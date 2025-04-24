Ayın son gününü caza ayırın

Haberin Devamı

*KONSER



-Hande Yener 26 Nisan Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.710 ila 20.500 (4 kişilik VIP sahne önü) lira.

-Melike Şahin 26 Nisan 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 1.332 ila 3.330 lira.

-Rober Hatemo 26 Nisan 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da. Bilet fiyatı 500 ila 3.000 (VIP bistro) lira.

Haberin Devamı

-Emre Altuğ 26 Nisan 22.00’de Dada Salon Kabarett’de sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 2.600 ila 7.100 (yemek+yerli içecek) lira.

-Kalben 26 Nisan 22.00’de Babylon’da. Bilet fiyatı 750 lira.

-Sibel Can 27 Nisan Pazar 22.00’de ‘Drama’ albümünün lansman konseri için AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda olacak. Bilet fiyatı 1.100 ila 11.000 (protokol) lira.

-Fazıl Say 50’nci sanat yılı kapsamında 28 Nisan Pazartesi 20.00’de CSO Ada Ankara Ana Salon’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.540 ve 1.870 lira.

-Mabel Matiz 29 Nisan Salı ve 30 Nisan Çarşamba saat 21.00’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda İzmirli hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 1.500 ila 6.000 lira.

Haberin Devamı

-Arter 30 Nisan 20.00’de Gedik Filarmoni Orkestrası’nın konserine ev sahipliği yapıyor. Bilet fiyatı 285 ve 385 lira.

-Sıla 2 Mayıs Cuma 21.00’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 920 ila 5.750 (protokol) lira.

-Melek Mosso 2 Mayıs 21.00’de JJ Arena’da. Bilet fiyatı 1.026 ila 15.500 (4 kişilik VIP) lira.

-Rap’çi Blok3 2 Mayıs 21.30’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 600 ve 1.500 lira.

Haberin Devamı

-Soft Analog 2 Mayıs 22.00’de JJ Pub Kanyon’da. Bilet fiyatı 684 lira.

-Danimarkalı indie-pop grubu Efterklang 2 Mayıs 22.00’de Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 680 lira.

*CAZ ÖZEL



-İngiliz elektrocaz sanatçısı Leifur James 30 Nisan Çarşamba 20.00’de Uluslararası Caz Günü kapsamında Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 850 lira.

-Selen Beytekin 30 Nisan 21.00’de ‘Studio 54 Live Party’ konseptinde Zorlu PSM %100 Studio’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.500 lira.

Haberin Devamı

-Corto.Alto mahlasıyla tanınan İngiliz cazcı Liam Shortall 30 Nisan 21.00’de Frankhan İstanbul’da olacak. Bilet fiyatı 550 ila 750 lira.

*GECE



-Selami Şahin ve Alya 26 Nisan Cumartesi 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-Özcan Deniz 26 Nisan 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

-Özgün 26 Nisan 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Baran Bayraktar 26 Nisan 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rezervasyon: @kortoistanbul

Haberin Devamı

-Yağmur Hızal 26 Nisan 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

-Sakiler 27 Nisan Pazar 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

-Begüm Obiz 27 Nisan 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Berk Sunal 30 Nisan Çarşamba 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. Rezervasyon: @boopkurucesme

-Seda Mete 30 Nisan 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Deha Bilimlier 2 Mayıs Cuma 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

*DJ





-Arap asıllı İspanyol DJ Fatima Hajji 26 Nisan Cumartesi 22.00’de Bakırköy’deki 74 Hall’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 590 ila 1.250 lira.

-İngiliz DJ ve prodüktör Eli Brown 2 Mayıs Cuma 20.00’de Klein Phönix’te kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 600 ila 3.000 (sahne arkası) lira.

-Fransız DJ ve prodüktör Omaks ve KX CHR 2 Mayıs 22.00’de Bakırköy’deki 74 Hall’da buluşuyor. Bilet fiyatı 590 ila 1.390 (sahne arkası) lira.

*SERGİ



-Beyoğlu Avrupa Pasajı’ndaki Aynalı Geçit, ‘Tove Jansson, Mumilerin Yaratıcısı ve Sanatçı: Yazarlığına ve Sanatına Dair Bir Sergi’yi ziyaretçiyle buluşturuyor. Sergide Finlandiyalı edebiyatçı ve sanatçının eskizleri, karikatürleri, kitap illüstrasyonları ve tablolarından oluşan 40 eser var. 17 Mayıs’a kadar her yaştan sanatseverin ziyaretine açık.

-Fatih’teki Barın Han 14 Haziran’a kadar Eda Soylu ve Hatice Utkan’ın şiirle sanatı bir araya getirdikleri ‘Balığın Karnında’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Düşünce ve felsefe tarihinden hareketle sergiyi oluşturan ikili, zihin, beden, ruh, varlık ve birlik kavramları üzerinden izleyiciyi bir yolculuğa çıkarıyor. Barın Han’ın üç katına yayılan sergide resim, heykel, şiir ve yerleştirmeler görülebilir.

-İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde 'Rahmi Aksungur Retrospektif' sergisi sürüyor. Heykel sanatçısı akademisyen Prof. Rahmi Aksungur, mekân, çevre ve ölçek ilişkisini temel alarak gündelik nesneler, canlı varlıklar ve mitolojik öğelerden esinleniyor. Sergide, Rahmi Aksungur’un çeşitli dönemlerde ürettiği eserlerin yanı sıra Türkiye’nin önemli kurumlarından ve çeşitli koleksiyonerlerinden ödünç alınan 70’ten fazla heykel, eskiz defterlerinden örnekler ve heykel çizimleri var. 14 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilir.

*TİYATRO



-Mutlu son var mı?

Zeki Enes Akkan’ın yazıp Emre Bahadır Çırakoğlu’nun yönettiği ‘Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız’ tesadüfen bir düğün salonunda karşılaşan eski karı-koca Leyla ve Sami’nin yıllar sonra geçmiş ve geleceklerini sorgulamalarını komik bir dille anlatıyor. Oyunda Melis İşiten ve Şahin Irmak sahneyi paylaşıyor. 26 Nisan Cumartesi Baba Sahne’de. Bilet fiyatı 700 ve 800 lira.

-Ustaya saygı oyunu

Gencay Ünsalan’ın yazıp Celal Kadri Kınoğlu’nun yönettiği ‘Seyfi Bey’ adlı oyunda Armağan Çağlayan ve Sedat Bilimler var. 30 yıl önce Huysuz Virjin’in (Seyfi Dursunoğlu) metin yazarı olarak kariyerine başlayan Armağan Çağlayan, oyunda da renkli kişiliği canlandırıyor. 28 Nisan Pazartesi 20.30’da Mall of İstanbul MOİ Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 750 ila 1.100 lira.

-Birbirine bağımlı iki kişi

Tiyatro Hemhal yapımı ‘En Sevdiğinden Başla’ isimli oyunu Selen Örcan yazdı, Hakan Emre Ünal yönetiyor. Nezaket Erden, Hakan Emre Ünal, Elif Aydın, Barkın Sarp ve Mert Yılmaz Yıldırım’ın kadrosunda olduğu oyun, birbirine bağımlı, birlikte üreten iki genç sanatçının dünyası üzerinden kadın-erkek ilişkileri hakkında izleyiciyi düşünmeye davet ediyor. 29 Nisan Salı 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da izlenebilir.

*ATÖLYE



-CSO Ada Ankara 27 Nisan Pazar saat 13.00 ve 15.00’te ‘Aile Katılımlı Filografi Türk Bayrağı Atölyesi’ düzenliyor. Atölye katılımcıları filografi sanatını öğrenip, çekiç, ip, çivi kullanarak ay ve yıldızımızı ahşap üzerinde uygulayıp Türk bayrağını oluşturmayı öğrenecekler. Bilet fiyatı 250 lira.

-Ataşehir, Finanskent Mahallesi’ndeki Harmony Gastronomi 27 Nisan Pazar 16.00’da ‘Vejetaryen Mutfak Atölyesi’ düzenliyor. Katılımcılar atölyede bitkisel bazlı malzemelerle sağlıklı, lezzetli yemekler hazırlayıp guacamole soslu bowl, mantar kokoreç, karabiberli soğan turşusu, limonlu cheesecake topları yapımının inceliklerini öğrenecek. Bilet fiyatı 3.300 lira.