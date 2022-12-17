'Ateş seni çağırıyor'

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1) İsviçre Alpleri’nde gibi...
Chalet Swissôtel The Bosphorus, İstanbul
Otelin bahçesindeki kış kulübelerini anımsatan, şömine ateşiyle ısınmış restoranın atmosferi harika. Misafirlerini sıcak şarabı, peynir tabakları ve fondüsüyle İsviçre Alpleri’nde gibi hissettiriyor. Özel kutlamalar için kiralanabiliyor. Akşam yemeği 17.00’de başlıyor, 23.00’e kadar sürüyor.
Ebru Erke, Gürhan Kara, Rachel Araz ve Saffet Emre Tonguç öneriyor. (0543) 326 81 11
2) İçinizi ısıtacak
Casa Lavanda, Şile
İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki Casa Lavanda’da konaklama fırsatı bulamasanız bile restoranına yolunuzu düşürün. Restorandaki şömine içinizi ısıtacak. Özlem Güsar ve Saffet Emre Tonguç’un listesinden. (0216) 736 56 41
3) Harikalar diyarı
Grandma’s Wonderland, Silivri
Özellikle hafta sonları doğayla baş başa vakit geçirmek için ideal. Bu çiftlik evinde konaklama imkânı da var. Şömineli restoranında kahvaltı, brunch ve a la carte servisi mevcut. Salih Sevinç Seçkin’in favorisi. (0542) 253 50 80
4) Sosyalleşin, dans edin
Beca, İstanbul
Şehrin yenilerinden. Akatlar’daki mekânın ‘Living Room’ (Oturma Odası) olarak adlandırılan bölümünde şöminenin başında kokteyl içip dans ederek sosyalleşiyorsunuz. Melis Yılmaz’ın yeni gözdesi. (0535) 823 22 45
5) Şarap ve tapas
Attendo Vino, Ankara
Ankara’daki şarap evinde birbirinden lezzetli tapaslar da tadabilirsiniz. Gürhan Kara “Güzel bir şömine keyfi yapıp bir şeyler içmek için adresim Attendo Vino” diyor.
(0312) 235 95 63
6) Tarladan sofraya
Manej Urla, İzmir
Hem muhteşem doğasının tadını çıkarabilir hem de şömine başında şarap eşliğinde tarladan sofraya lezzetler deneyebilirsiniz. Nurgül Büyükkalay’ın sevdiği yerler arasında.
(0850) 532 60 63
7) Mistik atmosfer
Seki Restoran, Kapadokya
Uçhisar köyündeki mekân şömine başı masalarıyla keyifli saatler vaat ediyor. Melih Uslu “Bu incelikli mekân yerel lezzetleri, zarif detaylar ve mistik atmosferle dengeli bir biçimde harmanlamayı başarıyor” diyor. (0384) 219 31 30
8) Klasikleşen adres
Brasserie Noir, İstanbul
Bağdat Caddesi’ndeki restoranda şık bir ortamda lezzetli yemeklerin tadına bakabilir veya şöminenin başında içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Saffet Emre Tonguç burayı klasikleşen adreslerden biri olarak değerlendiriyor.
(0216) 380 00 05
9) Boğaz’ın güzeli
Arşipel, İstanbul
İlk şubesini Bodrum’da açan Arşipel şimdilerde Boğaz’ın en güzel noktalarından birinde. Lezzetli mezelerini tadarken şöminenin tadını çıkabilirsiniz. Ebru Erke’nin de favorilerinden.
(0212) 287 72 00
10) Tarihi semtte
Seraser Fine Dining Restoran, Antalya
Şehrin tarihi semti Kaleiçi’nde caz ve iyi yemek eşliğinde şömine keyfi yapabileceğiniz harika bir mekân. Nurgül Büyükkalay da buraya gidiyor.
(0242) 247 60 15