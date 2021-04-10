Baharda bu ayakkabÄ±lar moda

CHUNKY LOAFER



â€˜BaÄŸcÄ±klÄ± ya da tokalÄ± olabilen bu kalÄ±n tabanlÄ±, tÄ±rtÄ±klÄ± ayakkabÄ±lar yani â€˜chunky loaferâ€™lar geÃ§en sonbaharda Pradaâ€™nÄ±n logolu modeliyle popÃ¼ler olmuÅŸtu. SonrasÄ±nda stil ikonlarÄ±nÄ±n kombinlerinde sÄ±klÄ±kla karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu klasik ayakkabÄ± modeli, 2021 ilkbahar sezonunda etki alanÄ±nÄ± geniÅŸleterek maskÃ¼len havasÄ±nÄ± farklÄ± tarzlarda yansÄ±tmaya devam ediyor. Bahar aylarÄ±nda Ã§iÃ§ekli elbise veya puantiye etek gibi feminen parÃ§alarla bir araya getirerek kontrast yaratabilirsiniz. â€˜Chunky loaferâ€™lar denim pantolon, gÃ¶mlek, blazer ceket Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼yle de gÃ¼ndelik hayatta rahat bir ÅŸÄ±klÄ±k sunuyor.



Stil ipucu: Bu sezon loafer modellerinde tasarÄ±m ne kadar kaba gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsa o kadar stil sahibi oluyorsunuz! SeÃ§iminizi kalÄ±n tabanlÄ± ve kalÄ±n burunlu olanlardan yana yapabilirsiniz.

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Toka detayÄ± ve kaba gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle sezonun popÃ¼ler loafer modelini bire bir yansÄ±tÄ±yor.

Zara, 359.95 lira





Uzun Ã§iÃ§ekli elbiselerle ya da â€˜mom jeanâ€™lerle (yÃ¼ksek belli, bol)Â tamamlayabilirsiniz.

HotiÃ§, 649 lira





BaÄŸcÄ±klÄ± olanlar da Ã§ok seviliyor. Bol paÃ§alÄ± pantolonlarla eÅŸleÅŸtirebilirsiniz.

Nine West, 259 lira

BALERÄ°N BABETLERÄ°

Zarif, zamansÄ±z, sade ve ÅŸÄ±k... Bahar gardÄ±roplarÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezlerinden olan babetler, bu sezon en klasik haliyle karÅŸÄ±mÄ±zda. DÃ¼z tabanlÄ±, Ã¶nden kurdeleli tasarlanan modeller, balerin ayakkabÄ±larÄ±nÄ± anÄ±msatÄ±yor. Pembe, sarÄ± ve mavinin pastel tonlarÄ±nÄ± ya da bej , siyah gibi klasik renkleri tercih edebilirsiniz. Ä°ÅŸte de siyah tayt ve siyah geniÅŸ blazer ceketlerle kullanabilirsiniz.

Stil ipucu: Balerin stilini bir Ã¼st seviyeye taÅŸÄ±mak iÃ§in â€˜balerin pointâ€™lerinden ilhamla tasarlanmÄ±ÅŸ kÃ¼t burunlu modelleri tercih edebilirsiniz.

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Rengi ve tasarÄ±mÄ±yla balerin pointâ€™lere Ã§ok benzeyen bu model, Ã§iÃ§ekli elbiselerle Ã§ok yakÄ±ÅŸacak.

LÃ¼tvelizade, 199.90 lira



Rengi ve kÃ¼t burunlu tasarÄ±mÄ±yla zamansÄ±z ve dikkat Ã§ekici bir model...

Mango, 299.99 lira







Denim ya da ekru tonlardaki parÃ§alarla eÅŸleÅŸtirmek iÃ§in ideal.

Divarese, 899 lira

ARKASI AÃ‡IK AYAKKABILAR

Takunyalar, slipperâ€™lar, Ã¶nden bot arkadan terlik olarak gÃ¶rÃ¼nen topuklu modeller... Bu ilkbahar topuÄŸu aÃ§Ä±kta bÄ±rakan ayakkabÄ± modelleri Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. â€˜Mom modelâ€™ denim pantolonlarla Ã§ok yakÄ±ÅŸan bu ayakkabÄ±larÄ± yaz aylarÄ±nda ÅŸort ve elbiseyle de kullanabilirsiniz.

Stil ipucu: Bu modellerin bu sezon en popÃ¼leri, hem takunyayÄ± hem de Crocs markasÄ±nÄ±n terliklerini anÄ±msatanlar... Yani bir nevi kaba takunyalar!



Hem Crocs modellerini hem de takunyalarÄ± anÄ±msatÄ±yor. Kaba gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yse sezonun trendlerini yansÄ±tÄ±yor.

Elle Shoes, 149 lira



ZÄ±mba ve kemer detaylarÄ±yla Ã§ok ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼neceksiniz.

Loie Ä°stanbul, 545 lira





ArkasÄ± aÃ§Ä±k bir kovboy botunu andÄ±ran, Ã§ok havalÄ± bir model.

Oxxo, 169.95 lira



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