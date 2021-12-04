At sepete, şifa olsun

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Pandemi sürecinde anladık ki, bağışıklık sistemimiz güçlü olduğunda en zor hastalıkları bile atlatabiliyoruz. Bedenimizin güçlü olması ve böylece hücreler ‘patojenlere’ temas ettiğinde onlarla kolay bir şekilde savaşabilmesi içinse yiyip içtiklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Fonksiyonel tıp uzmanı Dr. Aytül Gencer “Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için iyi beslenmenin yanında, beslenme takviyeleri kullanmalı; egzersiz ve detoks yapmalıyız. Ayrıca zihinsel sağlığımız için de destek almalı, sosyal aktiviteler içinde olmalıyız” diyor.

PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN

LIv HospITal Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Aytül Gencer

- Kahvaltıyı avokado, yumurta ve taze yeşillikler ya da chia tohumu, badem ve bitkisel sütle yapabiliriz.

- Uyandıktan yaklaşık 2 saat sonra 1 fincan sade filtre kahve ya da sade Türk kahvesi içebiliriz.

- İçeriğinde ‘e’ ile başlayan sayıların olduğu tüm paketli gıdalardan ve şekerden uzak durmalıyız.

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- Listemizde çikolata bulunabilir ancak yüzde 85 bitter olmak şartıyla… Onun dışındaki çikolatalar bağışıklık sistemi için kötü bir seçenek olur.

- Suyu plastik şişeden içmemeliyiz. Cam şişe tercih etmeli ve PH’ının 7.5-8 olmasına dikkat etmeliyiz.

- Gece bir şeyler yemek istiyorsak kabak çekirdeği tüketebilir, su içebiliriz.

NEYİ NEYLE TÜKETMELİ?

ZERDEÇAL-KARABİBER

Zerdeçal, antioksidan kapasitesi yüksek ‘kurkuminoid’ adlı bileşiklere sahip. Karabiberdeki ‘piperin’ adı verilen maddeyse zerdeçalın emilimini arttırarak vücut tarafından kullanıma hazır hale getiriyor.

KURU BAKLAGİL-TAHIL

Kuru baklagiller, protein, lif, çinko, magnezyum, demir, E vitamini, ‘tiamin’, ‘niasin’ ve ‘folat’ içeriğiyle vücut direncine katkı sağlayıp kronik hastalıklara karşı koruyucu etki gösteriyor.

BALIK-LİMON

Limondaki C vitamini ve antioksidanlar balığın içindeki omega-3 kullanımını arttırıyor.

KEMİKLİ KUZU ETİ-LİMONLU MEVSİM SALATASI

Kırmızı et ve baklagil gibi demir kaynakları C vitamini içeren yiyeceklerle beraber tüketilirse demirin vücut emilimi arttırılabiliyor.

MEYVE-BİTKİSEL SÜT-CHIA TOHUMU

Bazı meyveler kan şekerini hızlı yükselten fruktoz açısından daha zengin. Meyveleri bitkisel sütle tüketmekse kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı oluyor.

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YEŞİL YAPRAKLILARI EKSİK ETMEYİN…

Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

- Yoğurt, kefir gibi probiyotik içeriği yüksek gıdalar virüs ve bakterilere karşı bariyer oluşturur.

- Yulaf çok kıymetli bir ‘beta glukan’ kaynağı olmasıyla bağışıklık sisteminde görevli savaşçı hücrelerimizi arttırır.

- Kırmızı et, demir içeriğinden zengin olmasıyla kendimizi daha zinde hissetmemize yardımcı olarak hastalıklardan korunmamızı sağlar.

Sebze yemekleri kıyma ve kuşbaşı et gibi içeriklerle zenginleştirilebilir.

- Havuç, rengini aldığı ‘beta-karoten’den’ ve A vitamininden zengin olmasıyla çok kıymetli bir antioksidan kaynağı. Sofralarımıza havuçla zenginleştirilmiş salatalar ekleyebiliriz.

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- Balık, omega-3 yağ asitlerinden zengin olmasıyla hem kalp-damar hem de beyin sağlığı için kıymetli bir besin. Haftada 2 gün balık tüketimi bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için oldukça önemli.

- Yüksek C vitamini kaynağı olan pazı, roka, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeleri alışveriş sepetimizden eksik etmeyelim.

- Sağlıklı bir yaşam için D vitamini seviyelerinin normal değerlerde olması gerekir. Çok az kaynakta bulunan D vitaminini, anne sütünden sonraki en kaliteli besin kaynağı olan yumurtayla arttırabiliriz.

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- Nar, turp, portakal ve kivi gibi antioksidan deposu mevsim meyvelerini tüketmeyi unutmayalım. Bu besinler serbest radikallerle savaşarak hücre temizliğini sağlar.

- Yaşam kaynağımız olan su, listelerimizden eksik olmamalı. Hastalık döneminde vücutta artan toksik maddeler vücuttan suyla atılır.

- Magnezyum, selenyum, çinko gibi minerallerden zengin olan badem, fındık gibi çiğ kuruyemişler de bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir.

SUYA SİRKE, PEKMEZE LİMON...

- 1 tatlı kaşığı pekmezin üzerine limon sıkarak gün içinde tüketebiliriz.

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- Probiyotik kaynağı olan kefirin içine keten tohumu katabiliriz.

- Salatalara zeytinyağı ekleyerek yeşilliklerdeki vitaminlerin emilimini arttırabiliriz.

- Tarhana gibi probiyotiklerce zengin besinleri, kıyma veya tavuk suyu gibi demir kaynağı besinlerle birleştirerek daha da zenginleştirebiliriz.

- Ara öğünlerimizde yoğurt ya da kefirin içine antioksidan deposu böğürtlen, yabanmersini gibi kırmızı-mor meyveler katabiliriz.

- Yemeklerimize zerdeçal ve zencefil gibi baharat çeşitleri ekleyebiliriz.

- Gün içinde içtiğimiz her 1 bardak suya 1 yemek kaşığı sirke katabiliriz.