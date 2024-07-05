Avatar Atakan: ‘Savaşçı bir ruhum var’ Serap Korkmaz: ‘Onun kalbinin iyi olduğunu hissettim’

Haberin Devamı

Fotoğraf çekimi için Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz, çocukları Aslan ve Zenia stüdyodalar. Ortam bir çocuk parkını anımsatıyor. Koşturmalar, çığlıklar, oyunlar... Herkesin enerjisi epeyce yüksek. Onlar çok güzel bir çift ve çocukları da çok tatlı. Ufaklıklar çok da akıllı. Röportaj başlayınca çıt çıkarmadan bizi izliyorlar. Fotoğraf çekimi sırasında birbirinden neşeli pozlara bürünüyorlar.

◊ 2016’da bir ‘Survivor’ şampiyonluğun var, bu sene de üçüncü yarışmandı...

Avatar Atakan: Evet, ömrümün 556 gününü adada, aç bir şekilde geçirdim.

◊ Bu yıl ‘Survivor All Star’ nasıl geçti?

Avatar Atakan: Aslında baştan bu sezon yarışmacılar arasında yoktum, sürpriz bir şekilde gittim. Acun Abi’nin bir telefonuyla kendimi adada buldum. Hazırlıksızdım ama savaşçı bir ruhum var. Orada kendimi bulacağımı biliyordum.

Haberin Devamı

◊ Seni en çok zorlayan ne oldu bu sezon?

Avatar Atakan: Ailemden, eşim Serap ve çocuklarımdan ayrı kalmak beni çok zorladı. Onun dışında her şeyin üstesinden bir şekilde geliyorum.

◊ Serap senin için durum nasıldı? Eşin ekranda ama aynı zamanda çok da uzakta...

Serap Korkmaz: Benim için gerçekten çok zordu. Çok ani gitti, bir-iki ay vaktimiz olsaydı belki kendimizi ve çocukları hazırlardık. Her şey iki gece içinde oldu bitti. Zenia daha bebek (14 aylık) zaten, Aslan (6) da var. Atakan’ı ekranda izlemenin stresi çok yüksekti. Bu 4,5 aylık süreçte her gece yarışmayı 1.00’e kadar izliyor, sonra çok erken çocuklarla uyanıyordum. Çok yorucuydu.

Serap Korkmaz: Atakan’ın duymadığı şeyler, diğer yarışmacıların onunla ilgili söyledikleri beni sinirlendirdi.

◊ Bu sezon yarışmada seni en sinirlendiren şey neydi?

Avatar Atakan: Yarışmacıların olayın tamamını görmeden çok basit şeylere takılıp onların üstünden çok hayati bir konuymuş gibi savaş vermesi. Pek çok kişinin göründüğü gibi olmadığını biliyorum. Onları çok iyi tanıdığım için farklı görünme istekleri beni gerçekten şaşırtıyordu.

◊ İzleyici olarak sen nerelerde zorlandın Serap?

Serap Korkmaz: Atakan’ın duymadığı şeyler, diğer yarışmacıların onunla ilgili söyledikleri beni sinirlendirdi. Keşke duysa, ne söylediklerini bilse diye düşündüm. Ama Atakan’ın elendiği gün her şeyi unuttum.

Haberin Devamı

◊ Bu sezon SMS ile halkoylaması yoktu. Sen daha önce SMS olan yarışmada şampiyon oldun. O zaman ada yaşamı ve karakterler oy almak için daha etkiliydi. Bu sene sadece performanslar dikkate alındı. Sence insanların tavırları değişti mi?

Avatar Atakan: Karakterler çok değişti. Ben dışarı çıktığımda insanlar benim için kötü bir şey söylemesin, onurlu bir şekilde beşinci olsam da olur derdindeydim. Bir hafta daha kalmak için biriyle ittifak yapıp, onun arkasından konuşup şampiyon olacaksam bu benim için doğru değildi. Ben yine halkoylaması olan sezon gibi yarıştım açıkçası.

◊ Seni en şaşırtan kimdi?

Avatar Atakan: Mesela Ogeday’la çok iyi arkadaşlığımız vardı. Onunla yakın olamamamız beni şaşırttı. Bu sene yine aynı şekilde arkadaştık ama o yarışmaya çok fokuslanmıştı. Uzun süre çalışmıştı. Altıncı haftada Ogeday’ın şampiyon olacağı belli gibiydi zaten. Bu sene performansına odaklanıp çok hırs yaptı. Bu ilişkimizi birazcık bozdu. Tabii Ogeday yine kardeşim.

Haberin Devamı

◊ Bu sezon sana ne öğretti?

Avatar Atakan: İnsanın gerçek anlamda yalnız olduğunu orada hissettim. Gerçekten ailenden başka çok fazla kişiye güvenmemen gerekiyor. Tabii çok güzel dostluklar da kazandım. Kan bağımız yok ama Hilmi Cem’le artık kardeş gibiyiz. Yunus Emre yine sevdiğim isimlerden.

O VİDEO BÜTÜN DÜNYADA PAYLAŞILDI

◊ Instagram’da çok takipçiniz var. Videolarınızı milyonlar izliyor. Hele Aslan’ın çarşaf değiştirme videosu viral oldu...

Avatar Atakan: Bahsettiğin video global çapta 100 milyona yakın izlendi.

◊ Orada çarşaf değiştiriyor mu gerçekten, kamera hilesi mi?

Avatar Atakan: Aslan yetenekli, gösterdiğin şeyi yapabiliyor. Böyle bir fikir vardı aklımda. “Yapalım mı babacığım” dedim ve yaptı. Bütün dünyada paylaşıldı. Hemen hemen her gün de yeni içerikler koyuyoruz. İnsanların sevme sebebi kendilerinden bir şeyler bulmaları.

Haberin Devamı

◊ Sosyal medyanın bu kadar içindesiniz ama bir fenomen olan Aslan’ın henüz bir tableti yok...

Avatar Atakan: Sadece görselleri sosyal medyada var, kendilerinin sosyal medya hesapları yok. Bizim evde televizyon da yok, ben ‘Survivor’a giderken bir arkadaşımı aradım, bize televizyon gönderdi.

Serap Korkmaz: “Yemek yedirirken bir çizgi film aç, çok kolay yedirirsin” diyorlar. Bunu yapmak istemedim. Daha zor olsun ama yemeğini bilerek, bilinçli yesin. Çünkü telefonu koyduğunuzda çocuk ona odaklanıyor ve ne yediğini bilmiyor.

KENDİMİ BÖYLE İFADE EDİYORUM, MUTLUYUM

◊ Seni yarışmada ‘Avatar Atakan’ olarak tanıdık. ‘Avatar’ adı nereden geliyor?

Haberin Devamı

Avatar Atakan: ‘Avatar’ filmi vizyona girdiği ilk gün sinemaya gidip izlemiştik. O akşam da bir maçım vardı. Bilgehan Demir “Filmdeki karaktere benziyorsun” diyerek beni anons ederken ringe ‘Avatar’ diye çağırdı ve ismim öyle kaldı. Yurtdışında adımı bilmeyenler bile sadece beni ‘Avatar’ olarak tanıyor.

◊ Muaythai 2011 dünya şampiyonusun. Kaç yıldır dövüşüyorsun?

Avatar Atakan: 17 yaşımdan beri dövüşüyorum. Biraz geç başladım bu spora ama 2011’de tarihte bu alandaki ilk altın madalyayı ülkemize getirdim. Milli takım adına dövüştüm. Daha sonra profesyonel müsabakalarda ve dünyanın en büyük organizasyonu Glory’de dövüştüm.

◊ 35 yaşındasın, bu spora hâlâ devam ediyor musun?

Avatar Atakan: Evet, ama evlenip çocuk sahibi olduktan sonra eskisi kadar aktif dövüşemiyorum. Önceden her ay dövüşüyordum, şu anda senede bir kez yapabiliyorum. Bıraktım diyemiyorum ama bıraktım gibi.

◊ Bir insan neden dövüş sporuna başlar?

Avatar Atakan: Bunun cevabını nasıl vereceğimi bilemiyorum ama isteyerek başlamıyor herhalde. Orada aslında kendini ifade ediyorsun. Kimi insan resim çiziyor, kimi müzik yapıyor. Ben de dövüşüyorum, kendimi böyle ifade ediyorum ve mutluyum.

◊ Ringde çok sert ve agresif duruyorsun. Özel hayatında nasılsın?

Avatar Atakan: Aslında eğlenceliyim. Hani yurtdışında şiddetten cezaevine giren mahkûmlara dövüş sporları yaptırırlar ya enerjilerini atsınlar ve daha pozitif olsunlar diye. Dövüş sporlarıyla ilgilenenler aslında daha sakin olurlar. Ama beni ekranda hep dövüşürken ve sert mizaçlı gördükleri için tipim insanlara sert geliyor.

◊ Bundan sonrası için hedefin ne?

Avatar Atakan: Planım daha çok oyunculuğa devam etmek. 2016’da ‘Söz’ dizisinde rol aldım, sonra dijital bir platformda iki filmde oynadım. Eğitimler aldım. Bundan sonra da bu işe devam etmek istiyorum.

MAÇLARINI İZLEMEYE GİTMEDİM

◊ Yedi yıldır evlisiniz. Nasıl tanıştınız?

Avatar Atakan: Benim spor salonum vardı, orada tanıştık.

◊ Her şey özel dersle falan mı başladı?

Avatar Atakan: Aynen, Serap benim öğrencimdi.

◊ Atakan bir dövüş sporcusu. Hiç tereddüt ettin mi evlenme aşamasında?

Serap Korkmaz: Atakan’la tanıştığımızda onun dövüştüğünü bilmiyordum. Ve ringdeki Atakan’la normaldeki Atakan çok farklı. Normal hayatta çok zor sinirlenir ve inanılmaz sabırlıdır. Birbirimize âşık olduk ve ben onun kalbinin iyi olduğunu hissettim.

◊ Ailen ne dedi?

Serap Korkmaz: Evlenmeye karar vermeden bir ay önce aileme söyledik. Zaten Atakan 2016’da ‘Survivor’a gitmişti, sevgiliydik. Ben İtalya’da yaşıyordum o dönem. “Şampiyon olup geleceğim ve evleneceğiz” dedi. 2016’da şampiyon olunca onlar da aslında Atakan’ı ekrandan tanımış oldular. Benim düşünceme saygı duydular ve şu an çok mutlular.

◊ Onu dövüşürken izleyebiliyor musun? İnsan sevdiğinin yumruklandığını görmeye nasıl tahammül eder?

Serap Korkmaz: İlk başlarda maçlarını izlerken sert darbeleri falan idrak edemiyordum. Bir maç sırasında aniden kaşının açıldığını gördüm. “Bir önceki maçta da bir çocuğun gözü ters döndü” dediler. Atakan’a “Bir daha izlemeyeceğim” dedim. Ne olacağını kestiremiyorsun. Belki o maçta hiçbir şey olmayacak ama bir tanesinde bir şey olacak, bunu hissettikten sonra maçlarını izlemeye gitmedim.

◊ Çocuklar olduktan sonra bir şeyler değişti mi?

Avatar Atakan: Hümanistleştim. Ringde agresif biriyken hayata farklı bakmaya başladım. Bu dövüşlerime yansıdı. Uzaklaştım.

◊ Oğlunuz Aslan 6 yaşında. Final gecesi babasının elenmesine çok üzüldü...

Aslan adını duyunca yanımıza geliyor ve kendi cevap veriyor: Hayır, aslında babama kavuştuğum için mutlu oldum.

Serap Korkmaz: Aslan babasına çok düşkün. Babası gitti, birinci bölümü izlerken ağlamaya başladı “Babamın gitmesini istememiştim, sadece anneyle olmaz” diye. Yarışlarda “Eğer baban kazanırsa biraz daha kalır, şampiyon olup gelir” diyordum ama o “Babam zaten şampiyon, gelsin” modundaydı. Finalde de izleyiciler babasının kaybettiğine üzüldüğünü düşündü ama bir an önce babasına kavuşmak istiyordu.

HANIMCILIK HER ZAMAN KAZANIR

◊ Atakan senin soyadın Arslan, oğlunun adı Aslan...

Avatar Atakan: Biz Aslan’a isim bulmaya çalışırken bir türlü karar veremedik. En sonunda “İlk çocuk, ben aslan oğlum diye çağırabilirim, Aslan diyeyim” dedim. Serap Leon istiyordu. Adı Leon Aslan Arslan oldu.

◊ Kızınız Zenia’ya bu ismi nasıl buldunuz?

Avatar Atakan: Zenia için de doğum sırasında hastaneye gitmiştik, artık bir isim koymamız gerekiyordu.

Serap Korkmaz: Birilerini anımsatan bir isim olsun istemiyorduk. Bir şekilde bir yerlerden birleştirdik ve aklımıza Zenia geldi. Sonra araştırdık, ‘misafirperver’ demekmiş.

◊ Evde baskın olan karakter kim?

Avatar Atakan: Hanımcılık her zaman kazanır, eşimi gördüğüm zaman ayağa kalkarım.

◊ Birbirinize olan aşkınızı nasıl anlatırsınız?

Serap Korkmaz: Biz kelime kullanmıyoruz, bakışlarımız yeterli.

Avatar Atakan: Çocuktan sonra beslediğim en büyük sevgi.

◊ Çocuk aşkın dengesini değiştiriyor mu?

Avatar Atakan: “Evlilik aşkı öldürür” derler ya, öldürmedi. Çocuk da aşkı engellemiyor. Tabii bazen çocuklara vakit ayırmaktan birbirimize vakit ayıramıyoruz ama bu aşka engel değil. Onlar da bu aşkın bir meyvesi.