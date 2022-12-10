Aynı kıyafet gündüzü de geceyi de kurtarır mı?

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Önce ofise, sonra müşteri toplantısına, ardından arkadaşlarla yemeğe, belki aniden gelişen bir gece gezmesine veya partiye aynı kıyafetle gitmek mümkün mü? Birkaç küçük dokunuş ve doğru parça seçimiyle bu sorunun cevabı ‘evet’. Şehir hayatında hepimizin çok yoğun günleri olabiliyor. Mesafeler ve trafik sorunuysa malum… Çoğumuzun “Eve uğrayıp yeniden hazırlanayım” deme şansı yok. Eğer şehir hayatında günleriniz koşuşturma içinde geçiyorsa alışverişinizi de buna göre yapmalısınız. Önce kafanızda kıyafetlerinizi yalnızca belli yerlere göre kategorize etmeyi bırakın. Sonra tüm gününüzü kurtaracak parçalardan oluşan önerilerimize göz atın.



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Blazer ceket: En ünlü stil ikonlarının bile vazgeçilmezi olarak son yılların en ‘cool’ parçası. İşe, akşam yemeğine hatta geceye bile rahatlıkla uyarlanabilir. Tabii blazer’ları hangi parçalarla

bir araya getirdiğiniz önemli. İçine şık bir bluz giyerek, bol paçalı pantolon ve minik topuklu botlarınızla tamamlayarak tüm günü geçirebilirsiniz. Eğer sportif bir tarzınız varsa blazer ceketlerin içine tişörtlerin çok yakıştığını da söyleyelim.

Ayakkabı etkisi: Yalnızca tek bir ayakkabıyla tüm havanızı değiştirebilirsiniz. Örneğin leoparlı bir stiletto ya da sivri burunlu rugan bir bot giydiğinizi düşünelim... Siyah pantolon ve gömlekle yarattığınız en sade stilin bile enerjisini değiştirir. Sizi hem gündüz hem de gece kurtaracaktır.

Beyaz gömlek: Pamuklu ya da poplin beyaz gömleklerin uyum sağlamayacağı ortam gerçekten çok az. Bol deri pantolon, siyah stilettolar, büyük küpelerle eşleşen beyaz gömlekle her ortamda şık ve sofistike görünebilirsiniz. Geceleri belden bağlayıp kollarını kıvırarak da kullanabilirsiniz.

Dikkat çekici kumaş: Tek bir parçada seçtiğiniz saten, payet veya kadife gibi kumaşlar gündüzden geceye şıklığı sürdürmeyi vaat ediyor. Örneğin payetli bir bluzun üzerine gömlek ya da hırka giyerek işyerine gidebilir, partideyse yalnızca payetli bluzunuzla kalabilirsiniz. Burada kat kat giyinmenin gücüne güvenmelisiniz.

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Takılar ve makyaj: Büyük, ışıltılı ya da altın tonlardaki takılarla stilinizi rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Güne düz triko bir elbiseyle başladıysanız akşam iddialı bir takıyla ışıltı dozunu arttırabilirsiniz. Eve uğramayacağınız günlerde makyaj çantanız mutlaka yanınızda olsun. Kırmızı ruj veya sadece eye-

liner’la bile tazelenmiş görünebilirsiniz.

Tek parça şıklığı: Tulum ve elbiseler, modeli ya da tarzı ne olursa olsun birçok farklı ortama uyum sağlamak için yaratılmış. Denim olanları bile topuklu botlar ve aksesuarlarla geceye uyarlayabilirsiniz. Siyah bir elbise ve çizmelerle de her ortama rahatlıkla uyum sağlayabilirsiniz.

Minik çantalar: 2000’ler modasından etkilenerek yeniden hayatımıza giren baget çantalar hem işe hem de

partiye kullanabileceğiniz bir model. Sabahı geceye bağlayacağınız günlerde bu çantaları tercih edebilirsiniz.

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