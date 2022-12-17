'Ateş seni çağırıyor'

Haberin Devamı





1) İsviçre Alpleri’nde gibi...

Chalet Swissôtel The Bosphorus, İstanbul

Otelin bahçesindeki kış kulübelerini anımsatan, şömine ateşiyle ısınmış restoranın atmosferi harika. Misafirlerini sıcak şarabı, peynir tabakları ve fondüsüyle İsviçre Alpleri’nde gibi hissettiriyor. Özel kutlamalar için kiralanabiliyor. Akşam yemeği 17.00’de başlıyor, 23.00’e kadar sürüyor.

Ebru Erke, Gürhan Kara, Rachel Araz ve Saffet Emre Tonguç öneriyor. (0543) 326 81 11

2) İçinizi ısıtacak

Casa Lavanda, Şile





Haberin Devamı

İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki Casa Lavanda’da konaklama fırsatı bulamasanız bile restoranına yolunuzu düşürün. Restorandaki şömine içinizi ısıtacak. Özlem Güsar ve Saffet Emre Tonguç’un listesinden. (0216) 736 56 41

3) Harikalar diyarı

Grandma’s Wonderland, Silivri





Özellikle hafta sonları doğayla baş başa vakit geçirmek için ideal. Bu çiftlik evinde konaklama imkânı da var. Şömineli restoranında kahvaltı, brunch ve a la carte servisi mevcut. Salih Sevinç Seçkin’in favorisi. (0542) 253 50 80

4) Sosyalleşin, dans edin

Beca, İstanbul





Şehrin yenilerinden. Akatlar’daki mekânın ‘Living Room’ (Oturma Odası) olarak adlandırılan bölümünde şöminenin başında kokteyl içip dans ederek sosyalleşiyorsunuz. Melis Yılmaz’ın yeni gözdesi. (0535) 823 22 45

5) Şarap ve tapas

Attendo Vino, Ankara





Haberin Devamı

Ankara’daki şarap evinde birbirinden lezzetli tapaslar da tadabilirsiniz. Gürhan Kara “Güzel bir şömine keyfi yapıp bir şeyler içmek için adresim Attendo Vino” diyor.

(0312) 235 95 63

6) Tarladan sofraya

Manej Urla, İzmir





Hem muhteşem doğasının tadını çıkarabilir hem de şömine başında şarap eşliğinde tarladan sofraya lezzetler deneyebilirsiniz. Nurgül Büyükkalay’ın sevdiği yerler arasında.

(0850) 532 60 63

7) Mistik atmosfer

Seki Restoran, Kapadokya





Uçhisar köyündeki mekân şömine başı masalarıyla keyifli saatler vaat ediyor. Melih Uslu “Bu incelikli mekân yerel lezzetleri, zarif detaylar ve mistik atmosferle dengeli bir biçimde harmanlamayı başarıyor” diyor. (0384) 219 31 30

Haberin Devamı

8) Klasikleşen adres

Brasserie Noir, İstanbul

Bağdat Caddesi’ndeki restoranda şık bir ortamda lezzetli yemeklerin tadına bakabilir veya şöminenin başında içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Saffet Emre Tonguç burayı klasikleşen adreslerden biri olarak değerlendiriyor.

(0216) 380 00 05

9) Boğaz’ın güzeli

Arşipel, İstanbul

İlk şubesini Bodrum’da açan Arşipel şimdilerde Boğaz’ın en güzel noktalarından birinde. Lezzetli mezelerini tadarken şöminenin tadını çıkabilirsiniz. Ebru Erke’nin de favorilerinden.

(0212) 287 72 00

10) Tarihi semtte

Seraser Fine Dining Restoran, Antalya

Şehrin tarihi semti Kaleiçi’nde caz ve iyi yemek eşliğinde şömine keyfi yapabileceğiniz harika bir mekân. Nurgül Büyükkalay da buraya gidiyor.

(0242) 247 60 15