Bağdat Caddesi sanatla buluştu

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Bağdat Caddesi’nin, aslında hatta tüm Anadolu Yakası’nın sanatla buluşma noktası olmayı hedefleyen Decollage Art Space, Suadiye’de açıldı. Yeni nesle sanatı sevdirmek, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir sanat ortamı yaratmak amacıyla hayata geçirilen merkez yedi kattan oluşuyor ve her katında farklı sanat dallarından projeler görmek mümkün.

Böyle bir sanat merkezinin Beyoğlu yerine bu defa Bağdat Caddesi’nde açılması en sevindirici haber. Bugüne kadar cadde boyunca ara sokaklara girdiğinizde birkaç galeri bulmamız mümkündü ama daha fazlasına ulaşmak için maalesef yaka değiştirmek gerekiyordu. Açıldığı haberini alır almaz Decollage Art Space’i kurucusu Viktoria Şahin’le gezdim. Şahin sanat tutkunu bir mimar, aynı zamanda da ressam.

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Uygun fiyatlı eserler

Sanat merkezinin giriş katında sizi, kahvenizi içip sanat eserleri arasında çalışabileceğiniz güzel bir kafe karşılıyor. Viktoria Şahin bu alanda uygun fiyatlara sanat eserleri satılması için uğraşıyor. İstiyor ki; bir kişi 500 lira vererek arkadaşına bir sanat eserini doğum günü hediyesi olarak götürebilsin...

Bir üst kata çıktığınızda sergi alanına giriyorsunuz. Burada 11 Mayıs’ta açılan ‘Le Voyage’ (Yolculuk) adlı karma sergi 30 Haziran’a kadar görülebilir. Merkezin genel sanat danışmanlığını Begüm Güney yapıyor. Yeni eserler ve sergiler de yolda...

Öğrenciler için...

Sergi alanının üstünde bir sanat kitaplığı var. Bu alanda kalabalık toplantılarınızı yapabilir, saatlerce çalışabilirsiniz. Victoria Şahin’in öncelikli amacı sanat tarihi öğrencilerinin kitaplara ücretsiz erişebilmesi. “Çok pahalı olan bu kitapları burada inceleyebilir, fotokopisini çekebilirler” diyor ve ekliyor: “Onlara kahve bile ikram ediyoruz, yeter ki gelsinler. Burada okusunlar, çalışsınlar, dinlensinler.” Kitaplık bu haliyle de zengin ama eklenecek çok daha fazla içerik varmış.

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Müziğin 50 tonu

Sanat merkezinin terası atölyelere ayrılmış... Hem açık hem kapalı alanı var. Victoria Şahin burada sadece sanatla ilgili değil, çikolata yapımı gibi farklı alanlarda atölyeler de düzenleneceğini söylüyor. Ayrıca tadım günleri de yapılacakmış. Herkese açık olan etkinliklerle amaçlanan, insanları merkeze çekip sanatla tanıştırmak.

Giriş katına tekrar indiğimizde bizi zemine doğru iki kat daha bekliyor. Bir kat heykel, seramik gibi plastik sanatlar eğitimi için ayrılmış büyük bir sınıf. Soyunma odalarından duşlarına kadar her detay düşünülmüş. Uzun eğitimlerin yanı sıra meraklısı için heykel ve seramik atölyeleri de bu katta düzenlenecek.

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Ve en alt kat... İşte burası benim bayıldığım, içeride aynaların da olduğu, ses yalıtımı yapılmış büyük bir sahne aslında. Şahin bu katta piyano resitalleri, yetişkinler için bale dersleri, dans kursları, yoga ve pilates atölyeleri düzenlemeyi hedefliyor. Kısacası bu alan sanatın müzikle buluştuğu noktada farklı yaştan birçok insanı ağırlayacak.

En alt katta piyano resitalleri yapılması planlanıyor.