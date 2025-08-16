Avrupa’nın en havalı festivalinden yıldızlar geçti

Haberin Devamı

Her yıl Göteborg’un yemyeşil Slottsskogen Parkı’nda müzikseverleri bir araya getiren Way Out West festivali bu yıl 7-9 Ağustos’ta gerçekleşti ve programıyla pek çok uluslararası organizasyona fark attı. Fontaines D.C., Charli XCX, Chappell Roan, Queens of the Stone Age, Beth Gibbons, Pet Shop Boys ve Iggy Pop gibi sahnenin yıldız isimleri, 130’dan fazla sanatçıyla birlikte izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Way Out West yalnızca müzikle değil, değerleriyle de öne çıkıyor. Festival alanında vejetaryen yemek seçenekleri sunulması, engelli izleyiciler için özel konser izleme alanları olması ve çevre bilinci onu diğerlerinden ayıran güçlü özellikler arasında...

Festivalden bir gün önce, Floris Fırtınası ve sert rüzgârlar Göteborg’u sarsınca festival için endişelensem de İsveç havası, üç gün boyunca bir yağmurlu bir güneşli değişken yüzünü gösterdi. Slottsskogen’in yemyeşil ortamında, yağmurluklarını giyen izleyiciler festivale kolayca uyum sağladı. Şemsiyeler, görüş engelleme ve kalabalıkta kaza riski yüzünden yasaklıydı. Katlanır sandalyeler ve dronların yanı sıra festivalde bir de ‘direğe/çubuğa bağlı bayrak veya pankartlar’ yasaktı.

İlk günün açılışını İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C. ile yaptım. Grup bayrak yasağına rağmen Filistin bayrağıyla sahneye çıktı. Konsere ‘Here’s The Thing’le başlayan solist Grian Chatten, “Free Palestine!” (Filistin’e özgürlük!) diyerek mesajını iletti. Konser sırasında izleyicilerin arasından bir iki kişinin daha Filistin bayrağı salladığı dikkatimi çekti.

78’LİK ROCK EFSANESİ

Hemen ardından, karşı sahnede 78 yaşındaki efsane rock yıldızı Iggy Pop çıktı. ‘The Passenger’ ve ‘Lust for Life’ gibi klasiklerle festivalcileri coşturan Iggy Pop, kaslı günlerini geride bırakmış gibi görünse de sesindeki güç hâlâ sapasağlamdı. Festivalin elektronik müzik performanslarının merkezi ‘Linné’ sahnesinde, Belfastlı ikili Bicep için yerimi aldım. Lazer ışıklarıyla birleşen setin sonunda, hit parçaları ‘Glue’ çaldığında kalabalığın enerjisi doruktaydı. İrlandalı rap grubu Kneecap, Filistin bayrağı açıp Filistin destekli mesajlarıyla festivalin öne çıkanlarındandı.

Sıra Queens of the Stone Age’e geldiğinde parkın dört bir yanından dinleyiciler toplandı. İlk gün festival alanındaki konserler, İsveçli synth-pop grubu Kite’ın etkileyici sahne şovuyla sona erse bile ‘Stay Out West’ programı simgesel mekânlarda, barlarda sabaha dek sürdü. Festivalin en özel anlarından biri, Annedalskyrkan Kilisesi’nde izleme fırsatı bulduğum, Hindistan kökenli spiritüel caz sanatçısı Ganavya’nın konseriydi.

İKİNCİ GÜN COŞKUYLA BİTTİ

İkinci gün elektronik müziğin yükselen isimlerinden Kelly Lee Owens’la başladı. Ardından Little Simz konseri geldi. İngiliz rap’çi, seyirciyi saatlerce zıplatıp dans ettirdi. Mk.gee ve Khruangbin konserlerine de yetiştim. Günün son güçlü anıysa İngiliz rock grubu Wet Leg’in sahneye Filistin bayrağıyla çıkması oldu. Charli XCX’in hitlerle dolu performansıyla ikinci gün coşkulu şekilde sona erdi.

GÖRKEMLİ KAPANIŞ

Son gün İngiltere’nin yeni yıldızı Lola Young’la başladı. Sahnede birkaç arı zor anlar yaşatsa da Young, ‘Messy’ gibi şarkılarını seyirciyle hep bir ağızdan söyledi. Pet Shop Boys ve PinkPantheress konserleriyle coşan kalabalık Chappell Roan’ı beklemeye başladı. Gotik bir sarayı andıran görkemli sahne tasarımıyla izleyiciyle buluşan Roan, ‘Pink Pony Club’la festivalde unutulmaz bir final yaptı.

3 günde 17 konser izledim. Way Out West, Göteborg’u müziğin kalbine dönüştürdü, festivalciler üç gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı.