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Ayrılık üzerine…

Güncelleme Tarihi:

#Albüm#Müzik#Tekli
Ayrılık üzerine…
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 16:02

Sertab Erener ‘Kendine Aşık’ta bir ilişkinin içinde kaybolmaktansa kendine dönebilme cesaretini, Mert Carim ve Gökhan Türkmen’se ‘Nevresimler’de ayrılık sonrası verilen sessiz mücadeleyi anlatıyor. Haftanın yeni çalışmaları arasında Deniz Tekin’in mini albümü de var.

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Öze dönme cesareti

Sertab Erener ve Emre Kula’nın müzikal birlikteliğinin yeni ürünü ‘Kendine Aşık’ duygusal bir iç hesaplaşma şarkısı. Sertab Erener’in gelecek yıl çıkacak yeni albümünden önce yayımlanan teklinin sözleri sanatçıya ait. Şarkının bestesini ve düzenlemesini yapan Emre Kula’nın kayıtlardaki tüm enstrümanların icrasında da imzası var.

Ayrılık üzerine…

‘Kendine Aşık’ (Tekli)
Sertab Erener
Kala Müzik

Klasikleri yorumladı

Deniz Tekin yeni mini albümü ‘Deniz Tekin Sings Bob Dylan’da Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan’ın artık birer klasiğe dönüşen dört şarkısını kendine özgü yorumuyla seslendiriyor. Abbey Road Stüdyoları’nda kaydedilen albüm müzisyenin üç yıl aradan sonra yayımladığı ilk çalışma.

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Ayrılık üzerine…

‘Deniz Tekin Sings Bob Dylan’ (Mini albüm)
Deniz Tekin
Universal Music Türkiye

Sessiz mücadele

Mert Carim ve Gökhan Türkmen’in yeni düeti ‘Nevresimler’ adını taşıyor. Sözü ve müziği Mert Carim'e ait olan şarkı, ayrılığın ardından insanın tek başına verdiği sessiz mücadeleyi konu alıyor. Carim şarkıyla ilgili “Bazen en kalabalık sofralarda bile insan kendini tek başına hissedebiliyor” diyor.

Ayrılık üzerine…

‘Nevresimler’ (Tekli)
Mert Carim, Gökhan Türkmen
GTR Müzik

Bir düet daha

Söz yazarı ve yorumcu Rıza Sarıtaş yeni şarkısını oyuncu Devrim Özkan’la söylüyor. ‘Nerdesin Ey Tanrım’ aşkın yarattığı karmaşık duygular, hayal kırıklıkları ve geçmişin bıraktığı izler üzerine… Özkan daha önce de Tarık Tırıl’la düet yapmıştı.

Ayrılık üzerine…

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‘Nerdesin Ey Tanrım’ (Tekli)
Rıza Sarıtaş, Devrim Özkan
Pasaj Müzik

Dile dolanıyor

“Öyle bakma, kurşun ol gel, vursan ölmem” diyor pop müzik ikilisi İkilem (Serhat Karan, Uğur Ateş) yeni şarkısında. ‘Vursan Ölmem’in hemen dile dolanan sözleri Özlem Akgüneş’e, müziği Uğur Ateş’e ait.

Ayrılık üzerine…

‘Vursan Ölmem’ (Tekli)
İkilem
Avrupa Müzik

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#Albüm#Müzik#Tekli

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