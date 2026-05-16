Aynı gökyüzünün altında partileyelim

Haberin Devamı

Nihayet hava güzelleşiyor, baharı geç de olsa ucundan yakaladık. Böyle zamanlarda evde oturulmaz, günü kaçırmak hiç olmaz. Üstelik tam da buna uygun bir önerimiz de var; Rooftop Festival. Tek biletle gün boyu en havalı terasları dolaşıp DJ’ler eşliğinde dans ediyor, manzaranın tadını çıkarıyorsunuz.

Festival boyunca tek biletle farklı teraslara girebiliyorsunuz ama etkinlik alanındaki yeme-içme harcamaları size ait. Tek kişi 2.800 lira, 5 kişilik grup bileti kişi başı 2.500 liraya geliyor. Bu yıl atölyeler de olacak ama onların biletleri ayrı satılıyor.

Rooftop Festival bugün saat 15.00’te başlayacak, gece boyunca devam edecek. Birkaç farklı lokasyon olduğu için programı önceden kafanızda biraz şekillendirmenizde fayda var. “Ben bütün terasları gezerim” diyorsanız şıklık kadar rahatınızı da düşünün derim. Çünkü gece boyunca bir terastan diğerine geçerken en büyük kurtarıcınız rahat ayakkabılar olacak. Bir de aman diyorum, yanınıza ince bir ceket ya da hırka alın. Gecenin ilerleyen saatlerinde teraslarda hava düşündüğünüzden serin olabiliyor. Festivalin Instagram hesabından (@rooftop.festival) gün boyu DJ programlarını takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Günbatımında kokteyl

Festivalin gerçekleşeceği teraslardan birkaçına yakından bakalım:

◊ Şehrin en sevdiğim teraslarından biri The Roof at The Ritz-Carlton. Manzarası şahane, kokteylleriyse gerçekten başarılı. Festivalin ilk saatlerinde biraz daha sakin oluyor; o yüzden yayıla yayıla oturup Boğaz’a karşı bir şeyler içmek için ideal. Etno detaylarla dekore edilen mekânın her köşesi fotoğraflık. Burada gerçekleşecek atölyelerden biri Koca Rifo’nun deniz ürünleri tapas atölyesi.Saatleri 16.00-17.00 ve 18.00-19.00, ücreti 1.500 lira.

◊ Harbiye’den çıktınız, rotanızı Nişantaşı’na çevirebilirsiniz, The St. Regis Istanbul’daki Spago İstanbul şehrin cool mekânlarından. Hareketlilik 18.00 gibi artacak, tecrübeyle sabit. Dans etmek, günü keyifli batırmak için ideal.

Haberin Devamı

Deniz havası da alalım

◊ Biraz deniz havası alayım, günbatımına karşı müzik dinleyeyim derseniz Galataport İstanbul içindeki M Teras’ı da tercih edebilirsiniz. Kokteyl atölyeleri, dövme köşesi ve vintage stantları derken festival havasını iyice hissedeceksiniz. Mert Kuralay’ın gerçekleştireceği paloma (bir çeşit tekila bazlı Meksika kokteyli) yapma atölyesinde işin püf noktalarını öğrenebilirsiniz, ücreti 3.000 lira. boon.art studio işbirliğiyle hazırlanan Tattoo Corner’da (dövme köşesi) dövme yaptırabilirsiniz. Alışveriş içinse Preloved Ist, Wald Vintage ve PDM Vintage markalarının olduğu Vintage Corner gün boyu açık olacak. Bu arada Galataport’a gidecekseniz trafiği göz önünde bulundurun, hafta sonları çok kalabalık oluyor.

Haberin Devamı

◊ Terasları gezdiniz, dolaştınız, partilediniz... “Yok, bu bana yetmedi, sabaha kadar dans etmek istiyorum” diyorsanız sizi Karaköy’deki Frankhan’a alalım. Mekânın Main Room kısmında Doruk, Julya Karma, Thimble setin başına geçecek. Sound Room kısmındaysa Maono, Marc Gonen/Pole Position ve Shared System setleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar ortamı hareketlendirecek.

AH GECELER

◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.30’da İstanbul Günay’da. (0212) 230 33 33

◊ Sibel Can ışıltılı sahne kostümleriyle bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da şarkılarını söyleyecek. (0212) 706 78 90

◊ Baran Bayraktar bu gece 23.00’te Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

Haberin Devamı

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da Perde Arkası Etiler’de. (0538) 413 49 40

◊ Alya 22 Mayıs Cuma 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Begüm Obiz dans ettiren repertuvarıyla, 22 Mayıs 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

7/24 YETMEZ





◊ Yaz yaklaşırken Çeşme’den iki havadis vereyim. İlki, Alaçatı’nın klasiği Nar Bar’dan. Yeni sezona dün başladılar. Üstelik mahalledeki 20’nci yılları! Diğer haberse Çeşme’nin açık ara en iyi beach club’larından MOMO Dalyan’dan. Plajdaki hazırlıklar tamamlanmış, 23 Mayıs’ta sezona başlıyorlar.

Haberin Devamı

◊ Bu ara yolunuz Haliç’teki Tersane İstanbul’a düştü mü? Düşmediyse hemen bir plan yapın. Tersane’de ücretsiz ‘Bahar Edition’ etkinliği başlamış, 19 Mayıs Salı son gün. Etraf rengârenk çiçeklerle süslenmiş, hava zaten şahane...

◊ İstanbul Tükenmeden tur şirketi 19 Mayıs’ta rehberli ‘Aleksandır Masev ile Boğaz Yalıları ve Hikâyeleri’ turu düzenliyor. Ücreti 3.950 lira.