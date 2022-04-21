Baharı danslarla karşılayın

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KONSERLER

-Ukraynalı DJ ve prodüktör 8Kays 23 Nisan Cumartesi 20.00’de Klein Phönix’te… Biletler 120-420 lira.

-Monika Kruse, 24 Nisan Pazar 18.00’de Klein Phönix’te dinleyicileri dansa davet edecek. Ferhat Albayrak ve Evrim De Evrim’in de çalacağı gecenin biletleri 150-300 lira.

-Hedonutopia ve The Away Days, 24 Nisan 21.00’de Hangout Performance Hall İzmir’de konser verecek. Bilet fiyatı, tek 100, çift kişi 160 lira.

-İstanbul Opera Topluluğu, 25 Nisan akşamı All Saints Moda Kilisesi’nde barok dönemden eserler seslendirecek. Saat 21.00’deki konserin biletleri 100-150 lira.

-Borusan Quartet, 26 Nisan 20.30’da CSO Ada Ankara Mavi Salon’da Serhan Bali ile açıklamalı bir konser verecek. Schubert ve Piazzolla gibi ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konserin biletleri 40-60 lira.

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-Danimarkalı indie rock grubu Efterklang, 27 Nisan Çarşamba 21.00’de %100 Studio’da İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Biletler 55-247 lira.

-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 28 Nisan Perşembe 20.00’de Kerem Hasan’ın şefliği, Alman çellist Daniel Müller-Schott’un solistliğinde ‘Baharı Danslarla Karşılamak’ adında bir konser verecek. Rachmaninov, Lalo ve Kodaly’nin eserlerinin seslendirileceği konser Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde… Biletler 40-300 lira.

-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 29 Nisan 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda Carlo Rizzari şefliğinde, arp sanatçısı Maria Krusheyskaya’nın solistliğinde konser verecek. Biletler 55-143 lira.

-Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 29 Nisan Cuma 20.00’de Naci Özgüç’ün şefliği ve piyanist Özgür Aydın’ın solistliğinde Beethoven ve Edward Elgar’ın eserlerini seslendirecek. Biletler 60-95 lira.

-Jakuzi grubu, 29 Nisan Cuma 22.30’da Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Biletler 180 lira.

DANS

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Dans dünyasının önemli koreograflarından Ohad Naharin’in Batsheva Dance Company ve Ensemble topluluğu için ürettiği ‘Decadance #21’ adlı eseri ilk defa Türkiye’de! 28-29 Nisan tarihlerinde saat 21.00’deki temsilin biletleri 55-143 lira.

SERGİ

-MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, üniversitenin 140’ıncı kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Osman Hamdi Bey’in eserleri, diplomaları, beratları ve resim yaparken kullandığı malzemelerinden oluşan özel bir koleksiyonu sergiliyor. Kalıcı sergi MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde her zaman görülebilecek.

-İzmir’deki Ayzeradant Sanat Galerisi ‘Halikarnas, Sular, Topraklar ve Yollar’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın veya tanınan adıyla Halikarnas Balıkçısı’nın metinlerini sanatla ilişkilendirerek deniz, nehir ve göllerimizin hızla kirlendiğine dikkat çekmeyi amaçlayan sergi 16 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilir.

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-Can Aytekin ‘Bugünkü Program’ adındaki sergisinde Yeşilçam’dan, afişlerden, lobi fotoğraflarından ve sinema fenerlerinden ilham alıyor. Mekâna özgü yerleştirme olarak kurgulanan sergi, sokak ve fuaye betimlemesiyle galeriyi yaşayan bir ortama dönüştürüyor. 21 Mayıs’a kadar Versus Art Project’te görülebilir.

ATÖLYE

-Fişekhane Uçurtma Festivali kapsamında bugün ve yarın uçurtma yapım, seramik boyama, tekstil boyama ve uçurtma dövme atölyeleri düzenliyor. Festivalin biletleri 165 lira.

-USLA, Uzakdoğu’nun eşsiz yemekleriyle kendini şımartmak isteyenlere ‘Uzak Doğu Mutfağı’ atölyesi düzenliyor. 29 Nisan Cuma 19.00’daki atölyede tatlı ekşi çorba, bonfile ve sebzeli noodle, körili tavuk, köri ezmesi ve Hindistan cevizi sütü yapımının incelikleri öğretilecek. Katılım 450 lira.

FESTİVAL

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-Kozmik Spirituall Festival, 2-5 Mayıs tarihleri arasında Antalya, Adrasan’da gerçekleştirilecek. Dört gün sürecek festivalde katılımcılar Neslihan Ünver ile nefes çalışmasını ve Cenk Güçbilmez ile sesle şifa etkinliğini deneyimleyebilecek. Hürriyet Pazar yazarı Umut Fırat ile ‘Şamanik Yolculuk’, Alper Akçay ile ‘Özgür Hareket’ atölyesi ve ‘Evrensel Barış Dansları’ da organizasyonun diğer etkinlikleri.

Festivalin son günündeyse isteyenler rehberli Likya yürüyüşü, yamaç paraşütü, ATV ve tekne gezisi etkinliklerine katılabilecek.

Detaylı bilgi için: kozmikfestival.com