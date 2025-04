Baharın tadı festivallerde çıkar

Haberin Devamı

Sevdiğiniz bir sanatçının, grubun veya DJ’in canlı performansını gökyüzünden size göz kırpan güneşin altında dinlemek... Baharı festivallerde kutlamak istiyorsanız farklı temalarda düzenlenenleri ajandanıza mutlaka kaydedin. Misal, benim en sevdiğim, artık bir klasik haline gelen Rooftop Festival ve Cocktail Festival’ın programlarını açıkladı. Giyin rahat spor ayakkabılarınızı, güzel havayı eğlenerek, iyi müzik dinleyip yeni lezzetlerin tadına bakarak selamlayın.

80’LER VE 90’LAR...

Kreas Pop Rock Müzik Festivali

27 Nisan’da Beylikdüzü Mask Beach’te. Kreas Sanat Akademisi’nin öğretmenleri ve öğrencileri, 80’ler ve 90’lar temalı performanslarıyla sahnede olacak. Performanslara DJ Gökhan Gülbaş, namı diğer Drama Nico eşlik edecek. Bilet fiyatı 450 lira.

RİTÜELLER VE EĞLENCE BİR ARADA

Suzan Kardeş’in Hıdırellez Festivali





5 Mayıs saat 18.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da başlayacak etkinlikte Hıdırellez ritüelleri yerine getirilecek. 21.00’de Suzan Kardeş sahneye çıkacak, konser sonrası DJ performansı da var.

Bilet fiyatı 1.210 lira.

UNUTULMAZ PERFORMANSLAR...

Sónar Istanbul





9-10 Mayıs’ta Zorlu PSM’de 9’uncu kez düzenlenecek. Barselona’dan çıkıp dünyanın farklı şehirlerine yayılan bu prestijli festival, elektronik müzik seveneri bir araya getiriyor. Bu yıl The Chemical Brothers enerjik ve unutulmaz bir DJ setle sahnede olacak. Richie Hawtin ise canlı performansı ‘DEX EFX X0X’i İstanbul’a taşıyacak. Festival kapalı alanda ama dışarıda, merdivenlerin olduğu bölümde de DJ performansları oluyor. Kombine bilet 3.500 lira.

50’DEN FAZLA YİYECEK STANDI

FoodieFest





Bu yıl 3’üncüsü gerçekleşecek etkinlik 10 Mayıs’ta LifePark’ta... 13.00’te kapı açılışıyla başlayacak festival için alana 50’den fazla sokak lezzeti standı kurulacak. Lezzete müzik eklenecek, gün boyu sahneye farklı isimler çıkacak. 14.00’te Batuhan Kordel, 16.00’da Mela Bedel, 18.00’de Mavi&Gri, 20.00’de Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars ve 22.00’de Selin konserleri izlenebilir. Giriş bileti

432 ve 756 (iki sokak lezzeti dahil) lira.

PANAYIR OYUNLARINA KATILIN

İstanbul’da Bahar

10 Mayıs’ta KüçükÇftlik Park’ta baharın gelişi kutlanacak. Festivalde Levent Yüksel, Yeni Türkü, Turkish Kebap ve Ahırkapı Roman Orkestrası sahnede olacak. 14.00’te kapı açılışıyla başlayacak etkinlik gün boyu süren etkinlikler ve panayır oyunlarıyla devam edecek. Aynı zamanda festival alanına yeme-içme stantları da kurulacak. Genel giriş 675 lira, VIP 1.100 lira.

DOĞA AKTİVİTELERİ DE VAR

Nefis Gençlik Festivali

Çekmeköy’deki Nefes Orman’da 17 Mayıs’ta düzenlenecek. 12.00’de kapılar açılacak, festivalde Motive, Mavi Gri ve M Lisa sahneye çıkacak. Konserlere doğa aktiviteleri, grup oyunları ve atölyeler eşlik edecek. Festivale genel giriş 500, sahne önü 800 lira.

TEK BİLET, ÇOK MEKÂN

Rooftop Festival Istanbul Summer Edition





24 Mayıs’ta gerçekleşecek. Tek biletle Swissôtel The Bosphorus 16 Roof, Klein Garten, Komün gibi şehrin popüler teraslarında gerçekleşecek DJ performanslarını izleyeceğiz. Ali Efe Dinç, Egeme, Emre Şenol, This is Inanc, Orkun Bozdemir, Marc Gonen farklı mekânlarda setin başında olacak isimlerden. Bilet fiyatı 1.000 lira.

SOKAK LEZZETLERİ SUNULACAK

Picnic&Gathering





31 Mayıs’ta Swissôtel The Bosphorus’un bahçesinde ‘Magical Forest’ (Büyülü Orman) konseptinde yapılacak etkinlikte konserler olacak, sokak lezzetleri için stantlar kurulacak. Yazı dans ederek selamlamak isteyenlere erken dönem bilet fiyatı 1.000 lira.

KONSERLER, ATÖLYELER...

Cocktail Festival





2017’den beri gerçekleşen etkinlik artık bir İstanbul klasiği haline geldi. Bu yıl LifePark’ta

yapılacak. İki gün sürecek festivalde ünlü kokteyl barları özel sunumlar hazırlayacak, miksolojistler katılımcılara kokteyl atölyeleri düzenleyecek. Aynı zamanda sokak lezzetleri ve giysi stantları kurulacak. 31 Mayıs’ta Pinhâni, Yüksek Sadakat, Emir Yargın ve Aydeed; 1 Haziran’da Adamlar, Son Feci Bisiklet, M Lisa ve Kalabalıklar sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 650 lira.

AH GECELER

◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Ebru Yaşar bu gece 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

◊ Bengü Beker bu gece 23.00’te Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

◊ Aybüke Albere bu gece 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ DJ Serhan Sokulgan yarın 22.00’de Komşu Meyhane’de. Bu sefer şarkıları kendi söyleyecek. (0535) 775 51 25

◊ Begüm Obiz yarın 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Yağmur Hızal yarın 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Sakiler 22 Nisan Salı 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Berkay 23 Nisan Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Selami Şahin bu gece 22.00’de Nossa Costa’da. (0212) 560 17 17

7/24 YETMEZ

◊ Ataköy’deki Akira Back’te 24 Nisan’dan itibaren her perşembe ‘Ladies Night’ geceleri düzenlenecek. Etkinliğe ve o akşama özel kokteyl menüsü hazırlanacak, DJ performansıysa geceyi hareketlendirecek. Aynı zamanda yüzde 15 indirim uygulanacak. Bilgi ve rezervasyon: @akirabackistanbul

◊ Çeşme’den, Bodrum’dan yavaş yavaş sezon açılış havadisleri gelmeye başladı. Alaçatı’daki Cabbar Port 30 Mayıs’ta sezona başlayacağını duyurdu. Burası bir kebapçı ama saatler ilerledikçe hareketleniyor ve bir gece kulübüne dönüşüyor. Sahibi Serkan Koca her yıl bir sürpriz yapıyor müdavimlerine, bu yılki yenilikleri heyecanla bekliyorum.

◊ Maslak 1453’ün içindeki Acolar Ocakbaşı’nda her pazar ‘Arabeskebap’ geceleri düzenleniyor. Fonda arabesk şarkılar çalıyor, mangalın üstündeki yemekler piştikçe masanıza geliyor.