Bakalım en çok nelere tıkladık?
Bu sene birbirimize değil, daha çok ekranlara baktık! Biz de Hürriyet Hafta Sonu Ekleri olarak bu bir yıl içinde pek çok kez dijital dünyadaki en iyi uygulamaları, programları, kanalları listeledik. Şimdi de onlardan yola çıkarak bir yıl sonu seçkisiyle, 2020’nin en iyileriyle karşınızdayız. Her ilgi alanına uyacak bir listemiz var.
KENDİNE DİKKAT EDENLERE
Sağlıklı yaşam uygulamaları (25.01.2020)
JÜRİ
Dilara Koçak - Diyetisyen
Dr. Ender Saraç - Beslenme ve diyet uzmanı
Erdal Kaplanseren - Teknoloji yazarı
Mehmet Ali Bakır - Kişisel spor antrenörü
Metin Uyar - Milliyet sağlık yazarı
Pınar Mumcu - Koşucu, Rundamental kurucularından
Şah Yaycı - Influencer
1. Aldığınız kaloriyi hesaplıyor
MYFITNESSPAL
Yediklerinizi, kilonuzu ve yaptığınız egzersizleri kaydederek hedefinize ulaşmanız için size yol gösteriyor. Uygulamanın kalori hesaplama bölümünde Türk mutfağından yemeklere de yer verilmiş. (Android, iOS)
2. Tatlı tatlı uyandırıyor
SLEEPY CYCLE ALARMLI SAAT
Ender Saraç’a göre, 2020 gündemine oturan konulardan biri de kaliteli uyku… Bu uygulama, uykunuzla ilgili istatistik ve analizler sunuyor; alarmı da rahat uyanmanız için hafif uyku periyodunuzda çalıyor. (iOS)
3.Kendi ağırlığınızla çalışın
NIKE TRAINING CLUB (Android, iOS)
4. İster gün içinde, ister uyku öncesi
MEDİTASYON
Türkçe dil seçeneği de sunan bu meditasyon uygulamasında her ihtiyaca uygun program mevcut. Uyku öncesi, güne başlarken, gün içinde, stresli bir toplantıya hazırlanırken yardımını alabilirsiniz. (Android, iOS)
5.Harekete teşvik ediyor
APPLE HEALTH
(iOS)
OYUNSUZ YAPAMAYANLARA
En iyi dijital oyunlar (17.10.2020)
JÜRİ
Ayça Zaman - Oyun ve teknoloji danışmanı
Erdal Kaplanseren - Teknoloji yazarı
Koray Durkal - Hürriyet spor yazarı
Merthan Yalçın - Multiplayer Medya Platformları kurucusu
Selim Öztürk - Hürriyet.com.tr teknoloji yazarı
Volkan Biçer - AdColony Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika Gn. Md.
1. Uçuşa hazır mısınız?
MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR
2. Gerilim sevenlere
AMONG US
Uzaydasınız ve amacınız ekibin içindeki haini bulmak... Çevrimiçi bir sosyal çıkarım oyunu olan Among Us, en az dört, en fazla 10 kişiyle oynanıyor. Android emülatörleriyle (platform dönüştürücü) ücretsiz erişilebiliyor.
3. Distopik bir gelecek
MOSAIC
Oyun, distopik bir gelecekte geçiyor. Sıradan bir hayat süren ana karakter, bir anda kendini ilginç bir bilmecenin içinde buluyor. Mosaic, insanların yalnızlığına, çevresel felaketlere, sistemin adaletsizliğine dikkat çekiyor.
4. ’Star Wars’ efsanesi
STAR WARS: SQUADRONES
X-Wing Alliance’dan neredeyse 20 sene sonra çıkan SW: Squadrons, ‘Star Wars’ evreniyle ikonik hale gelmiş Tie Fighter veya X Wing isimli mekiklerle it dalaşı yaptığımız çevrimiçi bir oyun.
5. Futbol tutkunlarına
FIFA 21
OYNAMAYI DEĞİL İZLEMEYİ SEVENLERE
İzlemesi en zevkli oyun yayıncıları (21.11.2020)
JÜRİ
Ayça Zaman -Oyun ve teknoloji danışmanı
Burçin Yılmaz - CD Media Nintendo
Ezgi Ergin - Hi Games oyun tasarımcısı
Koray Durkal - Hürriyet spor yazarı
Murat Kahraman - Game Factory kurucusu
Selim Öztürk - Hurriyet.com.tr teknoloji yazarı
1. İnceleme uzmanı
ENİS KİRAZOĞLU – YOUTUBE
Her türlü video oyunuyla ilgili samimi ve detaylı videolar çekiyor. Ezgi Ergin, kanal hakkında “Hediye edeceğim oyunlar için mutlaka bir incelemesi var mı diye kontrol eder, varsa sonuna kadar izlerim” diyor.
2. Ekrana bağlıyor
TUNA AKŞEN (PİNTİPANDA) – YOUTUBE
Oyun tutkusunu işe dönüştüren Tuna Akşen, 2011’den beri bu alanda en çok izlenen yayıncılardan biri. Twitch yayınlarının yanı sıra YouTube’da da 1 milyon takipçiye sahip.
3. Hikâyelerin efendisi!
METE ÖZBEY (EASTGAMERS TV) – TWİTCH
4. Pubg ondan sorulur
CEM KARAKOÇ (MİTHRAİN) – TWİTCH
PubG
Hem Twitch hem YouTube’da 1 milyondan fazla takipçisi var. Koray Durkal: “Hem oyunun en iyilerinden olabilmek hem de izleyicisine iyi vakit geçirtebilmek çok sık rastlanan yayıncı özellikleri değil.”
5. Yeni oyunlar kanalı
SİNAN AKKOL (DİSKET KUTUSU) – YOUTUBE
YILDIZLARI MERAK EDENLERE
Gökyüzünü tanımak için uygulamalar (01.08.2020)
JÜRİ
Cenk Tarhan - CHIP Online Yayın Yönetmeni
Erdal Kaplanseren - Teknoloji yazarı
Dr. F. Korhan Yelkenci - Astronom
Selim Öztürk - Hurriyet.com.tr teknoloji yazarı
Sinan Kunter -Seyahat programcısı
Zehra Öney - Teknolojide Kadın Derneği Başkanı
1. Derin uzayda gezinin
SKYGUIDE
Konum bilginizi kullanarak gezegenleri, meteor yağmurlarını, takımyıldızlarını, yıldızları, galaksileri kolaylıkla bulabilmenizi sağlıyor. Üstelik gerçek derin uzay görüntüleri de var, arttırılmış gerçeklik özelliği de...
2. Takımyıldızlarını öğrenin
SKYVIEW
3. Çok basit
STAR WALK2
4. Üç boyutlu Güneş Sistemi
STELLARIUM MOBILE SKY MAP
Amatör astronomların favorisi. 600 binden fazla yıldızdan oluşan yakınlaştırılabilir bir katalog sunuyor. Uygulamayla Güneş Sistemi’nin üç boyutlu haritasını inceleyebilirsiniz.
5. Renk renk gökyüzü
NIGHT SKY
İncelemek istediğiniz uydu ve uzay istasyonlarını grafik illüstrasyonlarla görselleştiriyor. Aydınlatma filtresiyle kızılötesi, ultraviyole gibi dalga formlarını görülebilir kılıyor.
YERİNDE DURAMAYANLARA
YouTube’daki en iyi egzersiz kanalları (12.09.2020)
JÜRİ
Burcu Esmersoy - Sunucu
Ertan Balaban -Dövüş sporcusu
İpek Onaran - Triatlet
Merve Toy - Spor yazarı
Seçil Zor - Bisikletçi
Seza Bali Telleyan - Pilates eğitmeni
1. Her seviyeye uygun
MAĞARA ADAMI
2. Beslenme programlarına göz atın
FİT KAFALAR
Videolar kısa kısa ve tempolu egzersiz programlarını içeriyor. Bazı video içeriklerinde beslenme programları da veriliyor. İpek Onaran’ın önerisi.
3. Kısa kısa ve pratik
HER YERDE PİLATES
4. Çocuklarla beraber yapabilirsiniz
EBRU KARADUMAN
Kanalda ‘jimnastik’, ‘pilates’, ‘evde egzersiz’ gibi farklı başlıklarda egzersizler mevcut. Çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz bölümler de bulabilirsiniz. Ertan Balaban’ın önerisi.
5. Kendi hikâyesini anlatıyor
LOVE SWEAT FITNESS
Fitness eğitmeni Katie Dunlop, 45 kilo verdikten sonra açtığı kanalda hem hikâyesini anlatıyor hem de izleyicilerine kilo verme konusunda yardımcı oluyor. Burcu Esmersoy’un önerisi.
MUTFAKTAN KEYİF ALANLARA
En lezzetli YouTube kanalları (01.05.2020)
JÜRİ
Ahmet Faik Karanis - Blogger @yiyelimguzelleselim
Ebru Erke -Hürriyet gastronomi yazarı
Hülya Ekşigil - Yazar
Mehmet Yaşin - Gazeteci
Müge Akgün - Hürriyet yeme-içme yazarı
1. Pratik tarifler veriyor
ARDA’NIN MUTFAĞI
Arda Türkmen kanalında pratik, kolay ve lezzetli yemekler hazırlıyor. İsteyenler, Arda Türkmen’in YouTube kanalından kolay reçeteler kadar ‘hazırlanması zor sanılan’ yemeklerin püf noktalarını da öğrenebilir.
2. Yerel malzemeler, harika yemekler
ŞEMSA DENİZSEL
3. Ünlü isimler konuk oluyor
REFİKA’NIN MUTFAĞI
Refika Birgül, ünlü isimleri konuk ettiği kanalında çeşit çeşit tarif veriyor. Mehmet Yaşin “Lezzetli yemekleri havalı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Refika’nın lezzetleri kadar sunumları da güzel” diyor.
4. Fit kalmak isteyenlere
DİLARA KOÇAK
5. Tatlı sevenler bayılacak
BENGİ KURTCEBE
Kanalda her damak tadına uygun yemekleri bulabilirsiniz. Ancak Bengi Kurtcebe’nin tarifleri özellikle tatlı sevenleri cezbedecek. Ahmet Faik Karanis “Pasta ve tatlı konusunda bir dünya markası” diyor.
SIHHATİNE ÖNEM VERENLERE
YouTube’un en iyi sağlık kanalları (05.12.2020)
JÜRİ
Dr. Ayça Kaya -İç hastalıkları ve metabolizma uzmanı
Cihat Olcay Dinçel - Demirören Medya Sağlık Grup Direktörü
Doç Dr. Halit Yerebakan - Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Melih Us - Kalp-damar cerrahisi uzmanı
Ecz. Dr. Metin Uyar - Milliyet yazarı
Prof. Dr. Murat Aksoy
1. Kontrol sizin elinizde
DR. ÖZ VE EKİBİ, (111 BİN TAKİPÇİ)
2. Bağışıklık güçlendirir!
OSMAN MÜFTÜOĞLU (53.3 BİN TAKİPÇİ)
Hürriyet Başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kanalında sağlıklı yaşam için beslenme, egzersiz, stres ve uyku konularında tavsiyeler veriyor, COVID-19’la ilgili güncel bilgileri paylaşıyor.
3. Düşük kalorili tarifler
DİLARA KOÇAK (109 BİN TAKİPÇİ)
Beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koçak sağlıklı beslenme önerileri, düşük kalorili tarifler ve fit kalma tüyolarıyla YouTube’da... Koçak, takipçilerinden gelen soruları da yanıtlıyor.
4. Psikolojiye dair...
DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU(250 BİN TAKİPÇİ)
Psikoloji hakkında merak edilenleri anlatan kanal için Dr. Ayça Kaya, “Psikiyatriyi sadece klinik terapilerinde değil, kitaplarında da kullanarak bazı ruhsal problemlerin nedenlerini açıkça gösteriyor” diyor.
5. Güncel COVID-19 bilgileri
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI (52.4 BİN TAKİPÇİ)
GÜLÜP EĞLENMEK İSTEYENLERE
YouTube’daki eğlence kanalları (19.12.2020)
1. Abone sayısı 1.6 milyon
KONUŞANLAR
1.6 milyon abonesi olan ‘Konuşanlar’ın konsepti seyirciyle diyalog üzerine kurulu. Programın yaratıcısı Hasan Can Kaya’nın en favori sorusu: “Bize bir fantezinizi ya da ‘batırma’ hikâyenizi anlatır mısınız?” Üstelik cevaplara kendisi de gülmekten kırılıyor.
2. Eşler arasında taraf tutmuyor
MESUT SÜRE İLE İLİŞKİ TESTİ
Aslen radyocu olan Mesut Süre’nin 251 bin abonesi var. ‘Rabarba Talk’ başlığı altında arkadaşlarıyla ‘geyik’ çeviriyor. En sevilen formatlarından biriyse ‘Mesut Süre ile İlişki Testi’. Ünlü-ünsüz çiftleri konuk eden Süre, pek çok şeyi açık açık soruyor.
3. Meşhur olmayı tiye alıyor
AŞIRI ÜNLÜLERLE KISA GÖRÜŞMELER
YouTube’da 154 bin abonesi olan Kutsal Motor’da yayımlanan ve milyonlara ulaşan izlenme rakamına ulaşan ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ çok eğlenceli. Sunucu Zeynep Ocak; Kerem Bürsin, Tülin Özen, Şevval Sam, Melisa Sözen gibi birçok ünlüyü ağırlıyor, ünlülerin ilginç itirafları ortaya çıkıyor.
4. Tiplemeleriyle güldürüyor
ASLI İNANDIK
5. Gündemi yorumluyorlar
MÜCBİR SEBEPLER
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