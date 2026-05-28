×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYATÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Ayrılığa dair…

Güncelleme Tarihi:

#Albüm#Müzik#Tekli
Ayrılığa dair…
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 15:16

Nükhet Duru yeni teklisinde eski defterleri açarken, rock grubu Dalgakıran ayrılığın melankolisine dalıyor. Genç müzisyen Melis Fis ‘Tırtıl’a sıcacık sesiyle hayat veriyor.

Haberin Devamı

Sevgiliye çağrı

Nükhet Duru’nun Türkçe sözlü pop müzik tarihine geçen şarkısı ‘Beni Benimle Bırak’ yalnızlığı kabullenişi anlatıyordu. 51 yıl sonra gelen ‘Beni Benimle Bırakma’ysa eski sevgiliye bir sesleniş, bir çağrı. Sözleri ve müziği Murat Güneş’e, düzenlemesi Ozan Bayraşa’ya ait şarkının çello partisyonları İstanbul Strings imzalı.

Ayrılığa dair…

‘Beni Benimle Bırakma’ (Tekli)
Nükhet Duru
DokuzSekiz Müzik

Yaza hazırlık

“Aşkta korkaklar ölür ama/Kalpte yeni aslanlar doğuyor” diyor yeni şarkısında Berkay. Sözü ve bestesi Sinan Akçıl imzasını taşıyan yüksek tempolu şarkının düzenlemesini Erhan Bayrak yapmış. Yaz şarkıları listesine eklensin...

Haberin Devamı

Ayrılığa dair…

‘Aslanlar Doğuyor’ (Tekli)
Berkay
Avrupa Müzik, Hiperaktif Müzik

Modern düzenleme

30’uncu yılını kutlayan Ayna grubunun anı albümünde ‘Tırtıl’ şarkısını söyleyen Melis Fis 24 yaşında. Genç müzisyen, Erhan Güleryüz’ün yazıp bestelediği şarkıyı Tarık İster’in modern düzenlemesiyle yorumluyor.

Ayrılığa dair…

‘Tırtıl’ (Tekli)
Melis Fis
Willow

Raylar üzerinde

Rock grubu Dalgakıran bu kez melankolik bir rock baladıyla karşımızda. Grubun melodik zenginliğini gösteren ‘Makinist’ ayrılığın yarattığı o kaçınılmaz boşluk hissini tren ve yol metaforları üzerinden işliyor.

Ayrılığa dair…

‘Makinist
(Tekli)
Dalgakıran
Tamar Records

Mesaj kaygılı

Ece Mumay sözleri manifesto niteliğinde bir tekli çıkardı. Sözü ve müziği kendine ait şarkıyı Mumay kimseye tutunmadan, sadece hislerine ve emeğine güvenerek yol alan insanlara adamış.

Haberin Devamı

Ayrılığa dair…

Ece Mumay
‘Favela’ (Tekli)
Angie Records

Haberle ilgili daha fazlası:
#Albüm#Müzik#Tekli

BAKMADAN GEÇME!