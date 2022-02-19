Ayağımızı yere sağlam basıyoruz

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Farklı markaların koleksiyonlarında 2020’nin sonbaharından beri karşımıza çıkan loafer’lar yerini yavaş ama emin adımlarla sağlamlaştırdı. Okul yıllarımızı anımsatan ve maskülen bir havaya sahip bu ayakkabıyı moda ikonları da sıklıkla sokak stillerinde kullanıyor. Özellikle Elsa Hosk, Pernille Teisbaek gibi dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği Prada’nın kalın tabanlı ve logolu modelini uzunca bir süredir Instagram akışımızda sık sık görüyoruz.

Haliyle birçok yeni marka koleksiyonlarına loafer modellerini ekledi. Proenza Schouler’ın iki renkli ve kare burunlu modeli, Gucci’nin minik topuklu ve logolu tasarımı, Chanel’in kapitone desenli ve inci detaylı loafer’ları da şu sıralar oldukça gözde...

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KISA KISA...

‘BUZLARI KIRALIM!’

İstanbul BBSK Kadın Buz Hokeyi Takımı’na sponsor olan Kısmet By Milka, bu işbirliğini ‘Buzları Kıralım’ projesiyle duyuruyor. Tasarımcı Milka Karaağaçlı, projeyi kimliğini ve hayallerini ortaya koyan herkesi desteklemek için başlattığını söylüyor, hayallerini ortaya koymak adına savaşan buz hokeyi takımındaki bu kadınlar sayesinde toplumun ve insanın kadınlara dair önyargılarını kıracağımıza ve eşit, huzurlu bir düzene kavuşacağımıza inandığını anlatıyor.

Boss’un reklam kampanyasındaki isimlerden biri de Kendall Jenner.

YENİ KİMLİK, YENİ LOGO

Hugo Boss’un ana markası Boss, daha genç ve eğlenceli yeni moda kimliğini, 100 yıl sonra değişen yeni logosu ve dinamik yapısıyla kutluyor. Marka yıldız isimlerden oluşan kampanya çekimiyle hem yeni Boss’u sergiliyor hem de İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunu tanıtıyor. Aralarında Kendall Jenner, Hailey Bieber, Joan Smalls, TikTok yıldızı Khaby Lame’in de olduğu güçlü kadro sosyal medyada şimdiden oldukça ses getirdi.