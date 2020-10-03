Baharatlı ve çıtır çıtır

1) YERLİSİ SAYILIR!

Ranchero

İstanbul’un en eski Meksika restoranlarından… Ülkemizde dört şubesi var: Nişantaşı, Suadiye, Ataşehir ve Ankara Maidan AVM… İstanbul Meksika Muavin Konsolosu Julio Cesar Escobedo Flores “Ranchero, Meksika’nın en geleneksel yemeklerini sunuyor. Enchiladas, flautos ve taco’larını tavsiye ediyorum” diyor. Nişantaşı şubesi: (0212) 219 85 50

2) TARLADAN MUTFAĞA

Los Altos Gourmet Mexicano, İstanbul

Beyoğlu, Tomtom Sokak’ta. Manzarası da taco’ları da şahane. Ürünler İzmir, Seferihisar’dan geliyor. Çikolata soslu Meksika klasiği Mole’yi deneyin. Şef İsmet Saz’ın favorisi. (0533) 439 15 40

3) LEZZETTE İDDİALI

Rustyfork, İstanbul

İstanbul, Etiler’deki mekân şehrin iddialı Meksika mutfaklarından biri. Nachos sevenleri çok mutlu edecek. Ebru Erke nachos dışında lezzet arayanlara fajitas ve chili con carne’yi tavsiye ediyor. (0212) 263 10 21

4) HIZLI KEŞİF

Tacofit, İstanbul

Fast food konseptli Tacofit’in Levent, Cihangir, Ataşehir, Bakırköy ve Kavacık’ta olmak üzere beş şubesi var. Chimichangas ve buritto’lar öne çıkıyor… Vejetaryenler için de seçenekler bol. (0850) 840 11 17

5) DOYURUCU VE EKONOMİK

Taco Department, İstanbul

Nişantaşı’ndaki mekân taco, burritto ve burgerleriyle ünlü. Paket servisinden de yararlanabilirsiniz; hızlı, doyurucu ve ekonomik. Gürhan Kara’nın favorisi balıklı taco… (0212) 809 21 42

6) KOKOREÇLİ TACO’LARI VAR

Dirty Hands, İstanbul

Etiler’deki Dirty Hands’in menüsünde taco çeşitleri, nachos ve dana yanak bao öne çıkıyor. Kokoreçli taco ise çok popüler. İş çıkışı saatlerinde kalabalıklaşıyor. Çağdaş Ertuna’nın önerisi. (0212) 352 22 82

7) TÜRK MUTFAĞI YORUMU

Taco Hut, Ankara

Ankara, Çankaya’daki restoran Meksika yemeklerini Türk damak tadına uygun tariflerle yorumluyor. Kajun baharatlı taco, fajita, burritto ve nachos menüsünün yıldızları… (0312) 438 04 00

8) ÜNLÜ ŞEFİN RESTORANI

The Steeve by İsmet Saz, İstanbul

Şef İsmet Saz’ın Levent’teki restoranı hem Meksika lezzetleri hem de İspanyolların meze geleneği tapas’lardan örnekler sunuyor. Şef Çiğdem Seferoğlu’nun önerisi… (0212) 353 53 11

9) EVE DE GELİYOR

Tacoroll, İstanbul

Caddebostan’daki mekân Anadolu Yakası’nda yaşayan taco severlerin uğrak yeri… Mantarlı, kıymalı, karidesli, somonlu ve vejetaryen seçeneklerden birkaçı. Eve servis de yapıyorlar. (0533) 477 24 89

10) FARKLI LEZZETLER

Zemin, İzmir

Meksika’nın sokak yemeği kültürünü İzmir, Karşıyaka’ya taşıyan Zemin’de farklı lezzetler var. Anasonlu kuzu ciğeri, hindi gravy ve kokoreçli taco

en popülerleri... (0232) 422 42 26

BİR ÖNERİ

İSTANBUL KLASİĞİ

Bu hafta sizi Tarihi Yarımada’da küçük bir tura davet ediyoruz... Mısır Çarşısı’nın hemen girişinde; mavi çinili duvarları, kubbeli tavanı, kristal avizeleri ve beyaz masa örtüleriyle 100 yıllık geleneği yaşatan İstanbul klasiği Pandeli keyifli bir öğle yemeği için doğru adres. Dört incili bu restoranın menüsünde kurucusu Pandeli Çobanoğlu döneminde sunulan klasik yemekler de var.

Rüstempaşa Mah. Mısır Çarşısı. No: 1.

Fatih, İstanbul