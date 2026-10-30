Aydınlık bakışlar için hassasiyet gerek

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Hyalüronik asitli

ISDIN Isdinceutics K-Ox Eyes

Sibel Berksoy “K vitamini ve hyalüronik asit içeren formülüyle göz çevresinde koyu halka, şişlik ve torbalanma görünümünde etkili bir ürün” diyor. Ülkü Turan daha aydınlık ve dinlenmiş bir göz çevresi için ürünü kullandığını söylüyor. Nilüfer Pazvantoğlu’nun da önerisi.

15 gr, 3.700 lira.

Dinlenmiş görünüm

SkinCeuticals AOX+Eye Gel

Ömür Tekeli “Göz çevresinde antioksidan kullanımını önemsiyorum çünkü burası çevresel hasarın erken görüldüğü bölgelerden biri. C vitamini ve kafein birlikteliğini bu nedenle seviyorum” diyor. Esra Er Kurşan’ın da favorilerinden biri.

15 ml, 6.800 lira.

Sıkılaştırıcı etkili

Shiseido Vital Perfection Advanced Göz Kremi

Göz çevresindeki yaşlanma belirtilerini, koyu halkaları, kırışıklıkları, kazayaklarını ve belirgin çizgilerin görünümünü azaltmayı hedefliyor. Nilüfer Pazvantoğlu “Göz çevresini sıkılaştırıyor ve anında lifting etkisi sağlıyor” diyor. 15 ml, 7.400 lira.

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Kuru ciltler tercih edebilir

Institut Esthederm Intensive Retinol Eye Lifting Balm

Ezgi Özkur şunları söylüyor: “Hyalüronik asit içeriğiyle göz çevresinin nemli ve dolgun kalmasına yardım ediyor. Kuru ve ince çizgilerin belirgin olduğu göz çevresinde tercih ettiğim ürünlerden.” Ülkü Turan akşam rutininde kullanılmasını öneriyor. 15 ml, 4.500 lira.

Ton eşitsizliği için

Caudalie Vinoperfect Işıltı Verici Göz Bakım Kremi

Damla Durak “Koyu halkalara ve göz çevresindeki ton eşitsizliğine odaklanıyor. Yorgunluk belirtilerini azaltmaya yardımcı olan formülü, daha aydınlık bir göz çevresi isteyenleri mutlu eder” yorumunu yapıyor. Esra Er Kurşan’ın da tavsiyesi.

15 ml, 2.250 lira.



Kırışıklık karşıtı

Estée Lauder Advanced Night Repair Göz Kremi

Gül Çital şunları anlatıyor: “Göz çevresindeki yaşlanma belirtilerini hedefliyor. Hyalüronik asitle zenginleştirilen formülü mimik çizgilerinin görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.” Nilüfer Pazvantoğlu’nun da listesinde.

15 ml, 5.400 lira.

Nem desteği

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La Roche-Posay Hyalu

B5 Göz Kremi

Ülkü Turan ürünün hassas göz çevresi için uygun olduğunun altını çiziyor ve ekliyor: “İki farklı hyalüronik asit ve B5 vitamini içeren formülü var. Nem kaybı ve ince çizgilerle mücadelede favorilerimden.” Sibel Berksoy’un da listesinde.

15 ml, 2.000 lira.

Egzaması olanlara

Bioderma Sensibio Eye Hassas Ciltler İçin Göz Çevresi Kremi

Hassas göz çevresi için geliştirilen nemlendirici krem koyu halka, şişlik ve ince çizgi görünümünü hedefliyor. Sibel Berksoy “Yoğun kuruluk ve göz çevresi egzaması yaşayanlar için uygun. Cildi nemlendirirken bariyerini korumaya destek oluyor” yorumunu yapıyor. 15 ml, 1.400 lira.

Makyaj öncesi kullanılabilir

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Origins Ginzing Aydınlatıcı

Göz Kremi

Kahve çekirdeği ve ginseng özleriyle göz çevresine dinlenmiş görünüm kazandırmayı hedefliyor. C vitamini ve niasinamid içeren formülüyle koyu halkaları azaltmaya yardımcı oluyor. Merve Özkaynak “Makyaj öncesi kullanıyorum” diyor. 15 ml, 2.150 lira.

Günlük rutine eklenebilir

Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 Göz Bakım Kremi

Ömür Tekeli “Bazen göz çevresinde çok komplike formüllerden ziyade, düzenli kullanılabilecek iyi bir peptit ve anti-aging desteği arıyorum. İnce çizgiler, elastikiyet kaybı ve daha yorgun görünen göz çevresi için günlük rutine rahatça eklenebilecek bir ürün” diyor. 15 ml, 2.200 lira.