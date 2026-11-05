Ayrılık üzerine…

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Öze dönme cesareti

Sertab Erener ve Emre Kula’nın müzikal birlikteliğinin yeni ürünü ‘Kendine Aşık’ duygusal bir iç hesaplaşma şarkısı. Sertab Erener’in gelecek yıl çıkacak yeni albümünden önce yayımlanan teklinin sözleri sanatçıya ait. Şarkının bestesini ve düzenlemesini yapan Emre Kula’nın kayıtlardaki tüm enstrümanların icrasında da imzası var.

‘Kendine Aşık’ (Tekli)

Sertab Erener

Kala Müzik

Klasikleri yorumladı

Deniz Tekin yeni mini albümü ‘Deniz Tekin Sings Bob Dylan’da Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan’ın artık birer klasiğe dönüşen dört şarkısını kendine özgü yorumuyla seslendiriyor. Abbey Road Stüdyoları’nda kaydedilen albüm müzisyenin üç yıl aradan sonra yayımladığı ilk çalışma.

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‘Deniz Tekin Sings Bob Dylan’ (Mini albüm)

Deniz Tekin

Universal Music Türkiye

Sessiz mücadele

Mert Carim ve Gökhan Türkmen’in yeni düeti ‘Nevresimler’ adını taşıyor. Sözü ve müziği Mert Carim'e ait olan şarkı, ayrılığın ardından insanın tek başına verdiği sessiz mücadeleyi konu alıyor. Carim şarkıyla ilgili “Bazen en kalabalık sofralarda bile insan kendini tek başına hissedebiliyor” diyor.

‘Nevresimler’ (Tekli)

Mert Carim, Gökhan Türkmen

GTR Müzik

Bir düet daha

Söz yazarı ve yorumcu Rıza Sarıtaş yeni şarkısını oyuncu Devrim Özkan’la söylüyor. ‘Nerdesin Ey Tanrım’ aşkın yarattığı karmaşık duygular, hayal kırıklıkları ve geçmişin bıraktığı izler üzerine… Özkan daha önce de Tarık Tırıl’la düet yapmıştı.

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‘Nerdesin Ey Tanrım’ (Tekli)

Rıza Sarıtaş, Devrim Özkan

Pasaj Müzik

Dile dolanıyor

“Öyle bakma, kurşun ol gel, vursan ölmem” diyor pop müzik ikilisi İkilem (Serhat Karan, Uğur Ateş) yeni şarkısında. ‘Vursan Ölmem’in hemen dile dolanan sözleri Özlem Akgüneş’e, müziği Uğur Ateş’e ait.

‘Vursan Ölmem’ (Tekli)

İkilem

Avrupa Müzik