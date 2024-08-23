Asmalı’nın en yenisi

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Yılın en sevdiğim zamanları gelmeye başladı; mekânlar şehre dönüyor, yenileriyse birer birer kapılarını açıyor. Geçen haftalarda Asmalımescit’in yenisi Gün Lokantası’na uğrama fırsatı buldum. Heyecanlandım çünkü birbirinin aynısı mekânların aksine Gün Lokantası bana farklı ve nostaljik geldi. Tabii şimdilerde açılan mekânlara sosyal medya hesaplarından göz ucuyla bakıp gitmek büyük risk. Instagram’larına bakıldığında çok havalı görünebiliyorlar ama gittiğinizde büyük hayal kırıklığı yaşayabiliyorsunuz. Ama burası benim beklentimin üzerinde çıktı; çok samimi, biraz nostaljik, aynı zamanda romantik tabaklarını lezzetli bulduğum bir yer oldu.

SAKATATTA İDDİALI

Gün Lokantası hemen Pizzeria Pera’nın yan komşusu. Aynı anda 35 kişiyi ağırlıyor. Dışarıdan bakıldığında çok eski bir lokantanın restore edilmiş hali gibi. Küçük balkonundaki masa ve sandalyeler pek rahat değil. Buna rağmen dışarıda yer bulmak şans işi, maksimum kapasitesi 8 kişi. İçeride açık ateşin olduğu bir mutfak ve onun önünde de 4 kişinin oturabileceği bir barı var. Lokanta, pazar günleri hariç 15.00’te servise başlıyor, 23.00’te de kapanıyor.

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Menü, şef Kerem Küçükkınacı’nın ellerinden. Lokal ürünlerle hazırladığı menüde sakatat da var, deniz mahsulleri de. Soğuk başlangıçlar 75-375 lira, sıcak başlangıçlar 188-420 lira, salatalar 225-468 lira, ‘denizden’ bölümü 452-540 lira, ‘karadan’ bölümüyse 425-1.100 lira arasında. Kerem Şef’le sohbet ederken sakatatı mutfağında kullanmayı çok sevdiğini öğreniyorum. Onun tavsiyesiyle, sıcak başlangıçlardan ılık kuzu beynin (420 lira) tadına baktım. Son zamanlarda yediğim en güzel sakatat yorumuydu. Semizotu domates salatası (252 lira), levrek (454 lira) ve köz ahtapot kuskus (540 lira) diğer favorilerim oldu. Mekânın barı Doğuş Türümen’e emanet. Doğuş, lokantaya özel dört farklı kokteyl hazırlamış, her biri 400 lira.





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Gün Lokantası’na neden mi gidilir? Kerem Şef’in hazırladığı lezzetlerin tadına bakmak, romantik bir buluşma ya da gürültüsüz sohbet edilebilecek bir akşam yemeği için. Öyle önünden geçerken uğrayamıyorsunuz. Rezervasyon yapmak da kolay değil. Referansa önem veren mekânlar arasına daha şimdiden girmişler. Aman diyeyim, sosyal medyanıza dikkat edin çünkü işletme müdürü Meral Vardar tüm rezervasyonlarla bire bir ilgileniyor. Vardar’ın süzgecinden geçemezseniz mekânın önünde bir aşağı bir yukarı kısa bir yürüyüş yapmakla yetinirsiniz.

GLOUTON ARTIK YOK!



Asmalımescit’teki Glouton’u kapattığını Instagram hesabı üzerinden duyurdu yaratıcısı Cem Ekşi. Üzüldüm; çünkü semtin en havalı mekânlarındandı. Açıklamada Ekşi, Beyoğlu’nun son bir yıldaki sosyolojik değişimine dikkat çekerek semtin kitlesinin ‘Irish Pub topluluğu’na dönüştüğünü belirtti. Tabii ki kapanma kararı almalarında ekonomik nedenlerin de olduğunu söyledi. Ben Glouton’un havalı pazar brunch’larını, istiridyenin de olduğu rafine menüsünü çok seviyordum. Müdavimi değildim ancak gitmişliğim, önündeki sandalyelerde etrafı seyredip yemeklerin tadına bakmışlığım var. Neyse ki aynı alanda pop-up sürprizleri olacakmış ekibin, ben de takip edeceğim.

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AH GECELER

◊ Mahsun Kırmızıgül bugün 22.00’de Çeşme Günay’da. (0532) 503 90 90

◊ Haktan bugün 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90

◊ Mert Davran yarın 22.00’de Avlu Alaçatı sahnesinde. (0532) 473 34 82

◊ Simge Eğrilmez yarın 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ Anıl Durmuş 28 Ağustos Çarşamba 00.30’da Fi Live Nişantaşı sahnesinde. (0546) 808 49 49

◊ Berk Sunal 29 Ağustos Perşembe 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon için:

@boop_alacati

◊ Gülben Ergen 30 Ağustos Cuma 22.00’de 888 Private Bodrum sahnesinde. (0516) 169 08 88

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◊ Sude 27 Ağustos Salı 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

7/24 YETMEZ

◊ 21-22 Eylül’de Swissôtel The Bosphorus’ta Festibağ Festivali düzenleniyor. Bu yıl ikincisi yapılacak etkinlikte yöresel üzümlerin tadımı, kokteyl atölyeleri, söyleşiler ve konserler gerçekleşecek. Bilet fiyatları 675 liradan başlıyor. biletino.com

◊ Antonina Turizm’in gece turları radarınızda olsun. Örneğin 31 Ağustos’ta Topkapı Sarayı Gece Turu düzenliyorlar. Katılımcılarla 19.00’da Ayasofya’nın önünde buluşulacak, tur 23.00’te sona erecek. Rehberlik hizmeti, çay ikramı ve Topkapı Sarayı’na giriş bileti dahil toplam 1.433 lira. antoninaturizm.com

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◊ Türkiye’nin en büyük açık hava gazinosu olarak tanıtılan Yeni Bi’ Fest, 7 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta… Her sene gazino kültürünü modern bir konseptte sunan etkinliğin bu seneki konukları Sibel Can ve Özcan Deniz. Muhteşem sahne performansları, lezzetli menüsü ve birbirinden güzel sürprizleriyle misafirlerini bekliyor. İki kişilik masalar 8.000 liradan başlıyor, masanız sahneye yaklaştıkça fiyat artıyor. biletix.com