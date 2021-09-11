Bağışıklığa destek leziz seçenekler

SALATANIN RENKLİ HALİ

Emel Unutmaz Duman’dan ‘gökkuşağı kalkanı’ (6 kişilik)

NE LAZIM?

- 1 kg patates

- 3 adet havuç

- 1-2 adet kırmızı pancar

- 1 küçük kırmızı lahana

- 1/2 demet maydanoz

- 1/2 demet dereotu

- 2 adet taze soğan

- 1/2 çay bardağı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı zerdeçal

- 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

- Tuz

NASIL YAPARIM?

- Patates, pancar ve havuçları ayrı tencerelerde haşlayın. Kırmızı lahanayı mutfak robotunda çekin, üzerine tuz ve limon ekleyin. Yeşillikleri ince kıyın. Patates, havuç ve pancarı ayrı kaplara rendeleyin.

- Patateslere zeytinyağı, tuz ve toz zerdeçal ekleyip karıştırın. Pancara da taze zencefili rendeleyin.

- Patates püresini 4 parçaya bölün. Bir parçasına havuçları, diğerine pancarı, diğerine kırmızı lahanayı, kalan parçaya doğradığınız yeşillikleri ekleyin.

- Bir kâseyi kenarlarından sarkacak şekilde streç filmle sarın. Kaba sırayla havuçlu, lahanalı, otlu ve pancarlı karışımı koyun. Kalıptan sarkan streci üzerine kapatın. Buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra tabağa ters çevirip servis edin.

NEDEN TÜKETMELİ?

- Pancar yüksek antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruyucudur.

- Havuç A vitamininden zengindir. Ayrıca B, C, D, E vitaminleri ve antioksidanlardan olan beta karoten içerir.

- Patatesteki lif ve sindirilmeyen nişasta bağırsak sağlığını korur. C vitamini ve potasyumdan zengindir.

- Kırmızı lahana yüksek oranda C vitamini ve antioksidan barındırır. Vücuttaki iltihapla mücadele eder.

- Zerdeçal antioksidan, antiinflamatuar, bağışıklık sistemi güçlendirici, yağ azaltıcı etkilere sahiptir.

- Zencefil soğuk algınlığına iyi gelir ve balgam, öksürük problemlerini azaltmaya yardımcı olur.

DÜZENLİ TÜKETİLEBİLİR

Elif Nida Zafer’den bağışıklık kuvvetlendiren meyveli kefir (1 kişilik)

NE LAZIM?

- 200 ml (1 su bardağı) kefir

- 1 porsiyon mevsim meyvesi (muz, şeftali, elma)

- 4-5 badem

- 1 tatlı kaşığı bal

NASIL YAPARIM?

- Tüm malzemeyi blender’da çekin. Ağa öğünlerde tercih edilebilir.

NEDEN TÜKETMELİ?

- Probiyotikler faydalı bakterilerdir. Düzenli tüketiminde bağışıklığı kuvvetlendirir, vücudu hastalıklardan korur. Ayrıca mide-bağırsak sisteminin düzenli çalışmasını da sağlar.

- Kefiri posalı meyvelerle yediğinizde, kefirin içeriğindeki faydalı bakterilerin bağırsaklarımızdaki yaşam ve etkinliği artar, daha faydalı hale gelir.

- Her gün probiyotik almak özellikle çocukların gelişimi ve bağışıklığı için çok önemlidir.

KAŞIK KAŞIK VİTAMİN

Ömür Karamahmut’tan ‘vitamin deposu çorba’ (4 kişilik)

NE LAZIM?

- 1 adet haşlanmış tavuk göğsü

- 1/2 su bardağı haşlanmış nohut

- 1 yumurta sarısı

- 1 çay bardağı yoğurt

- 4 yemek kaşığı un

- Tavuk suyu

- 1/2 çay bardağı elma sirkesi

- 1 diş rendelenmiş sarımsak

NASIL YAPARIM?

- Un, yumurta sarısı ve yoğurdu çırpın. Üzerine tavuk suyunu ekleyip orta ateşte pişirin.

- Kaynamaya başlayınca tiftiklediğiniz tavuk göğsünü ve nohutları ekleyin. 5 dakika daha pişmeye bırakın.

- Ayrı bir kâsede sirke ve sarımsağı karıştırın. Dilediğiniz kadar pişen çorbanıza ekleyin.

NEDEN TÜKETMELİ?

- İçeriğindeki yumurta sarısında D vitamini vardır.

- Tavuk göğsü bağışıklığı destekleyen B, C, D vitamini, kalsiyum ve demir içerir. Tavuk suyu kaynatılırken salgılanan aminoasitler özellikle solunum sistemi ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının azalmasında rol oynar.

- Yoğurttaki probiyotik bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Nohut, lif ve protein içeriği yönünden zengindir.

- Elma sirkesindeki polifenoller solunum yolu hastalıklarında bağışıklığı destekleyen önemli antioksidanlardır.

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