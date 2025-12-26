Bahçeli ve sahneli kaçış rotası

Haberin Devamı

Son dönemin popüler duraklarından Terminal Kadıköy’ün yeni bir sürprizi daha var: Komünite. Yeşillikler içindeki patikadan mekânın giriş kapısına doğru ilerlerken önce sizi etrafa serpiştirilmiş masalar ve sohbete dalmış insanlar karşılıyor. Bazılarıyla göz göze geliyor ve ister istemez tebessüm ediyorsunuz. Metrobüs kalabalığının içinden geçerek hedefinize ulaşmış olsanız da o geniş bahçeyi görünce bir Ege kasabasında olduğunuz yanılgısına düşebiliyorsunuz.

Açık mutfak güven veriyor

İçeriye adım atar atmaz daha da ferah bir alanla karşılaşıyorsunuz. Yüksek tavanlı mekânda solda geniş bir açık mutfak var. Çoğunluğu kadınlardan oluşan grubumuz için hemen ortaya Ferzan Özpetek filmlerine yakışır uzun bir yemek masası kuruluyor. Önce aşçıları yemek yaparken izlemenin nasıl güven verdiği konusunda bir muhabbete dalıyor, ardından da menüden siparişlerimizi veriyoruz. İlk başta ‘Böyle bir mekân için daha zengin bir menü olabilirdi’ diye düşünüyoruz. Çünkü atıştırmalık ağırlıklı seçeneklerin ne kadar lezzetli olabileceğini tahmin edemiyoruz. Örneğin fiyatı sadece 200 lira olan, incecik dilimlenmiş, kendi yaptıkları çıtır patates cipsi hepimizi şaşırtıyor. Tavuk kroket (350 lira) hiç de kroket gibi değil, bambaşka bir olay. Organik tavuk, otlu-ekşi jalapenolu krema sosuyla geliyor. Bukle makarna, sarımsaklı ekmek kırıntısı ve cheddar soslu mac&cheese 400 lira; pesto, parmesan ve domates sosuyla gelen köfte toplarıysa 500 lira. Dana kol burger köftesi ve dijon hardal sosuyla hazırlanan cheeseburger (550 lira) de denenebilir.

Komünite, çalışma, kültür-sanat ve yeme-içme deneyimlerini bir araya getiren çokyönlü bir yaşam alanı. 1.200 metrekarelik alanı, iç oturum bölümleri, sahnesi, terası ve bahçesiyle yaklaşık 300 kişiyi ağırlayabiliyorlar. Mekânın içmimarisinin iyi hissettiren bir tarzı var, nereye oturacağınıza hemen karar veremiyorsunuz. Etrafa bolca yeşil bitki konmuş. İsterseniz bilgisayarınızı alıp terasta veya iç mekânda rahat rahat tüm gün çalışabilirsiniz. Akşamları da iş çıkışı sohbetleri, doğum günü partileri veya DJ müziği eşliğinde dans etmek için Komünite’ye uğrayabilirsiniz.

Mekânın bir diğer artısından da bahsetmesek olmaz: Tuvaletleri. Popüler duraklarda temiz bir seçenek bulabilmek bile zorken Komünite bu konuda çıtayı yükseltmiş. Standart tuvaletler renkli ışıklar ve aynalarla küçük birer disko gibi tasarlanmış. Ama asıl geniş engelli tuvaleti her mekânın bünyesine katması gereken bir kapsayıcılık örneği.

Hareket hiç bitmiyor

Mekânın etkinlik takvimi oldukça hareketli. Okuma tiyatrosu ‘Ehlikeyf’ 8 Ocak saat 21.30’da, Türk rock müziğinin özgün yorumcusu Ari Barokas 16 Ocak saat 21.30’da Komünite’ye konuk olacak. Ay boyunca DJ performansları, topluluk buluşmaları, atölyeler, film ve tasarım odaklı etkinlikler de düzenleniyor. Aylık programı komunite.social internet sitesinden ve @komunitesocial hesabından takip edebilirsiniz.