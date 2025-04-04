Bahar yağmuru altında...

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Romantik komedi filmlerinde yağmura yakalanmak sevimli görünebilir ama gerçek hayatta pek öyle olmuyor. Islak kıyafetlerin teninize yapışması yetmezmiş gibi gün boyu ıslanmış saçlarla ve bozulmuş bir makyajla dolaşmak hiç keyifli değil. Yanlış ayakkabı seçimiyle sırılsıklam olan ayaklar da cabası... Birkaç hafta önceki yazımda da bahsetmiştim, sezonun canlı ve metalik dokulu yağmurluklarıyla stil sahibi olmak artık çok kolay. Üstelik bu parçalar şık kombinlerle de harika bir uyum yakalıyor, bunu bir kez daha vurgulamak isterim. Özellikle Rains ve Bruno Society gibi markaların yağmurluklarına göz atabilirsiniz. Daha lüks bir tercih içinse Barbour’un yağmurluk modelleri iyi bir alternatif olabilir.

Tabii herkes yağmurluklardan ve onları şık parçalarla eşleştirmekten hoşlanmayabilir, bunu anlıyorum. O yüzden bahar aylarına uygun farklı kombin önerilerim de var. İlk önerim; mini etek ya da şort, yağmur çizmeleri, trençkot ve şemsiyeyle oldukça stil sahibi bir görünüm yakalamak. Kıyafet seçimlerinizi nötr tonlarda tutup şemsiyenizi kırmızı, yeşil ya da pembe gibi canlı renklerden seçerek kombininize enerjik bir dokunuş katabilirsiniz. Böylece şemsiyeniz sadece işlevsel bir aksesuar değil, stil oyununuzun bir parçası haline gelir.

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Sofistike hava

Bir diğer seçenekse baştan aşağı denim bir kombinle uyumlu postal botlar ve sezonun trend parçalarından safari/kargo ceketleriyle spor-şık bir stil yaratmak. Bu görünümde yağmurdan korunmak için şemsiye yerine beyzbol şapkası tercih edebilirsiniz. Hatta ekstra koruma ve katmanlı bir dokunuş için kapüşonlu bir sweatshirt eklemek de iyi bir fikir olabilir.

Skinny pantolon veya taytı oversize (geniş kesim) bir sweatshirt’le tamamlayıp altına yağmur çizmeleri; üzerineyse su geçirmez, uzun bir ceket giyerek hem şık hem fonksiyonel bir görünüm yakalayabilirsiniz. Bu kombini balaklava tarzı iddialı bir bereyle tamamladığınızdaysa sadece yağmurdan korunmakla kalmaz, aynı zamanda son moda ve dikkat çekici bir stil de oluşturmuş olursunuz.

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Peki, tüm kış botlardan sıkıldık, bahar yağmurlarında illa bot mu giymeliyiz? Eğer yağmur hafifse, su geçirmez sneaker’lar da harika bir alternatif olabilir. Özellikle düz paça bir pantolon (aman dikkat, yağmurlu havada wide-leg ya da İspanyol paçalardan kaçının) ve şık bir trençkotla eşleştirerek zahmetsiz ama stil sahibi bir görünüm yaratabilirsiniz.

Son dokunuş olarak bir şemsiye eklediğinizde hem pratik hem de sofistike bir hava yakalarsınız.

Bir de benim gibi yağmurlu havalarda bile güneş gözlüklerinden vazgeçemeyenlerden olmasanız bile yanınıza bir tane mutlaka alın. Çünkü hem şapka ve şemsiyeyle birlikte havalı bir duruş yaratıyor

hem de bahar güneşinin aniden açma ihtimaline karşı hazırlıklı oluyorsunuz.

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Son olarak küçük bir stil tüyosu: Klasik bir yağmur kombini oluşturacaksanız, yağmur botu, yağmurluk ve şapka gibi parçalarla yola çıkıyorsanız; sıradan görünmemek için renkli veya desenli modeller tercih edebilirsiniz. Böylece kombinleriniz sade olsa bile renklerle fark yaratmış olursunuz. Yağmurlu havalarda su geçirmez kumaştan çanta modellerine yönelmek de iyi fikir.

HER TARZA UYGUN

Yağmurluklarda canlı renklere yönelin.

Yağmurlu günler için ideal.

Alo, 1.680 lira

Beyzbol şapkaları olmazsa olmaz.

Rains, 2.139 lira

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Bu botları hem denimler, hem eteklerle tamamlayın.

Tommy Hilfiger, 2.624 lira

Yağmur çizmesi ve trençkotla çok şık durur.

Mango, 1.199 lira

Gerçek modellerin yapay zekâ ikizleri

Belli ki yapay zekâ moda dünyasını tasarımdan pazarlamaya kadar kökten değiştirecek. H&M’in son reklam kampanyası da bu dönüşümün ne kadar hızlı ilerlediğini kanıtlıyor. H&M son kampanyasında

30 gerçek modelin dijital ikizlerini yapay zekâ aracılığıyla yaratarak sektörde daha önce görülmemiş bir adım attı. Marka yapay zekâyla üretilen bu görsellerin öncelikle sosyal medya gönderilerinde kullanılacağını ve her görselde YZ kullanımını belirten filigranlar olacağını açıkladı. Peki, herkesin aklına gelen o kritik soru: Gerçek modellerin dijital kopyalarını oluşturmak, onları işsiz bırakmayacak mı? H&M’in cevabı net: Modeller, dijital ikizlerinin kullanımı için adil bir şekilde ücretlendirilecek ve ödemeler, ajanslarıyla anlaşılan tarifeler üzerinden yapılacak. Ayrıca modeller dijital replikaları üzerindeki haklarını koruyacak ve bu görsellerin pazarlama gibi amaçlarla kullanımı konusunda tam kontrol sahibi olacaklar.