, çevresel felaketlere, sistemin adaletsizliğine dikkat çekiyor.

4. ’Star Wars’ efsanesi

STAR WARS: SQUADRONES





X-Wing Alliance’dan neredeyse 20 sene sonra çıkan SW: Squadrons, ‘Star Wars’ evreniyle ikonik hale gelmiş Tie Fighter veya X Wing isimli mekiklerle it dalaşı yaptığımız çevrimiçi bir oyun.

5. Futbol tutkunlarına

FIFA 21

OYNAMAYI DEĞİL İZLEMEYİ SEVENLERE

İzlemesi en zevkli oyun yayıncıları (21.11.2020)



JÜRİ

Ayça Zaman -Oyun ve teknoloji danışmanı

Burçin Yılmaz - CD Media Nintendo

Ezgi Ergin - Hi Games oyun tasarımcısı

Koray Durkal - Hürriyet spor yazarı

Murat Kahraman - Game Factory kurucusu

Selim Öztürk - Hurriyet.com.tr teknoloji yazarı

1. İnceleme uzmanı

ENİS KİRAZOĞLU – YOUTUBE

Her türlü video oyunuyla ilgili samimi ve detaylı videolar çekiyor. Ezgi Ergin, kanal hakkında “Hediye edeceğim oyunlar için mutlaka bir incelemesi var mı diye kontrol eder, varsa sonuna kadar izlerim” diyor.

2. Ekrana bağlıyor

TUNA AKŞEN (PİNTİPANDA) – YOUTUBE

Oyun tutkusunu işe dönüştüren Tuna Akşen, 2011’den beri bu alanda en çok izlenen yayıncılardan biri. Twitch yayınlarının yanı sıra YouTube’da da 1 milyon takipçiye sahip.

3. Hikâyelerin efendisi!

METE ÖZBEY (EASTGAMERS TV) – TWİTCH

4. Pubg ondan sorulur

CEM KARAKOÇ (MİTHRAİN) – TWİTCH

PubG



Hem Twitch hem YouTube’da 1 milyondan fazla takipçisi var. Koray Durkal: “Hem oyunun en iyilerinden olabilmek hem de izleyicisine iyi vakit geçirtebilmek çok sık rastlanan yayıncı özellikleri değil.”

5. Yeni oyunlar kanalı

SİNAN AKKOL (DİSKET KUTUSU) – YOUTUBE

YILDIZLARI MERAK EDENLERE

Gökyüzünü tanımak için uygulamalar (01.08.2020)

JÜRİ

Cenk Tarhan - CHIP Online Yayın Yönetmeni

Erdal Kaplanseren - Teknoloji yazarı

Dr. F. Korhan Yelkenci - Astronom

Selim Öztürk - Hurriyet.com.tr teknoloji yazarı

Sinan Kunter -Seyahat programcısı

Zehra Öney - Teknolojide Kadın Derneği Başkanı

1. Derin uzayda gezinin

SKYGUIDE

Konum bilginizi kullanarak gezegenleri, meteor yağmurlarını, takımyıldızlarını, yıldızları, galaksileri kolaylıkla bulabilmenizi sağlıyor. Üstelik gerçek derin uzay görüntüleri de var, arttırılmış gerçeklik özelliği de...

2. Takımyıldızlarını öğrenin

SKYVIEW





3. Çok basit

STAR WALK2

4. Üç boyutlu Güneş Sistemi

STELLARIUM MOBILE SKY MAP

Amatör astronomların favorisi. 600 binden fazla yıldızdan oluşan yakınlaştırılabilir bir katalog sunuyor. Uygulamayla Güneş Sistemi’nin üç boyutlu haritasını inceleyebilirsiniz.

5. Renk renk gökyüzü

NIGHT SKY





İncelemek istediğiniz uydu ve uzay istasyonlarını grafik illüstrasyonlarla görselleştiriyor. Aydınlatma filtresiyle kızılötesi, ultraviyole gibi dalga formlarını görülebilir kılıyor.

YERİNDE DURAMAYANLARA

YouTube’daki en iyi egzersiz kanalları (12.09.2020)



JÜRİ

Burcu Esmersoy - Sunucu

Ertan Balaban -Dövüş sporcusu

İpek Onaran - Triatlet

Merve Toy - Spor yazarı

Seçil Zor - Bisikletçi

Seza Bali Telleyan - Pilates eğitmeni

1. Her seviyeye uygun

MAĞARA ADAMI

2. Beslenme programlarına göz atın

FİT KAFALAR

Videolar kısa kısa ve tempolu egzersiz programlarını içeriyor. Bazı video içeriklerinde beslenme programları da veriliyor. İpek Onaran’ın önerisi.

3. Kısa kısa ve pratik

HER YERDE PİLATES

4. Çocuklarla beraber yapabilirsiniz

EBRU KARADUMAN





Kanalda ‘jimnastik’, ‘pilates’, ‘evde egzersiz’ gibi farklı başlıklarda egzersizler mevcut. Çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz bölümler de bulabilirsiniz. Ertan Balaban’ın önerisi.

5. Kendi hikâyesini anlatıyor

LOVE SWEAT FITNESS

Fitness eğitmeni Katie Dunlop, 45 kilo verdikten sonra açtığı kanalda hem hikâyesini anlatıyor hem de izleyicilerine kilo verme konusunda yardımcı oluyor. Burcu Esmersoy’un önerisi.

MUTFAKTAN KEYİF ALANLARA

En lezzetli YouTube kanalları (01.05.2020)

JÜRİ

Ahmet Faik Karanis - Blogger @yiyelimguzelleselim

Ebru Erke -Hürriyet gastronomi yazarı

Hülya Ekşigil - Yazar

Mehmet Yaşin - Gazeteci

Müge Akgün - Hürriyet yeme-içme yazarı

1. Pratik tarifler veriyor

ARDA’NIN MUTFAĞI





Arda Türkmen kanalında pratik, kolay ve lezzetli yemekler hazırlıyor. İsteyenler, Arda Türkmen’in YouTube kanalından kolay reçeteler kadar ‘hazırlanması zor sanılan’ yemeklerin püf noktalarını da öğrenebilir.

2. Yerel malzemeler, harika yemekler

ŞEMSA DENİZSEL

3. Ünlü isimler konuk oluyor

REFİKA’NIN MUTFAĞI





Refika Birgül, ünlü isimleri konuk ettiği kanalında çeşit çeşit tarif veriyor. Mehmet Yaşin “Lezzetli yemekleri havalı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Refika’nın lezzetleri kadar sunumları da güzel” diyor.

4. Fit kalmak isteyenlere

DİLARA KOÇAK

5. Tatlı sevenler bayılacak

BENGİ KURTCEBE

Kanalda her damak tadına uygun yemekleri bulabilirsiniz. Ancak Bengi Kurtcebe’nin tarifleri özellikle tatlı sevenleri cezbedecek. Ahmet Faik Karanis “Pasta ve tatlı konusunda bir dünya markası” diyor.

SIHHATİNE ÖNEM VERENLERE

YouTube’un en iyi sağlık kanalları (05.12.2020)

JÜRİ

Dr. Ayça Kaya -İç hastalıkları ve metabolizma uzmanı

Cihat Olcay Dinçel - Demirören Medya Sağlık Grup Direktörü

Doç Dr. Halit Yerebakan - Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimi

Prof. Dr. Melih Us - Kalp-damar cerrahisi uzmanı

Ecz. Dr. Metin Uyar - Milliyet yazarı

Prof. Dr. Murat Aksoy

1. Kontrol sizin elinizde

DR. ÖZ VE EKİBİ, (111 BİN TAKİPÇİ)

2. Bağışıklık güçlendirir!

OSMAN MÜFTÜOĞLU (53.3 BİN TAKİPÇİ)





Hürriyet Başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kanalında sağlıklı yaşam için beslenme, egzersiz, stres ve uyku konularında tavsiyeler veriyor, COVID-19’la ilgili güncel bilgileri paylaşıyor.

3. Düşük kalorili tarifler

DİLARA KOÇAK (109 BİN TAKİPÇİ)

Beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koçak sağlıklı beslenme önerileri, düşük kalorili tarifler ve fit kalma tüyolarıyla YouTube’da... Koçak, takipçilerinden gelen soruları da yanıtlıyor.

4. Psikolojiye dair...

DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU(250 BİN TAKİPÇİ)

Psikoloji hakkında merak edilenleri anlatan kanal için Dr. Ayça Kaya, “Psikiyatriyi sadece klinik terapilerinde değil, kitaplarında da kullanarak bazı ruhsal problemlerin nedenlerini açıkça gösteriyor” diyor.

5. Güncel COVID-19 bilgileri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI (52.4 BİN TAKİPÇİ)

GÜLÜP EĞLENMEK İSTEYENLERE

YouTube’daki eğlence kanalları (19.12.2020)



1. Abone sayısı 1.6 milyon

KONUŞANLAR

1.6 milyon abonesi olan ‘Konuşanlar’ın konsepti seyirciyle diyalog üzerine kurulu. Programın yaratıcısı Hasan Can Kaya’nın en favori sorusu: “Bize bir fantezinizi ya da ‘batırma’ hikâyenizi anlatır mısınız?” Üstelik cevaplara kendisi de gülmekten kırılıyor.

2. Eşler arasında taraf tutmuyor

MESUT SÜRE İLE İLİŞKİ TESTİ

Aslen radyocu olan Mesut Süre’nin 251 bin abonesi var. ‘Rabarba Talk’ başlığı altında arkadaşlarıyla ‘geyik’ çeviriyor. En sevilen formatlarından biriyse ‘Mesut Süre ile İlişki Testi’. Ünlü-ünsüz çiftleri konuk eden Süre, pek çok şeyi açık açık soruyor.

3. Meşhur olmayı tiye alıyor

AŞIRI ÜNLÜLERLE KISA GÖRÜŞMELER

YouTube’da 154 bin abonesi olan Kutsal Motor’da yayımlanan ve milyonlara ulaşan izlenme rakamına ulaşan ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ çok eğlenceli. Sunucu Zeynep Ocak; Kerem Bürsin, Tülin Özen, Şevval Sam, Melisa Sözen gibi birçok ünlüyü ağırlıyor, ünlülerin ilginç itirafları ortaya çıkıyor.

4. Tiplemeleriyle güldürüyor

ASLI İNANDIK

5. Gündemi yorumluyorlar

MÜCBİR SEBEPLER