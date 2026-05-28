Ayrılığa dair…

Sevgiliye çağrı

Nükhet Duru’nun Türkçe sözlü pop müzik tarihine geçen şarkısı ‘Beni Benimle Bırak’ yalnızlığı kabullenişi anlatıyordu. 51 yıl sonra gelen ‘Beni Benimle Bırakma’ysa eski sevgiliye bir sesleniş, bir çağrı. Sözleri ve müziği Murat Güneş’e, düzenlemesi Ozan Bayraşa’ya ait şarkının çello partisyonları İstanbul Strings imzalı.

‘Beni Benimle Bırakma’ (Tekli)

Nükhet Duru

DokuzSekiz Müzik

Yaza hazırlık

“Aşkta korkaklar ölür ama/Kalpte yeni aslanlar doğuyor” diyor yeni şarkısında Berkay. Sözü ve bestesi Sinan Akçıl imzasını taşıyan yüksek tempolu şarkının düzenlemesini Erhan Bayrak yapmış. Yaz şarkıları listesine eklensin...

‘Aslanlar Doğuyor’ (Tekli)

Berkay

Avrupa Müzik, Hiperaktif Müzik

Modern düzenleme

30’uncu yılını kutlayan Ayna grubunun anı albümünde ‘Tırtıl’ şarkısını söyleyen Melis Fis 24 yaşında. Genç müzisyen, Erhan Güleryüz’ün yazıp bestelediği şarkıyı Tarık İster’in modern düzenlemesiyle yorumluyor.

‘Tırtıl’ (Tekli)

Melis Fis

Willow

Raylar üzerinde

Rock grubu Dalgakıran bu kez melankolik bir rock baladıyla karşımızda. Grubun melodik zenginliğini gösteren ‘Makinist’ ayrılığın yarattığı o kaçınılmaz boşluk hissini tren ve yol metaforları üzerinden işliyor.

‘Makinist

(Tekli)

Dalgakıran

Tamar Records

Mesaj kaygılı

Ece Mumay sözleri manifesto niteliğinde bir tekli çıkardı. Sözü ve müziği kendine ait şarkıyı Mumay kimseye tutunmadan, sadece hislerine ve emeğine güvenerek yol alan insanlara adamış.

Ece Mumay

‘Favela’ (Tekli)

Angie Records