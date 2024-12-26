‘Ayrılık da sevdaya dahil’

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İŞTE BEKLEDİĞİMİZ ALEYNA





Ruhundaki asiliğin, hayata karşı o kararlı duruşunun yansımasını bir türlü müziğinde göremiyorduk Aleyna Tilki’nin. ‘Bekleyenim’ bu anlamda bir dönüşümün ilk işaretidir umarız. Söz ve müziği Tilki’ye ait olan pop-rock şarkının güçlü melodisi ve derin sözleri genç ismin başarılı yorumuyla birleşince ortaya tekrar tekrar dinlenecek bir çalışma çıkmış.

‘Bekleyenim’ (Tekli)

Aleyna Tilki

DMC

GERİ SAR





Kariyerinde 25 yılı geride bırakan rock grubu Gripin “Sar geri sar/Geçti filmin en güzel yeri” dediği yeni şarkısı ‘Var Bir İhtimal’de bir ilişkideki tartışma anını ve sonrasını anlatıyor. Sözleri S. Birol Namoğlu’na, müziği Namoğlu’yla birlikte Arda İnceoğlu’na ait olan şarkı, Gripin tarzını modern dokunuşlarla günümüze taşıyor.

‘Var Bir İhtimal’ (Tekli)

Gripin

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Avrupa Müzik-Gripin Yapım

BİR AYRILIK AĞITI





Geride bırakılanlara yazılmış bir şarkı Emir Can İğrek’in yeni teklisi. Genç şarkıcı “Seni geçmişimden de siliyorum” diyor duygusal pop şarkısında. Sözü ve bestesi Emir Can İğrek’e, düzenlemesi ise Yiğit Avcı’ya ait olan ‘Bir Gün Ölürsem’, piyano ve yaylı enstrümanların melankolisini de barındırıyor.

‘Bir Gün Ölürsem’ (Tekli)

Emir Can İğrek

Hypers Music

GÜÇLER BİRLEŞTİ





Spotify’ın yeni yeteneklere yönelik programı Radar’a bu yıl seçilen beş isimden Lotusx ve TUANA güçlerini birleştirip ‘Asla’ adlı yeni bir şarkı yayımlandılar. R&B ve pop türlerinin bir araya geldiği şarkı imkânsız aşkları anlatıyor. ‘Asla’ ile tarzlar birbirine yaklaşmış, ikili bu sayede güzel bir uyum yakalamış.

‘Asla’ (Tekli)

Lotusx ft. TUANA

Warner Music Türkiye

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ARABESK SULARINDA…





Müslüm Gürses klasiği ‘Seni Yazdım Kalbime’yi söyleyerek dikkatleri üzerine toplayan DOU bu kez söz ve müziği Mert Yenihayat’a ait ‘Ciğerime’yle yine arabesk sularında geziniyor. Arabesk ve rock müziği aynı potada buluşturan şarkı, DOU’nun kendine özgü vokaline de yakışmış.

‘Ciğerime’ (Tekli)

DOU

Warner Music Türkiye