Atıksız hayat, oh ne rahat!
Pek çoğumuz gezegenimizin karşı karşıya kaldığı tehlikeyi görüp gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bireysel bir katkı sunmak, doğa dostu bir hayata geçmek istiyoruz. Plastik şişeleri, poşetleri hayatımızdan çıkarmanın, kullandığımız ambalajlı ürün sayısını azaltmanın sağlığımıza katkısı da çok. Sürdürülebilir bir hayat düzenine geçişte bize yardımcı olacak ürünleri jürimize sorduk.
1) 12 DAKİKA İÇİN DEĞMEZ
Kumaş çanta
“Bir plastik poşetin ortalama kullanım süresi 12 dakika. Genelde de tekrar kullanılmıyor” bilgisini veren Emrah Bilge “Poşet kullanımını kontrol altında tutmak katlanabilir kumaş çantayla bizim elimizde” diyor. Nil Ormanlı Balpınar ve Ceren Özcan Tatar, Mier Handmade marka kumaş çantaları öneriyor. 120 lira.
2) KARTON BARDAK YERİNE TERMOS
Termos/mug (kupa)
Ceren Özcan Tatar: “Çay-kahve tükettiğimiz bardakların adı karton ama içindeki ince plastik film sebebiyle geri dönüşümü mümkün olmuyor. Ben yanımdan termosumu ayırmıyorum.” Hale Acun Aydın’ın tercihi Tefal’in termosu. 225 lira.
3) OKYANUSLAR İÇİN KÜÇÜK BİR ADIM
Matara
Gözde Özbey tek kullanımlık plastik şişe sulara karşı: “Pet şişe kullanmak yerine suyumuzu mataramızda taşıyabiliriz. Bu küçük adımla okyanusta oluşacak bir pet şişe adasının önüne geçebiliriz.” Decathlon’da fiyatları 50-150 lira arasında değişiyor.
4) PLASTİK AMBALAJDAN KURTARIYOR
Katı şampuan ve katı sabun
Nil Ormanlı Balpınar “Doğal, temiz içerikli katı sabunlarla elinizi, yüzünüzü, vücudunuzu hatta saçınızı bile yıkayabilir, böylece birçok plastik ambalajdan kurtulabilirsiniz” önerisinde bulunuyor. Favorisi Mediflorafarm ürünleri. Fiyatı 85 lira.
5) YIKAYIP YIKAYIP YENİDEN KULLANIN
Kumaş havlu ve peçeteler
Ceren Özcan Tatar, kâğıt havlu ve peçetelerin selüloz yapıları çok ince olduğu için geri dönüştürülemediklerine dikkat çekiyor. Kumaş olanları kullanıyor. Tatar ve Hale Acun Aydın, Baya Products’ın tekrar kullanılabilen rulo havlusunu öneriyor. 120 lira.
6) CAM MI, METAL Mİ, BAMBU MU? HEPSİ...
Çok kullanımlık pipet
Tek kullanımlık pipetler atık kirliliği yaratıyor. Cam, metal, bambu, silikon ve hatta buğday sapından yapılmış ve kompost edilebilen pipetler var. Hale Acun Aydın, Ekolojik Dönüşüm ve Mycocobowl markalarını öneriyor. Fiyat aralığı 25-55 lira.
7) HİJYENİK VE ÇEVRE DOSTU
Sefertası
Emrah Bilge “İşyerine dışarıdan yemek söyleyerek ciddi atık üretiyoruz. Yemeğimizi evden getirmek ve siparişimizi lokantadan alırken sefertasımızı kullanmak hem daha hijyenik hem de daha çevre dostu” diyor. Freshbox sefertası 90 lira.
8) CİLT İÇİN UYGUN
Yıkanabilir pamuk
Neslişah Şatıroğlu tek kullanımlık pamuklar yerine etik üretim aşamalarından geçen ve pek çok kez kullanılabilen alternatifleri tercih ediyor. less. markasının yıkanabilir cilt temizleme pedini 40 liraya bulabilirsiniz.
9) ELİN ISISIYLA ŞEKİL ALIYOR
Balmumu kumaşlar
Nil Orman Balpınar’ın buzdolabı poşeti, streç film ve alüminyum folyo yerine önerisi balmumu kaplı kumaşlar: “Elinizin ısısıyla şekil verdiğiniz için çok pratik.” Hale Acun Aydın, Mumo Wrap’i öneriyor. Fiyatlar 32.50-250 lira.
10) TEMİZLEMESİ ÇOK KOLAY
Silikon fırın matı
Nil Ormanlı Balpınar “Eksi 30 derecedeki dondurucuda ya da 230 derece ısıtılmış fırında kullanılabiliyor. Temizlemesi de çok kolay, su israfı olmuyor” diyor. Hale Acun Aydın, Tchibo markasını öneriyor. 80 lira.