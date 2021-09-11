Atıksız hayat, oh ne rahat!

1) 12 DAKİKA İÇİN DEĞMEZ

Kumaş çanta

“Bir plastik poşetin ortalama kullanım süresi 12 dakika. Genelde de tekrar kullanılmıyor” bilgisini veren Emrah Bilge “Poşet kullanımını kontrol altında tutmak katlanabilir kumaş çantayla bizim elimizde” diyor. Nil Ormanlı Balpınar ve Ceren Özcan Tatar, Mier Handmade marka kumaş çantaları öneriyor. 120 lira.

2) KARTON BARDAK YERİNE TERMOS

Termos/mug (kupa)

Ceren Özcan Tatar: “Çay-kahve tükettiğimiz bardakların adı karton ama içindeki ince plastik film sebebiyle geri dönüşümü mümkün olmuyor. Ben yanımdan termosumu ayırmıyorum.” Hale Acun Aydın’ın tercihi Tefal’in termosu. 225 lira.

3) OKYANUSLAR İÇİN KÜÇÜK BİR ADIM

Matara

Gözde Özbey tek kullanımlık plastik şişe sulara karşı: “Pet şişe kullanmak yerine suyumuzu mataramızda taşıyabiliriz. Bu küçük adımla okyanusta oluşacak bir pet şişe adasının önüne geçebiliriz.” Decathlon’da fiyatları 50-150 lira arasında değişiyor.

4) PLASTİK AMBALAJDAN KURTARIYOR

Katı şampuan ve katı sabun

Nil Ormanlı Balpınar “Doğal, temiz içerikli katı sabunlarla elinizi, yüzünüzü, vücudunuzu hatta saçınızı bile yıkayabilir, böylece birçok plastik ambalajdan kurtulabilirsiniz” önerisinde bulunuyor. Favorisi Mediflorafarm ürünleri. Fiyatı 85 lira.

5) YIKAYIP YIKAYIP YENİDEN KULLANIN

Kumaş havlu ve peçeteler

Ceren Özcan Tatar, kâğıt havlu ve peçetelerin selüloz yapıları çok ince olduğu için geri dönüştürülemediklerine dikkat çekiyor. Kumaş olanları kullanıyor. Tatar ve Hale Acun Aydın, Baya Products’ın tekrar kullanılabilen rulo havlusunu öneriyor. 120 lira.

6) CAM MI, METAL Mİ, BAMBU MU? HEPSİ...

Çok kullanımlık pipet

Tek kullanımlık pipetler atık kirliliği yaratıyor. Cam, metal, bambu, silikon ve hatta buğday sapından yapılmış ve kompost edilebilen pipetler var. Hale Acun Aydın, Ekolojik Dönüşüm ve Mycocobowl markalarını öneriyor. Fiyat aralığı 25-55 lira.

7) HİJYENİK VE ÇEVRE DOSTU

Sefertası

Emrah Bilge “İşyerine dışarıdan yemek söyleyerek ciddi atık üretiyoruz. Yemeğimizi evden getirmek ve siparişimizi lokantadan alırken sefertasımızı kullanmak hem daha hijyenik hem de daha çevre dostu” diyor. Freshbox sefertası 90 lira.

8) CİLT İÇİN UYGUN

Yıkanabilir pamuk

Neslişah Şatıroğlu tek kullanımlık pamuklar yerine etik üretim aşamalarından geçen ve pek çok kez kullanılabilen alternatifleri tercih ediyor. less. markasının yıkanabilir cilt temizleme pedini 40 liraya bulabilirsiniz.

9) ELİN ISISIYLA ŞEKİL ALIYOR

Balmumu kumaşlar

Nil Orman Balpınar’ın buzdolabı poşeti, streç film ve alüminyum folyo yerine önerisi balmumu kaplı kumaşlar: “Elinizin ısısıyla şekil verdiğiniz için çok pratik.” Hale Acun Aydın, Mumo Wrap’i öneriyor. Fiyatlar 32.50-250 lira.

10) TEMİZLEMESİ ÇOK KOLAY

Silikon fırın matı

Nil Ormanlı Balpınar “Eksi 30 derecedeki dondurucuda ya da 230 derece ısıtılmış fırında kullanılabiliyor. Temizlemesi de çok kolay, su israfı olmuyor” diyor. Hale Acun Aydın, Tchibo markasını öneriyor. 80 lira.

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